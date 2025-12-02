La Universidad Nacional de Rosario le entregará a Fito Páez el título de Doctor Honoris Causa

La ceremonia se realizará este viernes en la sede de gobierno de la UNR y se transmitirá a través del canal oficial de la institución por YouTube

Fito Páez recibirá el título de Doctor Honoris Causa en la sede de gobierno de la Universidad Nacional de Rosario (UNR ) este viernes a las 19.30hs. El acto de distinción por parte de la institución educativa busca reconocer la trayectoria del músico rosarino como uno de los referentes más importantes de la ciudad.

Con entradas ya agotadas, la UNR palpitó lo que será esta ceremonia: "Gracias, Fito, por concedernos este honor y permitirnos reconocer tu inmensa trayectoria con el máximo galardón que entrega la universidad pública argentina".

El compositor de 62 años, quien editó más de 30 discos y llevó la cultura argentina a todo el mundo, será parte de un homenaje que encabezan las distintas universidades del país para reconocer a aquellas celebridades que realizaron contribuciones sobresalientes en diferentes campos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Universidad Nac. de Rosario (@unroficial)

Cómo retirar entradas para el acto de Fito Páez en la UNR

Aquellos que completaron el formulario de inscripción a la ceremonia, deberán retirar sus entradas este miércoles, jueves o viernes entre las 9 y las 17 en la Sede de Gobierno de la UNR. El establecimiento se ubica en Maipú 1065.

Una vez en el recinto, deberán presentar su DNI para que se les otorgue el ticket al acto conmemorativo a Fito Páez.

El cantante, semanas atrás, expresó su entusiasmo por esta jornada: "¡Gracias a la Universidad de Rosario por tamaño honor! Todo mi amor y la gratitud de la flia Páez. ¡Ahí estaré para recibirlo en tiempo y forma!".