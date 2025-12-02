Antes de llegar al streaming, "Una batalla tras otra" ganó en los Premios Gotham

La Capital | Zoom | Streaming

La última de Paul Thomas Anderson fue coronada como mejor película en el arranque de la temporada de premios de la industria cinematográfica

2 de diciembre 2025 · 22:28hs
“Una batalla tras otra”, el más reciente filme de Paul Thomas Anderson, fue coronado como la mejor película en la 35ª edición anual de los Premios Gotham, en el arranque de la temporada de premios de la industria cinematográfica, donde también hubo estatuillas para el director disidente iraní Jafar Panahi.

Los Gotham, presentados por el Instituto de Cine y Medios de Gotham, no se consideran un indicador de los Oscar. Pero la gala de etiqueta, celebrada en Cipriani Wall Street en el centro de Manhattan, es conocida por celebrar películas más pequeñas, al tiempo que otorga generosos premios a los aspirantes al Oscar.

Paul Thomas Anderson y Maya Rudolph.

Eso hizo que “Una batalla tras otra”, un lanzamiento de estudio que costó al menos 130 millones de dólares, fuera diferente a cualquier ganador anterior en los Gotham.

Adam Sandler presentó un homenaje a Noah Baumbach y, como es habtual en él, bromeó con el premio para la película de Paul Thomas Anderson. “Recuerdo cuando los Premios Gotham eran para películas de bajo presupuesto. Con ‘Historias de familia’ le pagaron a Jeff Daniels con cáscaras de papa”, afirmó.

Los Premios Gotham eliminaron en 2023 su límite de presupuesto de 35 millones de dólares para las películas. Y este año, “Una batalla tras otra”, una historia de padre e hija sobre protestas multigeneracionales, es ampliamente vista como la favorita a mejor película y la película a vencer en los Premios de la Academia de marzo.

Embed - Una batalla tras otra | Tráiler oficial | Doblado

“No esperaba esto, en realidad”, dijo Anderson al aceptar el premio, para luego proponer un festejo improvisado: “Vamos a casa o a algún bar o algo”.

Si bien no hay fecha confirmada para su lanzamiento en streaming, el filme protagonizado por Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro y Regina Hall se verá en HBO Max, ya que pertenece a Warner Bros. Studios. Muchos especulan con que podría estrenarse a principios del próximo año, pero algunos creen que podría llegar incluso antes de las fiestas de Fin de Año.

Los Gotham ayudan a la industria a entrar en el ritmo de la temporada de premios, pero son más especiales que ceremonias de mayor renombre. Pequeños jurados seleccionan a los nominados y ganadores, lo que suele llevar a resultados inesperados.

La mejor actuación principal fue para Sopé Dìrísù por el drama británico-nigeriano “La sombra de mi padre”, premio que fue aceptado por el director de la película, Akinola Davies Jr., quien también ganó como director revelación. Otros nominados en la categoría incluyeron a Jessie Buckley de “Hamnet”, Jennifer Lawrence de “Mátate, Amor” y Ethan Hawke de “Blue Moon”.

La mejor actuación de reparto fue para Wunmi Mosaku de “Pecadores”, quien venció a Teyana Taylor, Stellan Skarsgård y Jacob Elordi.

Panahi ganó tres premios por su drama de venganza “Yek tasadef sadeh” (“Un simple accidente”): mejor dirección, mejor guion original y mejor película internacional. Horas antes, el abogado de Panahi, Mostafa Nili, dijo que el director había sido sentenciado a un año de prisión y a una prohibición para viajar por dos años.

Panahi fue encarcelado durante meses poco antes de hacer esta película y recién fue liberado después de iniciar una huelga de hambre. En 2010 se le prohibió hacer películas o viajar fuera de Irán. Sin embargo, continuó haciendo películas sin el permiso del gobierno. Desde 2023 tenía permitido salir de Irán, pero este nuevo fallo renovó la prohibición.

