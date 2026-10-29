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Newell's: Kudelka buscará la clasificación con una zaga inédita ante Unión

El entrenador leproso analiza las alternativas para acompañar a Lucas Carrizo y cubrir las ausencias de Bruno Cabrera y Lautaro Giannetti en la defensa

29 de octubre 2026 · 12:10hs
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Frank Kudelka analiza las alternativas para la zaga de Newells ante Unión.

Frank Kudelka analiza las alternativas para la zaga de Newell's ante Unión.

Frank Kudelka tendrá un desafío para plantear el once titular de Newell's para el partido clave de este domingo ante Unión en el Coloso, ya que deberá parar una zaga inédita por la lesión muscular de Bruno Cabrera y la decisión de no arriesgar a Lautaro Giannetti, que se recupera de un desgarro.

A partir de la llegada de Lucas Carrizo desde Huracán, el defensor zurdo se consolidó como uno de los referentes y pilares del juego del conjunto rojinegro, pero solamente formó dupla central con los futbolistas mencionados. Por eso, las alternativas que analiza el entrenador leproso serán una novedad.

Según pudo averiguar Ovación, Nicolás Goitea y Oscar Salomón son los jugadores que tienen más chances de meterse en el equipo para enfrentar al Tatengue, aunque el cuerpo técnico también tiene como opción poner a Franco Escobar como primer marcador derecho.

Oscar Salomón quedó relegado en la consideración de Kudelka, pero es una alternativa para enfrentar a Unión.

Oscar Salomón quedó relegado en la consideración de Kudelka, pero es una alternativa para enfrentar a Unión.

La zaga de Newell's ante Unión

Si bien Escobar compartió equipo con Carrizo, siempre lo hizo desde el lateral, tanto en el costado derecho como en el izquierdo, por lo que será la primera vez que formen la zaga.

El sábado pasado ante San Lorenzo, Jerónimo Russo ocupó la banda izquierda y Escobar no ingresó, pero tanto Salomón como Goitea también permanecieron en el banco de suplentes sin sumar minutos de juego.

>> Leer más: Exdirigentes de Newell's enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Por el momento, Kudelka no dio indicios de quién será el elegido para acompañar al ex-Huracán en el fondo, una decisión que será importante de cara a un partido clave en el que la Lepra podría terminar de sellar su clasificación a los playoffs del torneo Clausura.

La falta de actividad de las alternativas

Los tres defensores que corren como opción son diestros, aunque Goitea tuvo más minutos como central zurdo, y podrían jugar con el perfil a su favor, sin desplazar a Carrizo. Por el lado del santiagueño, su último partido como titular fue el 8 de agosto de este año en el empate 2 a 2 ante Boca en el parque Independencia, por la tercera fecha de este campeonato, pero luego sufrió una hernia inguinal que lo llevó a una cirugía y lo dejó un mes afuera.

Nicolás Goitea sufrió una hernia inguinal y perdió su lugar en este Clausura.

Nicolás Goitea sufrió una hernia inguinal y perdió su lugar en este Clausura.

En tanto, el último partido de Salomón como titular fue el 12 de abril frente a San Lorenzo, en el empate 0 a 0 por el torneo Apertura en el Coloso, pero las lesiones lo dejaron por varias semanas afuera. En este Clausura, sumó apenas un puñado de minutos ante Estudiantes y Platense, en ambas oportunidades ingresando desde el banco de suplentes.

La alternativa que mayor tiempo de juego sumó en este semestre es Escobar, que disputó nueve partidos en este torneo y su última titularidad fue como lateral izquierdo en la victoria 2 a 1 ante Central Córdoba el 19 de octubre, en el último partido de Newell's como local.

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