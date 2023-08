Romina Gaetani recibió el alta médica: "Estuve muy grave"

“Todavía no me senté a hablar, es como que voy paso a paso. Tuve una primera internación donde no me sentí cómoda, no me sentí cuidada y después me dieron el alta, me fui a casa y como no me sentía bien volví. Soy asmática desde chica y por eso se me complicó el cuadro”, explicó sobre la situación de posible mala praxis, que está evaluando su abogado Ignacio Trimarco.