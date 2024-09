Rody Bertol: "Para hacer algo original, tenés que volver al origen"

“Tengo una determinada edad en la que ya sé muy bien que no tengo mucho tiempo por delante”, arranca diciendo uno de los personajes de “Crepuscular”, una obra articulada a partir de fragmentos que se van entrelazando. No es que Bertol, a sus 66 años, piense en la inminencia de un ocaso, aunque el título de la obra habilite esa posibilidad. Por el contrario, aprovecha el número redondo para mirar hacia atrás con gratitud y reflexionar sobre el camino transitado.

“Más allá de que esta sea la obra número cuarenta, con lo que más contento estoy es con el recorrido que me ha hecho hacer el teatro. Me ha permitido hacer un camino en el que puedo ser un ser deseante. Nosotros hacemos teatro pero el teatro nos hace a nosotros también. Eso es lo más importante”, aseguró Rody en diálogo con La Capital.

“Uno siempre está rebuscando en el pasado. El pasado es lo más real que tiene el teatro para nutrirse. Uno manipula ese pasado queriéndolo transformar, modificar. Para hacer algo original, tenés que volver al origen”, agregó el prolífico autor.

En su dedicación casi constante con la producción, este proyecto nació como alternativa de otro. “Esta obra apareció por colectora. Yo estaba escribiendo una obra alrededor de Pirandello, que es un autor al que me debo. Tenía un cuadernito en el que escribía frases, cuatro o cinco renglones, lo dejaba y después volvía. Cuando probé la obra pirandelliana, no me gustaba. Veía que no funcionaba”, recordó.

Una obra sobre "la gran aventura humana"

“Un poco amargado, una tarde agarré el cuaderno y me salió algo que me di cuenta que era lo que tenía que hacer, lo que me gusta hacer. Me acordé de un maestro que decía que a uno le sale lo que le sale y con eso tiene que ir tirando. Me puse a armar esos textos, que son muy poéticos, humildemente. Se fueron generando pequeñas historias que hablan de grandes temas, sobre todo de la gran aventura humana que es el deseo”, siguió Bertol sobre la gesta de “Crepuscular”.

El resultado son una serie de breves relatos concatenados sobre temáticas profundamente humanas, y por lo tanto universales. Esta transversalidad hizo que desde la noche del estreno la obra interpelara de forma contundente al público. “Yo saludo a los espectadores a la salida de todas las primeras funciones, de manera de poder dialogar con ellos y que me digan qué les pareció. Y todos se han identificado mucho con las historias, porque en definitiva en torno a ciertos temas nos pasan cosas más o menos parecidos. El teatro juega con el tiempo. Es una fábula sobre el tiempo”, apuntó Rody.

image (85).jpg El elenco de "Crepuscular", la obra de Rody Bertol que se puede ver todos los sábados de septiembre, octubre y noviembre en La Orilla Infinita





El elenco lo componen Lorena Salvaggio, Estela Argüello, Diego Bollero, Laura Fuster, Florencia Echeverría, Ignacio “Niche” Almeyda y Pamela Di Lorenzo. “La gran cuestión fue imaginar qué personajes había detrás de esos textos. Trabajar con cada de uno de los actores para mí fue maravilloso, porque era tratar de ver hacia dónde iba mi imaginario, mi asociación, mi sueño, viendo qué le provocaba al actor”, compartió el director.

“Al mismo tiempo, la obra es como una canción de amor. Las canciones de amor, sea una de Arjona o de Spinetta, en el fondo dicen lo mismo. El tema es cómo lo dicen. Nosotros creemos que lo decimos de una manera muy bella, con una puesta muy hermosa de Ignacio Almeida, luces de Ignacio Chazarreta, un vestuario de Lorena Salvaggio también muy hermoso”, agregó Rody, poniendo en valor el trabajo de todo el equipo.

Una particularidad notable de la producción bertoliana es que todas sus obras fueron escritas a mano, en ese cuaderno que aparece en sus relatos. “Me lleva después otro tiempo tipear en la notebook, pero me sirve y lo aprovecho para corregir. Pero trabajo todo a manuscrito. Incluso hay algunas obras que han salido de un tirón”, contó. La anécdota es que, una vez, mientras esperaba que lo pasen a buscar por su casa, construyó una obra en 45 minutos.

A comienzos de junio, la vasta obra de Rody fue reconocida a través del ciclo “Maratón”, que impulsó el Teatro Municipal La Comedia inaugura el ciclo Maratón, en el marco de la celebración de sus 130 años. En cada edición, se pueden ver en continuado obras de personas o colectivos destacados de la ciudad. La primera, fue la Maratón Bertol.

“Fue muy divertido y me impactó que funcionara. Yo no sé si iría a ver tantas obras mías (risas). Fue muy buena la idea, es muy buena porque continúa con otros autores. Fue mucha gente, di una charla que me encantó dar. En este caso, hablé de los viajes y a raíz de eso del teatro. Se pudieron ver tres obras, una de las cuales fue el boceto de esta obra, ‘Crepuscular’, que la incluimos como trabajo en proceso”, cerró Rody.