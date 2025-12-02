Netflix: Alicia SIlverstone la rompe en una película navideña de 90 minutos

La comedia romántica fue estrenada recientemente en la plataforma y ya se está llevando todas las reproducciones. De qué se trata

Diciembre es el mes ideal para sumergirse en historias navideñas. En Netflix , el catálogo se fue renovando para darle lugar a este tipo de producciones que envuelven con su magia, romance y espíritu festivo. Entre ellas , una comedia romántica con Alicia Silverstone se está llevando todas las miradas.

“Una Navidad EXtra” adelanta en su título el componente central de su trama. Dirigida por Steve Carr, esta comedia dramática gira en torno a Kate y Everett, un ex matrimonio que debe encarar las complicaciones de vivir sus primeras fiestas como ex pareja.

“Ellos solo quieren un divorcio amigable y una última celebración en familia , pero nuevos amores y viejos sentimientos complican sus planes”, adelanta Netflix a sus espectadores. En la cinta no faltan los malentendidos, los celos, las preguntas y la emoción que todo proceso de separación contiene.

En tan solo 90 minutos , “Una Navidad EXtra” ofrece de todo: problemas de la vida cotidiana, personajes entrañables y el cruce de lo que no termina de morir contra lo que no puede empezar a nacer. Enmarcada en un ambiente festivo que le da su toque distintivo, la película se consolida como una opción infaltable para disfrutar en Netflix de cara a las fiestas.

De qué se trata “Una Navidad EXtra”

Protagonizada por Alicia Silverstone y Oliver Hudson, la película sigue a Kate y Everett, un matrimonio que tras años de relación toma la decisión de separarse. En tanto su vínculo finaliza en buenos términos, deciden celebrar una última Navidad juntos con sus hijos en la casa que compartieron durante años, como una despedida simbólica antes de vender el hogar. Su intención es cerrar ese ciclo con cariño y ánimos festivos.

Pero la trama se complejiza cuando la nueva novia de Everett se suma a los festejos y empieza a alterar por completo la dinámica familiar. Su presencia inesperada provoca ciertas tensiones y confusiones que harán batallar a Kate y el resto de la familia con una serie de desencuentros, malentendidos y situaciones tan incómodas como divertidas.

En medio del caos, Kate entabla una amistad con un amigo también más joven y juntos idean un plan para despertar los celos de su ex. Pero lo que comienza como un juego para recuperar el control se transforma en una mezcla de emociones, humor, nostalgia y la posibilidad de redescubrir antiguos sentimientos.

