La Capital | Zoom | murió

Murió Patrick Stewart, el actor de X-Men y Star Teck

El actor británico falleció en su casa de Los Ángeles. La noticia fue dada a conocer por su familia en sus redes sociales

29 de octubre 2026 · 17:43hs
Google Seguir a La Capital en Google
Patrick Stewart murió a sus 86 años

Patrick Stewart murió a sus 86 años

El mundo del cine y la televisión está de luto. Patrick Stewart, actor conocido por sus papeles en X-Men y Star Teck, murió a los 86 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado en redes sociales.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Sir Patrick Stewart, ocurrido ayer en su casa de Los Ángeles, bajo el amoroso cuidado de su querida esposa Sunny", escribieron en un posteo en Instagram. Además detallaron que el actor británico se encontraba atravesando un cuadro de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

Estuvo contenido en el cálido abrazo de su familia y sus amigos, rodeado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y esa clase de emoción profunda que solo él podía inspirar después de toda una vida de entrega a los demás”, expresaron en el comunicado.

>> Leer más: Murió a los 27 años Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford

La trayectoria de Patrick Stewart

Patrick Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Inglaterra. Desde muy joven, supo que quería dedicarse a la actuación. A lo largo de su carrera, se desempeñó en teatro, cine y televisión, y alcanzó reconocimiento internacional por sus icónicos papeles en Star Trek y X-Men.

En 1966, se incorporó a la prestigiosa Royal Shakespeare Company, una de las compañías teatrales más importantes del Reino Unido. A lo largo de su larga trayectoria formó parte de producciones de Broadway y del West End londinense, y protagonizó obras como Hamlet, Macbeth, Antonio y Cleopatray El mercader de Venecia.

Su reconocimiento internacional llegó en 1987, cuando fue elegido para interpretar al capitán Jean-Luc Picard en la serie "Star Trek: The Next Generation". Stewart volvió a encarnar al personaje en cuatro películas estrenadas entre 1994 y 2002. En el año 2000, interpretó por primera vez al profesor Charles Xavier en "X-Men".

En 2010, el actor británico fue nombrado caballero por la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham, en reconocimiento a sus servicios al teatro y contribuciones al arte dramático.

Noticias relacionadas
Ricardo Méndez. El presidente que llevó a Central Córdoba a jugar una final por el ascenso a Primera

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

El hecho ocurrió en Capitán Bermúdez. 

Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de 8 metros instalando fibra óptica

El actor Antonio Grimau falleció este jueves a los 82 años

Murió el actor Antonio Grimau a los 82 años

Valen Rizutti es el notero viral del canal de streaming Olga

Quién es Valen Rizutti, el notero viral y ganador en los Premios Ídolo

Las más leídas

El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, llegó a Pujato al velorio de la madre de Scaloni

El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, llegó a Pujato al velorio de la madre de Scaloni

Quini 6: un solo apostador ganó en la Revancha y se lleva 1.080 millones de pesos

Quini 6: un solo apostador ganó en la Revancha y se lleva 1.080 millones de pesos

Sarmiento vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Sarmiento vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Nelson Graells: el zar de la indumentaria deportiva mira a Fisherton y Funes para expandirse

Nelson Graells: el zar de la indumentaria deportiva mira a Fisherton y Funes para expandirse

Lo último

El proveedor no es un vendedor, es un socio estratégico del proyecto minero

"El proveedor no es un vendedor, es un socio estratégico del proyecto minero"

La Facultad de Derecho de la UCA Rosario reconoció la trayectoria de Roberto Falistocco

La Facultad de Derecho de la UCA Rosario reconoció la trayectoria de Roberto Falistocco

Murió Patrick Stewart, el actor de X-Men y Star Teck

Murió Patrick Stewart, el actor de X-Men y Star Teck

Crimen del taxista Eduardo Piris: diez años después, juzgan al acusado y piden 32 años de prisión

Jonatan Vallejos fue capturado en 2023 y enfrenta un juicio por el homicidio cometido durante un intento de robo en Rosario. La Fiscalía lo acusa de dispararle en la cabeza al chofer, en un ataque junto a un adolescente que ya fue condenado.

Crimen del taxista Eduardo Piris: diez años después, juzgan al acusado y piden 32 años de prisión
Bienes de Pillín Bracamonte: los herederos del barra asesinado apelaron el decomiso
Policiales

Bienes de Pillín Bracamonte: los herederos del barra asesinado apelaron el decomiso

Mercado Pago está a un paso de convertirse en banco: qué cambiaría para los usuarios
Economía

Mercado Pago está a un paso de convertirse en banco: qué cambiaría para los usuarios

La AFA cambia otra vez el torneo: adiós a las zonas, todos contra todos y rechazo de River
Ovación

La AFA cambia otra vez el torneo: adiós a las zonas, todos contra todos y rechazo de River

Robo de celulares en Rosario: nueve detenidos y una trama de arrebatos, reventa y denuncias falsas
Policiales

Robo de celulares en Rosario: nueve detenidos y una trama de arrebatos, reventa y denuncias falsas

Lula le agradeció a Macri el saludo por el triunfo electoral con una indirecta a Milei
Política

Lula le agradeció a Macri el saludo por el triunfo electoral con una indirecta a Milei

Las más leídas
El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, llegó a Pujato al velorio de la madre de Scaloni

El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, llegó a Pujato al velorio de la madre de Scaloni

Quini 6: un solo apostador ganó en la Revancha y se lleva 1.080 millones de pesos

Quini 6: un solo apostador ganó en la Revancha y se lleva 1.080 millones de pesos

Sarmiento vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Sarmiento vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Nelson Graells: el zar de la indumentaria deportiva mira a Fisherton y Funes para expandirse

Nelson Graells: el zar de la indumentaria deportiva mira a Fisherton y Funes para expandirse

Duras negociaciones en el Concejo para legalizar hoy Uber y DiDi

Duras negociaciones en el Concejo para legalizar hoy Uber y DiDi

Ovación
Malas noticias en Central, que informó sobre una lesión de Giovanni Cantizano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Malas noticias en Central, que informó sobre una lesión de Giovanni Cantizano

Malas noticias en Central, que informó sobre una lesión de Giovanni Cantizano

Malas noticias en Central, que informó sobre una lesión de Giovanni Cantizano

La AFA cambia otra vez el torneo: adiós a las zonas, todos contra todos y rechazo de River

La AFA cambia otra vez el torneo: adiós a las zonas, todos contra todos y rechazo de River

Newells: Kudelka buscará la clasificación con una zaga inédita ante Unión

Newell's: Kudelka buscará la clasificación con una zaga inédita ante Unión

Policiales
Bienes de Pillín Bracamonte: los herederos del barra asesinado apelaron el decomiso
Policiales

Bienes de Pillín Bracamonte: los herederos del barra asesinado apelaron el decomiso

Robo de celulares en Rosario: nueve detenidos y una trama de arrebatos, reventa y denuncias falsas

Robo de celulares en Rosario: nueve detenidos y una trama de arrebatos, reventa y denuncias falsas

Le robaron la bicicleta y terminó internado por una puñalada en el abdomen

Le robaron la bicicleta y terminó internado por una puñalada en el abdomen

Robo relámpago en una panadería ubicada a metros del Paseo del Siglo

Robo relámpago en una panadería ubicada a metros del Paseo del Siglo

La Ciudad
La Facultad de Derecho de la UCA Rosario reconoció la trayectoria de Roberto Falistocco
La Ciudad

La Facultad de Derecho de la UCA Rosario reconoció la trayectoria de Roberto Falistocco

Mascotismo y tráfico de fauna: la visita de Capi a MundoAparte busca mostrar la realidad de los carpinchos

Mascotismo y tráfico de fauna: la visita de Capi a MundoAparte busca mostrar la realidad de los carpinchos

Por obras, el Heca cerrará sus quirófanos transitoriamente por 48 horas

Por obras, el Heca cerrará sus quirófanos transitoriamente por 48 horas

El rosarino que cantará ante León XIV: Que cuente con nosotros para trabajar por la paz

El rosarino que cantará ante León XIV: "Que cuente con nosotros para trabajar por la paz"

Demoran a taxista ebrio porque intentó coimear a la policía en el control
La Ciudad

Demoran a taxista ebrio porque intentó coimear a la policía en el control

Duras negociaciones en el Concejo para legalizar hoy Uber y DiDi
La Ciudad

Duras negociaciones en el Concejo para legalizar hoy Uber y DiDi

El proyecto de seguridad enfrenta a la UCR y al PS y Pullaro reclama la ley

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El proyecto de seguridad enfrenta a la UCR y al PS y Pullaro reclama la ley

Exigen al gobierno que explique su complicidad con la fuga de Bolsonaro
Política

Exigen al gobierno que explique su "complicidad" con la fuga de Bolsonaro

Kicillof busca hacer pie en Santa Fe y se reunió con intendentes del PJ 
Política

Kicillof busca hacer pie en Santa Fe y se reunió con intendentes del PJ 

Cómo aprovechar la lluvia para potenciar los rindes
Agro

Cómo aprovechar la lluvia para potenciar los rindes

Estrenos de cine en Rosario: romance británico, una versión oscura de Pinocho y zombies
Zoom

Estrenos de cine en Rosario: romance británico, una versión oscura de Pinocho y zombies

Quini 6: un solo apostador ganó en la Revancha y se lleva 1.080 millones de pesos
Información General

Quini 6: un solo apostador ganó en la Revancha y se lleva 1.080 millones de pesos

Mandó a balear su casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta
Policiales

Mandó a balear su casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta

El río crece frente a Rosario: prevén que suba medio metro en dos semanas
La Ciudad

El río crece frente a Rosario: prevén que suba medio metro en dos semanas

Cuatro femicidios en 17 días, dos víctimas rosarinas y un paro nacional de trabajadoras sexuales sin precedentes
Información General

Cuatro femicidios en 17 días, dos víctimas rosarinas y un paro nacional de trabajadoras sexuales sin precedentes

Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título
Ovación

Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título

La AFA adelanta la última fecha del torneo por la visita del Papa León XIV al país
Ovación

La AFA adelanta la última fecha del torneo por la visita del Papa León XIV al país

El tiempo en Rosario: se anticipa un jueves con probabilidad de tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se anticipa un jueves con probabilidad de tormentas

Condenan a un barra de Newells por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central
Policiales

Condenan a un barra de Newell's por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central

Al menos un argentino murió en el accidente ferroviario en España y otro permanece desaparecido
El Mundo

Al menos un argentino murió en el accidente ferroviario en España y otro permanece desaparecido

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia
La Ciudad

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

Horacio Pagani destrozó a River por presionar a los árbitros: el antecedente de una maniobra contra Central
Ovación

Horacio Pagani destrozó a River por presionar a los árbitros: el antecedente de una maniobra contra Central

Atacó a un taxista con una cuchilla en la peatonal y la pelea quedó registrada en video
Policiales

Atacó a un taxista con una cuchilla en la peatonal y la pelea quedó registrada en video

Tragedia en España: al menos 68 muertos tras el choque de dos trenes
El Mundo

Tragedia en España: al menos 68 muertos tras el choque de dos trenes