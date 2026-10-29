Mercado Pago está a un paso de convertirse en banco: qué cambiaría para los usuarios

El Banco Central despejó las revisiones técnicas de la solicitud y resta la autorización de su directorio. La licencia le permitiría ampliar sus servicios, ofrecer cuentas bancarias y competir por la acreditación de salarios.

Mercado Pago superó las revisiones técnicas para obtener una licencia bancaria en la Argentina y quedó más cerca de ampliar su participación en el sistema financiero. Así lo confirmó Juan Curutchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y director del Banco Central (BCRA), durante el Argentina Fintech Forum 2026.

El avance representa una instancia importante del trámite, aunque todavía no implica una autorización para operar como banco . El expediente debe completar el circuito administrativo y recibir la aprobación definitiva del directorio de la autoridad monetaria.

“Desde el punto de vista de la Superintendencia, el expediente de Mercado Banco ya tiene allanadas las revisiones técnicas. Ahora queda el circuito formal final y, después, eventualmente, el directorio”, explicó Curutchet durante el encuentro organizado por la Cámara Argentina Fintech.

El funcionario agregó que no existen objeciones pendientes en el área que conduce. “No tenemos preocupaciones propias de supervisión, están allanadas y queda un tiempo formal, normal, por delante”, señaló.

Curutchet ya había anticipado semanas atrás que la aprobación podría concretarse antes de fin de año. Mercado Banco sería el nombre de la entidad, según indicó el propio funcionario, aunque lo mencionó como una denominación aún por confirmar.

Qué cambiaría para quienes usan Mercado Pago

Actualmente, Mercado Pago funciona como proveedor de servicios de pago (PSP), una figura regulada por el BCRA que permite ofrecer cuentas de pago, pero que es diferente de la autorización necesaria para operar como entidad financiera.

La licencia bancaria abriría la posibilidad de ofrecer cuentas con CBU, captar depósitos a plazo fijo y ampliar el financiamiento a personas y empresas mediante la intermediación financiera: recibir depósitos y utilizar esos recursos para otorgar préstamos, dentro de las condiciones que establece el Banco Central.

Otro de los negocios en disputa sería la acreditación de salarios. La compañía podría competir por los trabajadores que hoy cobran en una entidad tradicional y luego transfieren su dinero a la billetera para realizar pagos y compras.

Para esos usuarios, la nueva oferta permitiría concentrar el cobro del sueldo y las operaciones cotidianas en una misma entidad. De todos modos, la aprobación de la licencia no supone que las actuales cuentas con CVU se conviertan automáticamente en cuentas con CBU: las condiciones y los plazos de una eventual migración deberán ser informados por la empresa.

La dimensión de su base de usuarios es uno de los factores que explican la atención del sector. Las estimaciones incluidas en la información sobre el proyecto ubican a Mercado Pago por encima de los 20 millones de cuentas, aunque esa cifra no cuenta con una confirmación precisa de la compañía.

La disputa con los bancos tradicionales

El desembarco bancario de Mercado Pago podría intensificar la competencia por los depósitos y las cuentas sueldo, dos fuentes relevantes de recursos para las entidades tradicionales.

Los saldos que los clientes mantienen en sus cuentas permiten a los bancos financiar parte de su actividad sin pagar los intereses que exige, por ejemplo, un plazo fijo. Por eso, atraer la acreditación de haberes implica también disputar una fuente de fondeo.

Desde hace años, las entidades tradicionales reclaman que los grandes jugadores digitales afronten exigencias equivalentes cuando desarrollan actividades que consideran similares a las bancarias. La licencia incorporaría a la nueva entidad al régimen de obligaciones y controles correspondiente a los bancos.

En esa discusión también aparecen las cuentas remuneradas y el otorgamiento de créditos. Sin embargo, el rendimiento que recibe un usuario por una inversión y un depósito bancario son instrumentos diferentes. La existencia de una cuenta remunerada y de una oferta de préstamos no demuestra, por sí sola, que una billetera utilice dinero de sus clientes para financiar créditos.

Qué controles plantea el Banco Central

Durante el foro, Curutchet explicó que el crecimiento de los servicios digitales llevó al BCRA a reforzar la supervisión de los riesgos operativos y la prevención del fraude.

Según su descripción, los proveedores de servicios de pago no presentan, en términos generales, los mismos riesgos de insolvencia y contagio que un banco. No obstante, su expansión exige controles acordes con el volumen y las características de sus operaciones.

El funcionario defendió la aplicación de requisitos proporcionales al tamaño de cada empresa. “Si ponemos mucha exigencia, como de capital mínimo, probablemente ahoguemos la innovación y la creatividad”, advirtió.

También señaló que obtener una licencia bancaria implica costos y obligaciones, por lo que cada compañía debe evaluar si ese esquema se ajusta a su negocio.

El BCRA había analizado una segmentación de las fintech según su escala, que habría permitido establecer exigencias diferenciadas para los mayores operadores. De acuerdo con Curutchet, ese proyecto quedó atrás porque su principal destinatario, Mercado Pago, decidió solicitar una licencia bancaria.

Nuevos jugadores en el sistema financiero

El avance del expediente se produce después de la autorización a Revolut, el banco digital europeo que se prepara para comenzar a operar en la Argentina en 2027.

“Mientras en todo el mundo se habla de consolidación en los sistemas financieros, en la Argentina aparecen nuevos jugadores, es un sector muy dinámico”, sostuvo Curutchet.