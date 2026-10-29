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Sorpresa en "MasterChef": Damián Betular deja el jurado y buscan reemplazantes

Uno de los personajes más queridos del reality de cocina se irá del certamen por otros compromisos profesionales: quién entrará en su lugar

29 de octubre 2026 · 11:11hs
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Damián Betular dejará el jurado de MasterChef por otros compromisos laborales y ya buscan su reemplazo

Damián Betular dejará el jurado de "MasterChef" por otros compromisos laborales y ya buscan su reemplazo

En plena nueva temporada,MasterChef Celebrity”, uno de los realities más populares de la televisión argentina, recibió un batacazo: Damián Betular dejará el jurado. Según trascendió, el cocinero se irá del programa para sumarse a la temporada en Mar del Plata de “Hairspray”, el musical que protagoniza.

Según adelantaron en el programa Intrusos, Betuilar dejará el certamen durante la pausa de las fiestas de fin de año, se ausentará todo enero y regresará en febrero. “Ya empezó la búsqueda de quienes podrían ser sus reemplazantes”, agregaron.

>> Leer más: Sorpresa y lágrimas en "MasterChef Celebrity": un jurado renunció después de más de diez años

Quién reemplazará a Damián Betular en "MasterChef"

Entre los candidatos que la producción estaría considerando para sumarse a “MasterChef” en lugar de Betular están Dolly Irigoyen y Donato de Santis. Sin embargo, Dolly habría expresado reparos por la cantidad de horas de grabación que demanda el ciclo, y Donato viene de renunciar al programa después de diez años.

De Santis anunció su salida del reality junto antes de la final de la edición anterior, que tuvo como ganador a Ian Lucas. “Hice diez ediciones, con esta, de MasterChef, donde la pasé espectacular. La verdad, fue hermoso. Lo que quiero decir es que ha llegado el momento de dar un paso al costado. Es mi última participación. Quiero agradecer a mis compañeros de vida, de gastronomía, a estos colegas. A vos, Wanda, una persona increíble, con un gran corazón, una generosidad y una excelencia enormes”, dijo el cocinero, emocionado. En su lugar, para la temporada actual, se sumó Maru Botana.

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