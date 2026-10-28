Al menos un argentino murió en el accidente ferroviario en España y otro permanece desaparecido

La Cancillería confirmó el fallecimiento de un ciudadano argentino y reportó que otros compatriotas resultaron heridos.

Un ciudadano argentino murió en el accidente ferroviario ocurrido en Toledo, España , mientras que otro continúa con paradero desconocido y dos más resultaron heridos, según informó la Cancillería nacional.

A través de un comunicado, el organismo señaló que la información corresponde a los datos disponibles hasta el momento y que las autoridades diplomáticas mantienen contacto permanente con los familiares de las personas afectadas.

"De acuerdo con la información disponible hasta el momento, se confirmó el fallecimiento de un ciudadano argentino en el accidente ferroviario ocurrido en España. Asimismo, otro ciudadano argentino continúa con paradero desconocido y otros connacionales resultaron heridos ", detalló el texto.

En línea, el texto aclaró que la entidad Argentina en Madrid " y los consulados argentinos en España mantienen contacto permanente con los familiares de los afectados y continúan brindando la asistencia consular necesaria, con la debida reserva y confidencialidad ".

La Cancillería argentina informa que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, se ha confirmado el fallecimiento de un ciudadano argentino en el accidente ferroviario ocurrido en España. Asimismo, otro ciudadano argentino continúa con paradero desconocido y…

Por el choque, al menos 68 personas murieron, 58 resultaron heridas y 15 permanecen en estado crítico este miércoles, cuando las formaciones circulaban a alta velocidad, donde viajaban más de 500 personas.

Se trata del segundo episodio de trenes de alta velocidad en 10 meses, desde que el 18 de enero colisionaron dos formaciones, el Iryo 6189 y el Alvia 2384 en Adamuz, provincia española de Córdoba, con un saldo de 46 personas fallecidos y 292 heridos.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, decretó tres días de luto nacional por la colisión de trenes y se comprometió a realizar una investigación exhaustiva sobre la causa de la tragedia.