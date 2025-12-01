General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros y la fábrica ya opera con la mitad de su personal
La automotriz ejecutó 90 nuevos retiros voluntarios y consolidó una reducción del 50% de su dotación en menos de dos años. Caída de exportaciones, fabricación de un único modelo y suspensiones recurrentes
1 de diciembre 2025·18:59hs
La crisis en la planta de General Motors (GM) de Alvear, ubicada a pocos kilómetros de Rosario, sumó un nuevo capítulo con la desvinculación de 90 trabajadores a través de retiros voluntarios. La medida confirma un proceso de achique que modificó por completo la estructura de la terminal: de más de 1.000 empleados a comienzos de 2024 —entre efectivos y contratados— hoy quedan cerca de 600 operarios, una merma que ya alcanza el 50% de la dotación total.
Según confirmó Smata Rosario, las nuevas desvinculaciones se concretaron con un ofrecimiento “generoso”, cercano al 120% de la indemnización legal, dirigido exclusivamente a trabajadores con más de 15 años de antigüedad. No hay expectativa de reversión: el gremio advierte que la crisis se profundiza y que no se prevé un repunte en la actividad.
Una reducción de personal que no se detiene
Los 90 retiros voluntarios se suman a una larga secuencia de bajas iniciada en 2024:
Abril 2024 – febrero 2025: alrededor de 200 desvinculaciones.
Enero – febrero 2025:309 nuevas bajas (260 retiros voluntarios y 49 despidos).
Noviembre 2025:90 nuevos retiros voluntarios.
Durante ese período, la fábrica también atravesó paradas programadas, reducciones de turnos y suspensiones con un esquema salarial que dejó a los empleados cobrando alrededor del 75% del salario en semanas sin actividad.
En diálogo con la prensa, Sergio Gazzera, secretario general de Smata Rosario, fue categórico: para 2026 proyectan “un año igual o peor” en materia de empleo y volumen de producción.
Tracker como único modelo y un mercado en retroceso
La planta de Alvear produce desde 2022 un único modelo: la Chevrolet Tracker. La discontinuación del Cruze a fines de 2023 redujo aún más el nivel de actividad, recortó pedidos a proveedores y dejó a la terminal completamente dependiente de un solo vehículo, orientado casi por completo a la exportación.
Ese esquema mostró sus límites rápidamente. Si bien la Tracker registró un buen desempeño inicial, el deterioro del mercado brasileño —principal destino— cambió por completo el panorama. Entre el primer bimestre de 2024 y 2025, las ventas pasaron de 7.954 a 9.451 unidades, pero ya en febrero se desplomaron a la mitad.
En el primer trimestre del año, la actividad cayó 23%, afectada tanto por la baja de exportaciones como por la reducción de ventas internas.
Exportaciones en baja y una industria marcada por la recesión regional
La dependencia del mercado brasileño se convirtió en un problema crítico: las exportaciones argentinas hacia ese país cayeron 7,7% interanual entre enero y octubre, en un contexto donde la industria automotriz opera con crecientes tensiones.
A su vez, el sector enfrenta un fuerte déficit en autopartes: por cada dólar exportado, se importan 8,54, según datos del sector. La apertura de importaciones agrava la pérdida de competitividad, impulsa la comercialización de vehículos importados y presiona a la baja la producción nacional.
La contracara: suben las ventas internas, pero no la producción
En contraste con la caída del empleo y la producción, la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) informó que:
Las ventas mayoristas crecieron 55,4% entre enero y octubre interanual.
Los patentamientos aumentaron 70,5% en el mismo período.
Sin embargo, ese crecimiento se explica por mayor disponibilidad de autos importados y por la salida al mercado de stock ya producido, no por un incremento genuino en la fabricación local.
Para Smata, la ecuación es directa: más importaciones igual menos producción nacional igual más empleo en riesgo.
Efecto dominó en el Gran Rosario: menos actividad y más incertidumbre
El ajuste de General Motors repercute de manera directa en el cordón industrial del Gran Rosario, uno de los polos metalmecánicos más importantes del país. La industria automotriz tiene uno de los mayores multiplicadores de empleo: por cada puesto directo se generan entre 3 y 5 indirectos.
La caída en la producción implica:
Menor demanda a autopartistas locales.
Reducción de servicios logísticos e industriales.
Menos consumo en comercios de Alvear, Villa Gobernador Gálvez y Rosario.
Mayor incertidumbre en talleres, proveedores y pequeñas empresas vinculadas al rubro.
La discontinuación del Cruze a fines de 2023 ya había generado un fuerte impacto en la cadena de proveedores, que ahora enfrenta un nuevo golpe con la caída de pedidos del único modelo fabricado.
