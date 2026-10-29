La Facultad de Derecho de la UCA Rosario reconoció la trayectoria de Roberto Falistocco Este miércoles la UCA realizó un acto de reconocimiento y agradecimiento a Falistocco por su extensa trayectoria como docente de la Escuela de Posgrado 29 de octubre 2026 · 17:43hs

Leonardo Vincenti / La Capital Reconocimiento a Roberto Falistocco en la UCA.

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) de Rosario llevó a cabo este miércoles un acto de reconocimiento y agradecimiento a Roberto Falistocco por su extensa trayectoria como docente de la Escuela de Posgrado.

La ceremonia contó con la presencia de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, magistrados y funcionarios del Poder Judicial, abogados y familiares del homenajeado, entre ellos su esposa y sus tres hijos. En ese marco, el decano de la facultad, Nelson Cossari, hizo entrega de una plaqueta conmemorativa en reconocimiento a su labor y compromiso con la formación académica.

Asimismo, el encuentro propició un espacio de análisis y reflexión sobre la jurisprudencia desarrollada a lo largo de los 35 años de Falistocco como integrante de la Corte Suprema provincial. A través de las exposiciones de los distintos panelistas, se abordaron precedentes y criterios jurisprudenciales en materia civil, penal, constitucional y administrativa, poniendo de relieve la relevancia de su trayectoria en el ámbito judicial.

Leonardo Vincenti / La Capital La jornada estuvo atravesada por la emoción y el reconocimiento, y constituyó también una oportunidad para recorrer los principales hitos de la vida profesional del Dr. Falistocco y su extensa labor en la función pública. De este modo, el homenaje no solo destacó su aporte a la docencia y a la formación de profesionales del derecho, sino también el legado de su trayectoria en la Justicia santafesina.