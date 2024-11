Salud, familia y amor: todo lo que contó el Kun Agüero en el programa de Susana El Kun Aguero visitó a Susana y develó detalles de su historia clínica, su pareja actual y su hija recién nacida 11 de noviembre 2024 · 10:00hs

Foto: Telefé El Kun Agüero estuvo en el programa de Susana junto a su familia

Sergio “Kun” Agüero fue este domingo al programa de Susana Giménez donde presentó a su hija recién nacida, Olivia. También, dedicó tiempo a hablar sobre sus comienzos en el fútbol, su enfermedad y su retiro de las canchas. Dejó espacio para jugar al truco con Ricardo Darín, Susana y Pablo Lescano. Estuvo acompañado por su pareja Sofia Calzetti y su hijo Benjamín.

El Kun recordó su pasado con la conductora. “¿Cómo comenzaste a sentir que no estabas bien físicamente?”, preguntó Susana. “Es rara la historia. Después de la Copa América ficho para el Barcelona y empecé a sentir síntomas raros que nunca los había sentido”, comentó el Kun. Luego explicó: “Empecé a sentir como que me ahogaba y sentía como que el cuello se me ponía duro. Me había agarrado de chico, pero no era lo mismo”.

Qué hay de cierto sobre el romance de Franco Colapinto con una princesa de Noruega Llega por primera vez "Ópera Queer", una propuesta musical y teatral disidente

Según contó Agüero, la arritmia que lo dejó fuera de las canchas tuvo su primera manifestación durante un partido y la situación fue muy peligrosa: “Yo miraba para mi arco, que venían como de una jugada a contragolpe y lo único que veía era como rayos azules. ‘Me estoy por desmayar’, pensé. Lo aguanté y después, cuando ya me tiro al piso, me agarró una arritmia fuerte y no paraba”.

“Me llevaron al hospital y quedé internado tres días. Al cuarto día me hicieron una intervención para hacerme un chequeo y terminé entrando al quirófano", contó el ex selección. “Al otro día vino el médico y me dijo ‘yo te recomiendo que vayas pensando en dejar de jugar’”, sentenció.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Leonel Aguero (@kunaguero) El relato médico fue interrumpido por la aparición en escena de su hijo Benjamín y su novia Sofía que llevaba a su recién nacida, Olivia, en brazos. El estudio estaba conmocionado. “Yo quería una nena”, confesó el Kun. “Benja se puso contento cuando le di la noticia. ‘Pensé que no iba a tener hermanos’”, agregó. “¡Es divina! ¡Mirale la carita!”, opinó Susana. Con humor, Agüero sentenció: “Salió a mí”. Con respecto a su historia de amor, el Kun contó: “Nos conocimos por un amigo que es periodista. Me invitó a una discoteca, fui y ahí la conocí. Ahí pegamos onda”. El futbolista y su pareja Sofía llevan 5 años juntos. “Me gustaba desde antes”, confesó Calzetti. Susana quiso indagar en el romanticismo del Kun, a lo que Sofía contestó: “Ahora no es tan romántico”. El estudio se reía. “De vez en cuando sí hay una florcita, un chocolatito y durante el embarazo también”, agregó luego, defendiendo entre risas al futbolista.