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Silvia Ciancio y Esteban Motta recorrieron los samcos del departamento San Martín

La recorrida reafirmó el trabajo articulado entre el Ministerio de Salud, los gobiernos locales y la representación departamental, con el objetivo de acompañar a los efectores

29 de octubre 2026 · 18:05hs
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La recorrida reafirmó el trabajo articulado entre el Ministerio de Salud

La recorrida reafirmó el trabajo articulado entre el Ministerio de Salud, los gobiernos locales y la representación departamental, con el objetivo de acompañar a los efectores, fortalecer sus equipos de trabajo y avanzar en respuestas concretas para mejorar la atención de los vecinos del departamento San Martín.

La ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, visitó el departamento San Martín acompañada por el senador provincial Esteban Motta, en una jornada que incluyó recorridas por distintos samcos y encuentros con autoridades sanitarias. La agenda permitió conocer de cerca la realidad de los efectores de salud y avanzar en acciones para fortalecer la atención en la región.

La visita tuvo como eje la articulación entre el gobierno provincial, el senador departamental y las instituciones de salud. Durante las recorridas, Ciancio tomó contacto con nuevos directores y miembros de las comisiones de los samcos, en un trabajo conjunto orientado a acompañar las necesidades de cada localidad.

Efectores del departamento San Martín

La primera parada fue en el Samco de Sastre, que había sido intervenido recientemente por el Ministerio de Salud. Allí, la ministra se reunió con la nueva dirección para interiorizarse sobre la situación del efector y acompañar esta nueva etapa institucional.

“La ministra visitó los samcos, conoció a los nuevos directores y comisiones. En San Jorge llegó con un aporte del gobierno para la construcción de un Centro de Salud en el barrio Guadalupe”, señaló Motta, quien destacó la importancia de sostener una agenda de trabajo coordinada para impulsar mejoras en materia sanitaria.

En Landeta, la comitiva participó de la inauguración de obras de mantenimiento de techos y pintura del Fonres. En tanto, en Cañada Rosquín, estuvo presente durante la asunción de Leonardo Dallari como director médico del Samco local.

La recorrida reafirmó el trabajo articulado entre el Ministerio de Salud, los gobiernos locales y la representación departamental, con el objetivo de acompañar a los efectores, fortalecer sus equipos de trabajo y avanzar en respuestas concretas para mejorar la atención de los vecinos del departamento San Martín.

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