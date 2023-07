Revelan el motivo que provocó el distanciamiento de Nicole Neumann y su hija

La ruptura del vínculo entre Nicole Neumann y su hija mayor Indiana desató muchas versiones, algunas de las cuales hacían responsable a la influencia del padre de la adolescente, Fabián Cubero, pero este martes revelaron un fuerte dato sobre el motivo real que provocó este cisma y que parece no tener retorno, al menos por ahora. La periodista Paula Varela contó que la pelea se generó por el maltrato que sufrió la adolescente por parte del novio de la modelo, Manu Urcera: "Al principio me dicen que Manu era amoroso pero desde que están en la convivencia no se banca las cosas de las hijas".