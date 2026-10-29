Murió Patrick Stewart, el actor de X-Men y Star Teck

El actor británico falleció en su casa de Los Ángeles. La noticia fue dada a conocer por su familia en sus redes sociales

El mundo del cine y la televisión está de luto. Patrick Stewart , actor conocido por sus papeles en X-Men y Star Teck, murió a los 86 años . La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado en redes sociales.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Sir Patrick Stewart, ocurrido ayer en su casa de Los Ángeles, bajo el amoroso cuidado de su querida esposa Sunny", escribieron en un posteo en Instagram. Además detallaron que el actor británico se encontraba atravesando un cuadro de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

“ Estuvo contenido en el cálido abrazo de su familia y sus amigos , rodeado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y esa clase de emoción profunda que solo él podía inspirar después de toda una vida de entrega a los demás”, expresaron en el comunicado.

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La trayectoria de Patrick Stewart

Patrick Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Inglaterra. Desde muy joven, supo que quería dedicarse a la actuación. A lo largo de su carrera, se desempeñó en teatro, cine y televisión, y alcanzó reconocimiento internacional por sus icónicos papeles en Star Trek y X-Men.

En 1966, se incorporó a la prestigiosa Royal Shakespeare Company, una de las compañías teatrales más importantes del Reino Unido. A lo largo de su larga trayectoria formó parte de producciones de Broadway y del West End londinense, y protagonizó obras como Hamlet, Macbeth, Antonio y Cleopatray El mercader de Venecia.

Su reconocimiento internacional llegó en 1987, cuando fue elegido para interpretar al capitán Jean-Luc Picard en la serie "Star Trek: The Next Generation". Stewart volvió a encarnar al personaje en cuatro películas estrenadas entre 1994 y 2002. En el año 2000, interpretó por primera vez al profesor Charles Xavier en "X-Men".

En 2010, el actor británico fue nombrado caballero por la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham, en reconocimiento a sus servicios al teatro y contribuciones al arte dramático.