Miley Cyrus se comprometió con el baterista Maxx Morando La revista People confirmó los rumores luego de que la cantante se mostrara con un gran anillo de diamantes 2 de diciembre 2025 · 19:17hs

La cantante Miley Cyrus se comprometió con el baterista Maxx Morando, aunque todavía no hay una fecha confirmada de casamiento.

La reciente presencia de Miley Cyrus en la alfombra roja de la premier de "Avatar 3: Fuego y Cenizas" despertó los rumores de un posible compromiso con su pareja, al mostrarse con un extravagante anillo de diamantes en su dedo anular.

“Bebé, cuando soñamos, soñamos como uno solo”, escribió la artista con las imágenes de ambos posando en la alfombra roja. En las últimas horas, la revista People confirmó que la pareja está comprometida.

Los rumores de noviazgo entre ambos músicos surgieron a finales de 2021, luego de que se dejaran ver juntos en Miami. El Daily Mail publicó una foto de la estrella del pop (de 33 años) y el baterista de la banda Liily (de 27) asomados al balcón de su habitación en un hotel en Miami. Meses después, en marzo de 2022, Entertainment Tonight confirmó que estaban juntos. A principios de 2024 se mudaron juntos a una mansión en Malibú.

Según trascendió, el anillo que luce Miley Cyrus en su dedo anular fue hecho a medida, con una piedra de corte cojín en una banda gruesa de oro amarillo de 14 quilates.