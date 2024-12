¿Quién se fue de la casa de Gran Hermano en la eliminación de este domingo?

Aunque Ulises también tuvo la potestad de salvar a uno de sus compañeros de placa y subir a otro, su beneficio quedó anulado luego de que Gran Hermano detectara que el jugador había anticipado su salvación con el resto de los participantes.

La primera participante en salvarse fue Andrea, que se aseguró su permanencia en la casa con tan solo el 1.2% de votos negativos del público. El siguiente en ser salvado fue Brian. A continuación, Luciana fue la tercera en ser rescatada, con un 7,93% de los votos negativos.

La cuarta participante salvada fue Sandra, quien antes de conocer el resultado, había vivido un tenso momento con Petrona Jerez.

Santiago se convirtió en el quinto salvado, lo que sorprendió a Ulises, que no esperaba que su segundo fulminado permaneciera en la casa. La sexta salvada de la noche fue Chiara, quien se mantuvo en la competencia con un 17,9% de los votos negativos, dejando a Luz y Jenifer en la cuerda floja.

Finalmente, Jenifer Lauría fue la tercera eliminada de la edición, con el 65,7% de los votos en su contra. Su salida provocó una fuerte reacción de sus compañeros, especialmente de Keila Sosa, compañera y amiga de la participante, quien no pudo contener las lágrimas.

Antes de irse, Jenifer lanzó un mensaje a sus compañeros, “A los que estén durmiendo, despiértense que están en Gran Hermano. Y los caretas también”.

¿Quién es Jenifer Lauría?

Jenifer es una joven de Canning (provincia de Buenos Aires) es administrativa en la federación de camioneros, según comentó trabaja para los Moyano desde hace 10 años y asegura tener buena onda con ellos. En su presentación se presento como “chiflada pero muy divertida”, así como “gritona” y “muy frontal”. Además, antes de comenzar le reality aseguró: “Yo creo que en la casa voy a ser una mina querible, no para todos”.

“Voy a entrar para jugar y para ganar, obvio. Soy de llevarme el mundo por delante” había adelantado la participante.

Luego de la presentación de Jenifer en el reality, en las redes sociales, rápidamente se filtraron detalles de su vida personal. La concursante había sido pareja del ex futbolista de Boca, Ricardo Centurión, con quien tiene una hija, Emma, nacida en 2021.

Durante su participación Jenifer reveló detalles de su relación, donde confesó haber sufrido mucho debido a la infidelidad de Centurión. “Me cansé de que me meta los cuernos. Me hizo sufrir un montón”, compartió con los demás participantes. A pesar de que su vínculo con el ex futbolista fue de público conocimiento, Jenifer dejó claro que no quería que su vida sentimental definiera su experiencia en el reality.

Cabe recordar que el paso de Jenifer por Gran Hermano estuvo marcado por un polémico y viral momento con Giuliano, su interés amoroso en el reality. Ambos protagonizaron una situación que rápidamente circuló en las redes sociales: un video en el que mantenían un contacto íntimo mientras se encontraban en la sala de streaming con varios de sus compañeros. En la grabación, se veía a Jenifer introduciendo su mano dentro del pantalón de Giuliano, un gesto que no pasó desapercibido para los usuarios y generó una ola de comentarios y críticas.

