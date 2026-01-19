Repechaje en "Masterchef Celebrity": quién es el nuevo participante que entra en competencia

Emilia Attias, Walas, Julia Calvo, Ariel Puchetta, Rusherking, Sofía Martínez y Esther Goris fueron los aspirantes a ingresar en la fase definitoria del reality

En el marco de la cuarta gala de repechaje , " MasterChef Celebrity " vivió una jornada llena de tensión y sorpresas. Tras las eliminaciones de Esteban Mirol, Luis Ventura y Evelyn Botto, la conductora anunció que el concursante que realizara el mejor plato sería quien lograra el esperado pasaje al certamen.

Sin dar previo aviso a los participantes, Wanda Nara comunicó la noticia: "Esta noche, quien tenga el mejor plato, entra automáticamente a la competencia". Esta impensada incorporación significa que habrá al menos dos cocineros que reingresen al reality, el cual continuará este lunes por la noche con la "Gala de Regreso".

El desafío propuesto consistía en elaborar un plato dulce que contuviera una fruta a elección . Los concursantes utilizaron ingredientes como frutilla, durazno, pelón, limón y ciruela, y prepararon diferentes comidas como budines y tartas.

Rusherking fue el primer ganador del repechaje

Luego de la degustación de los jurados, Donato De Santis comunicó que Emilia Attis y Walas eran los primeros descartados de la noche. Luego, Sofía Martínez, Ariel Puchetta y Esther Goris quedaron en el camino y no recibieron el delantal blanco.

El mano a mano final quedó entre Julia Calvo, quien buscaba su "segunda oportunidad" en el certamen, y Rusherking, que era uno de los nuevos participantes para esta fase de la competencia.

Por decisión de los comensales, el joven cantante fue el ganador del repechaje y por ende, quien se quedó con el primer boleto para continuar en el reality. Damián Betular le entregó el delantal blanco al concursante e inmediatamente subió al balcón para festejar con sus compañeros.

El músico no pudo contener la emoción y mostró su entusiasmo por seguir en carrera: "Voy a tratar de mostrar una versión mía que la gente no conoce, mi versión más humana, y una versión de cocinero que me gusta y me motiva".