Quién es Valen Rizutti, el notero viral y ganador en los Premios Ídolo

El miércoles por la noche se celebraron los Premios Ídolo , el evento que busca reconocer a los creadores digitales y streamers que se destacaron durante el año y lograron construir una comunidad con sus seguidores. Entre los ganadores, resaltó Valen Rizutti, un joven de tan solo 19 años que es viral en redes sociales y plataformas de streaming.

Valen Rizutti hace tiempo viene llamando la atención en redes sociales. Sus clips circulan por X e Instagram, mientras que sus notas en la calle, donde conversa con desconocidos, son furor. Durante la gala de los Premios Ídolo, se llevó dos estatuillas en las categorías Humor y Entretenimiento e Ídolo Notero/a. Y, como no podía ser de otra manera, su festejo al recibir los premios también se hizo viral.

valen rizzuti gano, se puso a bailar en el escenario y le dio un beso en la boca a la reini ME MEO https://t.co/lfCfLpWu4K

Valen Rizzuti es un joven de 19 años que nació en Monte Grande y alcanzó popularidad por su característico humor en sus móviles para Olga , en el programa "Tapados de laburo". Sin embargo, su presencia en redes sociales comenzó mucho antes de su llegada al canal de streaming.

En 2021, Valen ya empezaba a hacerse conocido por sus chistes en sus propias redes sociales con referencias a frases icónicas del mundo del espectáculo. Unos años después, durante la edición de Gran Hermano 2023, volvió a ganar popularidad al convertirse en el "fan de Furia", en referencia a Juliana Scaglione, una de las participantes más comentadas del reality. Valen asistía a las juntadas de fanáticos del programa para alentar a la participante y sus videos gritando "Furia te amo" no tardaron en viralizarse.

En 2025, se sumó a Olga como notero de "Tapados de laburo". Al principio, salía a la calle a charlar con la gente y hacer notas descontracturadas, pero de a poco sus móviles fueron creciendo y comenzaron a aparecer figuras del espectáculo, la música y hasta la política. Asi, llegó a entrevistar a figuras como Moria Casán, Valeria Mazza, Luck Ra, Emilia Mernes, María Becerra, Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, entre otros.

En 2026, se incorporó a "Popstars", donde actualmente participa del react en vivo junto a Juli Poggio y Sofía Gonet, ampliando así su presencia en el mundo del entretenimiento.

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