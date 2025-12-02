Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

Andrea Evelyn-Liardet dejó de ser oficialmente la titular del club de Fisherton. El déficit interno en la institución asciende a 27 millones de pesos

El desfalco millonario que involucra a las administraciones de siete edificios de la ciudad y al Old Resian Club tiene un nuevo capítulo luego de que la entidad de Fisherton confirmara la renuncia de su presidenta, Andrea Evelyn-Liardet, tras detectarse cheques sin fondos por 13,5 millones de pesos y un déficit interno que supera los 27 millones.

En un comunicado difundido por redes sociales, la entidad de Fisherton informó que "Andrea Evelyn Liardet presentó su renuncia al cargo de presidente de Old Resian Club, la cual fue aceptada por la comisión directiva" .

En tanto, anunciaron que, por el momento y de acuerdo a lo que indica el estatuto de la institución, el nuevo presidente del club será Germán Dileo hasta que se dé la próxima convocatoria de asamblea para definir los pasos a seguir .

La ahora expresidenta de Old Resian era administradora de siete consorcios de edificios de Rosario que quedaron con sus cuentas vacias y cheques rechazados por 250 millones de pesos .

La situación derivó en reuniones urgentes dentro del club, pedidos de información a la dirigencia y la ahora confirmada salida de Liardet de su cargo al frente de la institución.

El club detectó, primero, cheques sin fondos emitidos desde cuentas vinculadas a la gestión de Liardet. Luego, aparecieron diferencias contables y un rojo estructural que supera los 27 millones de pesos, lo que generó preocupación entre socios, subcomisiones y exdirigentes.

Antes de conocerse la oficialización de la renuncia de Liardet, Old Resian se dirigió a sus socios con otro comunicado en el que mencionaron "movimientos irregulares en las finanzas del club, que no encuentran vinculación alguna con el flujo normal y el giro habitual de la Institución, lo cual motivó la realización de una auditoría interna inmediata".

La causa aún no tiene una denuncia penal asociada, pero los movimientos contables ya están bajo análisis, tanto dentro del club como por parte de administradores colegiados consultados por familias socias.

Quién es la dirigente que está bajo la lupa

Andrea Evelyn-Liardet es nieta de Harold Evelyn-Liardet. Su abuelo nació en 1924 y murió en 2003. Fue fundador del Old Resian junto con varios compañeros del Colegio San Bartolomé, en 1942. Jugador del primer plantel de rugby en su etapa inicial, integró el equipo campeón de División Intermedia en la Unión de Rugby de Rosario en 1949.

Además, apoyó y orientó la iniciativa de un grupo de jóvenes que en 1965 se pusieron al hombro la tarea de refundar la institución.

Fue presidente del club en varias oportunidades a partir de 1967 y pilar fundamental en su crecimiento. Luego de la donación del predio de tres hectáreas por Alejandro Grant, Harold Evelyn-Liardet fue firme impulsor de la construcción y el progreso del campo hoy denominado “Grantfield”, el que en la actualidad ha sido ampliado alrededor de 16 hectáreas.

Además, fue entrenador de divisiones juveniles y planteles superiores e impulsor del hockey en la institución. También su predisposición a la docencia lo llevó a ser pionero en el rugby infantil, siendo Old Resian la primera institución de la ciudad en contar con esta actividad en forma organizada.