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El rosarino que cantará ante León XIV: "Que cuente con nosotros para trabajar por la paz"

Músico y teólogo, Pablo Martínez lleva más de 20 años ligado a la catequesis y difunde el Evangelio en redes sociales. Fue convocado para cantar en Córdoba

29 de octubre 2026 · 11:23hs
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Pablo Martínez será parte de los artistas que canten frente al papa León XIV

Pablo Martínez será parte de los artistas que canten frente al papa León XIV

Una carta, un llamado telefónico y una invitación que no esperaba. Pablo Martínez es rosarino y formará parte de uno de los encuentros centrales de la visita del papa León XIV a la Argentina. El músico, teólogo y creador de contenido fue convocado para participar de la misa y vigilia que se realizará en Córdoba.

En diálogo con el programa Una Tarde Más, de La Capital+, Martínez contó cómo vivió la convocatoria y qué significa para él cantar ante el pontífice. También reflexionó sobre el papel de la Iglesia frente a los cambios sociales, el vínculo con los jóvenes y la posibilidad de que la visita contribuya a promover el diálogo en un contexto atravesado por la violencia y las divisiones. “Como músico, como teólogo, es casi como llegar al escenario máximo”, resumió sobre la posibilidad de participar del encuentro.

Una convocatoria inesperada

La invitación llegó a través de una carta enviada por la Arquidiócesis de Córdoba y luego fue confirmada por teléfono. Martínez explicó que la selección de músicos se realizó desde la organización de la Iglesia y que la noticia se mantuvo en reserva hasta el anuncio oficial.

“Cuando me llegó, muy contento, feliz”, recordó. Según relató, después empezó a consultar con otros músicos conocidos para saber quiénes habían recibido la misma convocatoria. La participación reúne a artistas de distintos lugares del país, distribuidos en las actividades previstas en Córdoba, Buenos Aires y Luján.

Para Martínez, no se trata de su primera experiencia en encuentros multitudinarios vinculados con la Iglesia. El año pasado estuvo en el Vaticano durante el Jubileo y recibió un encargo del Dicasterio para la Comunicación: componer una canción para el Jubileo de los Misioneros. También participó de las Jornadas Mundiales de la Juventud y estuvo presente en la de Río de Janeiro de 2013, durante los primeros meses del pontificado de Francisco.

>> Leer más: El papa León XIV en Argentina: la agenda oficial día por día y fechas de los feriados

Sin embargo, cantar durante la visita de León XIV tiene otro valor. “No de recibir al Papa en tu casa, en tu país”, explicó al comparar la experiencia con sus participaciones anteriores.

Aunque se define como una persona tímida e introvertida, aseguró que los encuentros musicales vinculados con la fe le generan tranquilidad. Además, destacó que no estará solo frente al público, sino que la propuesta incluye a miles de personas que compartirán las canciones.

De las aulas a las redes sociales

La música no es la única herramienta que Martínez utiliza para transmitir sus convicciones. Durante más de 20 años trabajó como profesor de catequesis en escuelas secundarias, entre ellas Maristas, Adoratrices y San Ramón. Esa experiencia fue el punto de partida para llevar sus reflexiones sobre el Evangelio a las redes sociales.

La decisión surgió de la observación de que los adolescentes con los que trabajaba pasaban buena parte de su tiempo en esos espacios digitales. Frente a esa realidad, se planteó una alternativa. “O yo espero que ellos vengan o voy a visitar esos espacios”, recordó.

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Así comenzó a publicar en Instagram y, con el tiempo, sus contenidos trascendieron el ámbito escolar y llegaron a personas de distintos países y generaciones. Aunque al principio recibió críticas de quienes desconfiaban de la evangelización a través de las plataformas digitales, sostuvo el proyecto porque lo considera parte de su misión.

“Cuando uno tiene claridad de que esto lo vio como una misión, no importan los comentarios”, afirmó. También explicó que establece límites propios sobre lo que publica y las formas en que utiliza las redes, de acuerdo con sus convicciones.

El mensaje de León XIV para los jóvenes y los no creyentes

Martínez considera que la visita papal puede ayudar a revitalizar la fe, pero advierte que su alcance no debería medirse únicamente por la cantidad de asistentes a los encuentros. Para él, el desafío es que el mensaje tenga continuidad después de las celebraciones.

“Estas experiencias son revitalizantes”, señaló. Sin embargo, comparó el impacto de la visita con una piedra que cae en el río y genera ondas que se expanden con el tiempo. El efecto, sostuvo, dependerá de lo que ocurra después.

El rosarino destacó que León XIV busca dialogar con personas que no necesariamente profesan la fe católica. En ese sentido, valoró que la convocatoria no se limite a los creyentes y que pueda incluir a personas de otras religiones o sin afiliación religiosa. “Mientras nos ayude a que hoy la Argentina crezca en la libertad, en el bien común y en la paz, bienvenido sea”, expresó.

>> Leer más: El Papa León XIV no necesitará tratamiento oncológico y crece la expectativa por su viaje a la Argentina

También puso el foco en los jóvenes, a quienes considera una prioridad para la Iglesia. Desde su experiencia en encuentros internacionales, sostuvo que compartir una misma fe con personas de distintas nacionalidades e idiomas puede convertirse en una experiencia de enriquecimiento personal y colectivo.

Las diferencias entre Francisco y León XIV

Martínez conoció a Jorge Bergoglio antes de que fuera elegido Papa y volvió a encontrarse con él en el Vaticano, durante una audiencia en la que pudo entregarle un disco con sus canciones y un libro de su autoría. También participó de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, en 2013, cuando Francisco pronunció su conocido llamado a los jóvenes a “hacer lío”.

Al comparar ambos pontificados, consideró que existen puntos de contacto, aunque remarcó que cada Papa tiene una impronta propia. Destacó el propósito de construir una Iglesia abierta al mundo, capaz de dialogar y trabajar por la paz y el bien común.

Sobre León XIV, planteó que todavía es temprano para establecer conclusiones definitivas, dado que su pontificado recién comienza. Aun así, consideró que su presencia responde a los desafíos de la época actual, atravesada por la expansión de la inteligencia artificial, las redes sociales y nuevas formas de comunicación.

>> Leer más: El papa León XIV confirmó en sus redes que en noviembre visitará la Argentina

Una oportunidad para construir la paz

La posibilidad de que la visita contribuya a reducir las divisiones sociales y políticas es otro de los aspectos que Martínez considera importantes. Para él, el desafío consiste en que el encuentro no quede limitado a una celebración multitudinaria, sino que tenga consecuencias en la vida cotidiana.

“Es lo que deseamos, lo que anhelamos”, dijo sobre la posibilidad de que el mensaje del Papa genere cambios. En su caso, vinculó esa expectativa con su trabajo, su familia y su actividad en las redes sociales.

Frente a los discursos violentos y las agresiones que observa en esos espacios, planteó que cada persona puede asumir una responsabilidad concreta. “En lo que nos toca a nosotros, que cuente con nosotros en trabajar por la paz”, sostuvo.

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