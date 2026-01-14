Picante estreno de Esther Goris en "MasterChef Celebrity": el inesperado cruce con Damián Betular

La competencia entró en la fase de repechaje, donde la actriz fue una de las nuevas participantes que compiten por quedarse en el reality de cocina

Una jornada atípica se vivió este martes en " MasterChef Celebrity " con la vuelta de varios participantes que ya habían sido eliminados de la competencia. Sumado a ellos, nuevos concursantes famosos aparecieron en esta instancia de repechaje en reemplazo de los que no regresaron al reality.

Los cuatro rostros que realizaron su debut en esta edición fueron Rusherking, Esther Goris, Evelyn Botto y Ariel Pucheta . Por otro lado, entre los seis concursantes que volvieron en búsqueda de una "segunda oportunidad" estaban Emilia Attias, Luis Ventura, Sofía Martínez, Esteban Mirol, Julia Calvo y Walas.

El jurado confirmó que para esta etapa habría una eliminación diaria . Además, aseguraron que todavía no definieron la cantidad de lugares disponibles para entrar en la fase final del certamen.

El fuerte comentario de Esther Goris a Damián Betular

El debut de Esther Goris se llevó todas las miradas. La actriz, en dupla con el cantante de "Ráfaga" Ariel Pucheta, elaboraron un plato de albóndigas de cerdo con verduras salteadas y salsa de vino blanco. Sin embargo, el resultado no le convenció a Damián Betular: "No hay cosa que me moleste más que el sabor a romero y los morrones también me hacen muy mal", aseguró el cocinero profesional.

La devolución no fue del gusto de Goris, quien disparó sin filtro: "Qué paladar tan limitado de tu lado". La respuesta icónica celebridad, recordada por su interpretación de Eva Perón en su obra homenaje, dejó en silencio a los comensales.

Luego, Germán Martitegui dijo: "Gracias Esther", a modo de complicidad con lo que afirmó. A pesar de la crítica de Betular, el plato fue elogiado por los jurados, tanto en su preparación como el uso del vino.