Quién es Valen Rizutti, el notero viral y ganador en los Premios Ídolo

El miércoles por la noche se celebraron los Premios Ídolo, el evento que busca reconocer a los creadores digitales y streamers que se destacaron durante el año y lograron construir una comunidad con sus seguidores. Entre los ganadores, resaltó Valen Rizutti, un joven de tan solo 19 años que es viral en redes sociales y plataformas de streaming.
Valen Rizutti hace tiempo viene llamando la atención en redes sociales. Sus clips circulan por X e Instagram, mientras que sus notas en la calle, donde conversa con desconocidos, son furor. Durante la gala de los Premios Ídolo, se llevó dos estatuillas en las categorías Humor y Entretenimiento e Ídolo Notero/a. Y, como no podía ser de otra manera, su festejo al recibir los premios también se hizo viral.
Quién es Valen Rizutti
Valen Rizzuti es un joven de 19 años que nació en Monte Grande y alcanzó popularidad por su característico humor en sus móviles para Olga, en el programa "Tapados de laburo". Sin embargo, su presencia en redes sociales comenzó mucho antes de su llegada al canal de streaming.
En 2021, Valen ya empezaba a hacerse conocido por sus chistes en sus propias redes sociales con referencias a frases icónicas del mundo del espectáculo. Unos años después, durante la edición de Gran Hermano 2023, volvió a ganar popularidad al convertirse en el "fan de Furia", en referencia a Juliana Scaglione, una de las participantes más comentadas del reality. Valen asistía a las juntadas de fanáticos del programa para alentar a la participante y sus videos gritando "Furia te amo" no tardaron en viralizarse.
En 2025, se sumó a Olga como notero de "Tapados de laburo". Al principio, salía a la calle a charlar con la gente y hacer notas descontracturadas, pero de a poco sus móviles fueron creciendo y comenzaron a aparecer figuras del espectáculo, la música y hasta la política. Asi, llegó a entrevistar a figuras como Moria Casán, Valeria Mazza, Luck Ra, Emilia Mernes, María Becerra, Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, entre otros.
En 2026, se incorporó a "Popstars", donde actualmente participa del react en vivo junto a Juli Poggio y Sofía Gonet, ampliando así su presencia en el mundo del entretenimiento.
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