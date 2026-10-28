Cuatro femicidios en 17 días, dos víctimas rosarinas y un paro nacional de trabajadoras sexuales sin precedentes

La organización Ammar convocó para el 3 de noviembre a la primera huelga en sus 31 años de historia. Denuncian una escalada de violencia, precarización laboral y falta de protección. En Rosario también habrá una protesta.

En los últimos 17 días en Argentina la Asociación de Mujeres Meretrices denunció cuatro femicidios, uno en Rosario y otro ocurrido en la costa atlántica y que tuvo como víctima a una rosarina . Ante la serie de casos, el sindicato de trabajadoras sexuales anunció que el próximo 3 de noviembre realizarán un paro nacional.

" Juega la creatividad. En Rosario se está pensando qué hacer. Por ejemplo, Las compañeras de la Ruta 4 que atraviesa a cuatro localidades de Buenos Aires van a cesar actividades de 20 a 22 y van a hacer una asamblea para exponer sus problemáticas", contó Georgina Orellano , secretaria general de Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), en LT8. En Rosario, el sindicato llevará adelante su acción el próximo martes a las 19, también habrá intervenciones en la puerta del Congreso de la Nación, en Córdoba y la Provincia de Buenos Aires. Según anunciaron, habrá ollas populares, asambleas en las zonas de trabajos y difusión en redes sociales.

Orellano remarcó que el cese de actividades es el primero en 31 años que existe la organización y se da en un trabajo que "no está reconocido y sin patronal, entonces las que paran no tienen ingresos", a diferencia de lo que ocurre con otros gremios.

En este sentido, Orellano contó que el paro está motivado por la zaga de cinco femicidios en apenas 17 días y "muchas situaciones de violencia a la que están expuestas un montón de compañeras que se da por la pobreza y la precarización laboral en las cuales estamos atravesadas" .

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En los últimos 17 días, el sindicato denunció cuatro crímenes de trabajadoras sexuales. La seguidilla de femicidios comenzó el 8 de octubre con Paola Vallejos, una rosarina asesinada en la Costa Atlántica, dos días después, el 10 de octubre se registró el crimen de Barbará Aragón en Empalme Graneros de Rosario, siguió el 16 de octubre con el caso de Daniela Villalba en Córdoba y luego el 25 de octubre Tatiana Fernández en el barrio de Retiro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este último con el agravante de que hay un hombre detenido por los dos asesinatos como principal sospechoso. A estos datos se le suma en agosto el crimen de Débora Bordón en el barrio Luis Agote de Rosario y otro pedido de auxilio de una trabajadora sexual en la zona de Echesortu, caso por el cual el cliente se suicidó.

Paro de trabajadoras sexuales

Orellano defendió la medida de fuerza al describir a la prostitución como un "trabajo criminalizado, clandestinizado, sin marco jurídico y de pocas garantías".

"Estas garantías no son más que las estrategias de cuidados que tenemos nosotras y de todas formas están agotadas y lo expone la cantidad de femicidios", agregó la secretaria general del sindicato.

Grupos de Whatsapp o de Telegram, trabajar en departamentos antes que visitar clientes y otras estrategias quedan obsoletas, según Orellano: "Hoy hay casos de mujeres trabajadoras sexuales asesinadas en sus casas. Y la virtualidad no te da seguridad porque ejerces un trabajo no reconocido".

El objetivo del paro es exponer la falta de derechos, precariedad laboral y exigir justicia por los femicidios de Bárbara, Débora, Paola, Daniela y Tatiana. “Justicia es que no nos maten Nunca Más”, será el lema utilizado por las trabajadoras sexuales para movilizarse.