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La AFA adelantará la última fecha del Clausura por la visita del Papa León XIV a la Argentina

La Liga Profesional definirá la fase regular la próxima semana, antes de la llegada de su Santidad al país. Además, la Primera Nacional también se verá afectada

28 de octubre 2026 · 14:06hs
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La visita del papa León XIV alteró el cronograma de la fecha 16 del Clausura.

La visita del papa León XIV alteró el cronograma de la fecha 16 del Clausura.

La AFA adelantará la última fecha de la fase regular del torneo Clausura 2026 con motivo de la visita del Papa León XIV al país, la cual ocupará la agenda de las fuerzas de seguridad. Por eso, la definición del campeón de la Liga 2026 será entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre.

El cambio del cronograma de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) fue determinado luego de que Aprevide indicó que no brindará servicio entre el viernes 6 y el miércoles 11 de noviembre, mientras que el Comité de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hará lo propio hasta el martes 10.

De esta manera, la AFA dará a conocer los días y horarios de cada partido este jueves en la reunión de Comité. Cabe destacar que varios encuentros deberán disputarse en simultáneo para definir al campeón, a los clasificados a playoffs y la posibilidad de sentenciar el segundo descenso a la Primera Nacional.

A su vez, los cinco encuentros del Clausura que estaban previstos para disputarse entre semana se jugarán de acuerdo con el reglamento y con el descanso mínimo obligatorio entre partidos, con el fin de evitar inconvenientes con la fecha Fifa de noviembre. Esta medida no alteraría el calendario establecido para los playoffs.

>> Leer más: Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título

En tanto, la segunda categoría también se verá afectada por la visita del Papa y se postergará una semana la final por el primer ascenso, así como también el inicio del reducido.

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