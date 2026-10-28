Premios Ídolo 2026: los rosarinos compiten en la gala que reconoce a creadores de contenido

Esta noche se celebran los Premios Ídolo en la Usina del Arte, en Buenos Aires. Entre los nominados, hay dos creadores de contenido rosarinos

Los Premios Ídolo se celebran esta noche en La Usina del Arte

Esta noche se celebran los Premios Ídolo en Argentina , una ceremonia que reconoce a los referentes del universo digital. El evento se llevará a cabo en la Usina del Arte, en Buenos Aires y, entre los nominados de esta edición, hay tres creadores de contenido rosarinos.

Se trata de la tercera edición que se realiza en Argentina del evento que busca distinguir a los creadores digitales y streamers que se destacaron durante el año y lograron construir una comunidad con sus seguidores. Cabe recordar que los Premios Ídolo se crearon originalmente en España, en 2022, por iniciativa de Aída Domènech, conocida como Dulceida. En 2024, de la mano de Luzu TV, se celebraron por primera vez en Argentina.

El evento se transmitirá en vivo a través de Streams Telefe, con una emisión posterior por la pantalla de Telefe. L a conducción de la ceremonia estará a cargo de Sofía Gonet, conocida en las redes sociales como "La Reini", y Grego Rosello. Como es habitual en este tipo de eventos, antes de la gala se realizará la alfombra roja , que en esta ocasión será rosa y tendrá como temática Romantic Garden. La conducción estará a cargo de Marta Fort, Julieta Poggio, Fede Popgold y Diego Poggi. La gala también contará con shows en vivo de Q’Lokura y La T y La M , agrupaciones que competirán en la categoría Ídolo Musical.

Un aspecto distintivo de estos premios es que las postulaciones para formar parte de los nominados, son abiertas y la primera selección se realiza a partir de las propuestas del público. En esta edición, hubo más de 290.000 postulaciones en la instancia inicial, en la que los usuarios pudieron proponer a sus creadores favoritos. Por su parte, la segunda etapa, destinada a definir a los nominados, estuvo a cargo de un jurado.

En total, hay 29 categorías en competencia. Los ganadores finales de cuatro de ellas se definen mediante el voto del público: Mejor Comunidad, Momento Viral, Ídolo Emergente e Ídolo Notero/a. Las categorías restantes son definidas por un jurado especializado. Asimismo, el máximo reconocimiento es el de Creador Digital del Año, que no cuenta con nominados, por lo que el ganador se conocerá durante la transmisión en vivo.

Los nominados ya están definidos y, entre ellos, hay tres creadores de contenido rosarinos que competirán por un Premio Ídolo.

>> Leer más: Netflix reveló el trailer de la nueva serie de Pablo Trapero con Rodrigo de la Serna

Los rosarinos que compiten en los Premios Ídolo

En la categoría Mejor YouTuber se encuentra la rosarina Angie Velasco. La creadora de contenido competirá en la terna contra Agustín Creevy, Pau Bolzan, Ian Lucas, Marti Benza y Kuki Agnone.

Cabe recordar que Angie comenzó a publicar videos en YouTube en 2017 y en los Premios Ídolo 2025 también formó parte de los nominados, aunque no se quedó con el galardón. De todas formas, la youtuber rosarina no para de crecer: recientemente se consagró ganadora en La Velada del Año VI tras vencer por decisión unánime a Alondrissa.

Por otro lado, en la categoría Ídolo Cultura, Tecnología y Especialista en Redes también hay un rosarino. Se trata de Bruno Riboldi, ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Rosario, quien se especializó en Estados Unidos. Es productor agropecuario y empresario, y se define como "agroinfluencer". Es conocido en las redes sociales como La Joya Agro y comparte videos y contenido didáctico en los que explica curiosidades, situaciones y experiencias del campo para acercar el mundo agropecuario al público de la ciudad.

En esta categoría competirá contra otros siete nominados, Caro Dubiansky, Francisco Castro, Celeste Giardinelli, Mai Pistiner, Diego Poggi, Santiago Bilinkis y Almendra Veiga.

Asimismo, en la categoría de Ídolo Emergente (categoría que se define por el voto del público) , se encuentra el tiktoker rosarino Rami Bilbao.

>> Leer más: Quién es Bruno Riboldi, el agroinfluencer rosarino que revoluciona las redes sociales

Nominados a los Premios ídolo

Listado de nominados – Premios Ídolo 2026

Viajes

Agostina Di Stefano — @bonaerense

Pía Bottero — @espiaporelmundo

Modo Turista — @modoturista

Agus López — @pasajeenmano

Martina Saravia — @tupisaravia

Moda

Lola Latorre — @lolitalatorre

Coty Crotto & Maru Gándara — @muymona

Rocío Vázquez — @sereinne_

Sofía Gonet — @sofiagonet

Zaira Nara — @zaira.nara

Zuzu Coudeu — @zuzucoudeu

Milagros Ad — @miluuad

Gastronomía

Ailín Tokman — @ailutokman

Gastón Soffritti — @gsoffritti

Tefi Russo — @inutilisimas

Agus Liporace — @kulinaria.recetas

Lucía Scarpa — @luluscarpa

Paulina Cocina — @paulinacocina

Andrés Simón — @lasrecetasdesimon

Deportes

Gero Arias — @geroooo_arias

Cristian Grosz — @groszcris

Juli Puente — @julieta_puente

Lucas Ortega — @lucasgortega

Nico Ferrero — @nicoferreroa

Sofía Martínez — @nutri.sm

Podcast

Ferné con Grego

Hispa La Sesión

Historia en Podcast

La Fórmula Podcast

La Sillita

Psicología al Desnudo

Lifestyle

Camila Mayan — @camimayan

Delfina Ferro — @delfinaferro

Julieta Poggio — @poggiojulieta

Santi Talledo — @santitalledo

Sofía Gonet — @sofiagonet

Sofi Ganuza y Belu Deluca — @tricocoblog

Lizardo Ponce — @lizardoponce

Sele Mosca — @selemosca

Lo de Pampita — Juli Poggio y Dani Celis

Beauty

Belén Garrido — @belugarrido

Joaquín Vázquez — @joacovzq

Juanita Ramos — @juanitarramos

Daniela López — @soydadatina

Lu Ballatore — @soylacoloradatrucha

Ídolo Cultura, Tecnología y Especialista en Redes

Caro Dubiansky — @carodubi

Francisco Castro — @fraancastro_

Celeste Giardinelli — @giardinelliceleste

Bruno Riboldi — @lajoya.agro

Mai Pistiner — @maipistiner

Diego Poggi — @poggi

Santiago Bilinkis — @s.bilinkis

Almendra Veiga — @almendraveiga

TikToker

Albere — @albereee_

Emma Klass — @emmaaklass

Evitta Luna — @evitta_luna

Mar Cosca — @maarcosca

Carito Muller — @soycaritomuller

Valen Rizzuti — @valenrizzuti

YouTuber

Agustín Creevy — @agustincreevy

Angie Velasco — @angievelasco08

Pau Bolzan — @bolzanpaula

Ian Lucas — @ianlucas

Marti Benza — @martibenza

Kuki Agnone — @kuki_youtube

Ídolo Revelación

La Agusneta — @agusneta

Agustín Creevy — @agustincreevy

Evitta Luna — @evitta_luna

Marta Fort — @martacfort

Teo D’elia — @teodeliaa

Valen Rizzuti — @valenrizzuti

Actualidad

Camila Ibarbalz — @ahorrandoconcami

Cami Valero — @camivalero

Fede Bongiorno — @fedeebongiorn0

Lara López Calvo — @laralopezcalvo

Mica Comunica — @micacomunica_

Mujer Financiera — @mujer_financiera

Streamer

Mathias “C0ker” Vasile — @c0ker_

Davo Xeneize — @davoobj

Goncho Banzas — @gonchobanzas

Lautaro “La Cobra” Del Campo — @lautarodelcampo

Martín “Coscu” Di Salvo — @martinpdisalvo

Mernuel — @mernuel_

Ídolo Futbolero/a

Ezzequiel — @ezzequiel

Gastón Edul — @gastonedul

Jero Freixas — @jerofreixas

Lautaro “La Cobra” Del Campo — @lautarodelcampo

Joaquín Álvarez — @polloalvarez

Sofía Martínez — @sofimmartinez

Davo Xeneize — @davoobj

Ídolo Musical

Milo J

La T y la M

Ángela Torres

Q’Lokura

Tuli Acosta

Olivia Wald

Humor y Entretenimiento

Cami Jara — @camijarax

El Gordo y El Flako — @elgordoyelflako_

Facturita — @facturita.ok

Lucho Mellera — @luchomellera

Alex Pelao — @pelao.khe

Valen Rizzuti — @valenrizzuti

Lucas Spadafora — @lucasspadafora

Gastón Massa — @gastonmassa

Reseñas Experiencias Gastronómicas

Buenos Paladares — @buenospaladaires_

El Club del Bajón — @clubdelbajon

Cool Buenos Aires — @coolbuenosaires

Morfando Ando — @cordobagourmet

La chica del brunch — @lachicadelbrunch

Vivamos BA — @vivamosba

Canción más viral

Yakuza — La Joaqui

Puñaladas — Lauta y Amigo de Artistas

Soy Favela — La T y la M

A quién le importa — Luck Ra y Thalía

Emprendimiento

Diabla — @betterdiabla

Ganga Home — @ganga.home

Giga x Spreen — @gigaxspreen

Gordis Burger — @gordisburgerok_

Mosquiani — @mosquiano.ar

Yerba Cósmico — @yerbacosmico

Contenido Creativo

Agustín Franzoni — @agufranzoni

Belu Lucius — @belulucius

Ferbo — @ferminbo

Jacinta de Oromí — @jacintadeoromi

Matías Jafif — @matiasjafif

Michelle Masson — @michemasson

Lily Chen — @ohayolily

Agus Cabaleiro — @onlinemami

Health

Agus Privi — @agusprivii

Daniel Troncoso — @dr.danitroncoso

Fiorella Vitelli — @fiovitelli

Laura Romano — @integralnutricion

Simón Scarano — @simon.scarano

Jimena Le Bellot — @soymamaypediatra

Ídolo Automotor

Aixa Franke — @aixafranke

Agustín Marcatili — @barcatini

Florencia Andersen — @florenciandersen

Iñaki Zugasti — @inaki.zugasti

Ale Hartman — @ladyfierros

Lucas Abriata — @lucasabriata

Ídolo Notero/a

Gaspar Kahan — @gapo_kahan

Lizard — @lizard__ok

Nicolás Barral — @nico.barral

Todo Versus — @todoversus

Valen Rizzuti — @valenrizzuti

Previate Esta — @previateesta

Streamer más viral

Mathias “C0ker” Vasile — @c0ker_

Davo Xeneize — @davoobj

Lautaro “La Cobra” Del Campo — @lautarodelcampo

Marti Benza — @martibenza

Martín Cirio — @martincirio

Mernuel — @mernuel_

Ídolo Celebrity

Damián Betular — @dbetular

Jimena Barón — @jmena

Momi Giardina — @momigiardina

Nico Occhiato — @nicoocchiato

Stephanie Demner — @stephaniedemner

Yanina Latorre — @yaninalatorre

Zaira Nara — @zaira.nara

>>Leer más: Netflix ya estrenó "Lo dejamos acá", la película con Darín y Peretti

Ídolo Emergente (votación del público)

Lucía Baeza — @dulcepink

Agos Reich — @agosreich

Benito SDR — @benitosdr

Agustina Buera — @buera.a

Constanza Chismechian — @conifach

Delfi Peña — @delfinapenia_

Emma Klass — @emmaaklass

Ezequiel Katz — @ezekatz

Facu Tronce — @facutronce

Fran Rizzaro — @franrizzaro

Gaspar Díaz — @gaspardiazzz

Ima Parise — @imaparise

Iñaki Zugasti — @inaki.zugasti

Juani Car — @juanicar

Juli Bianco — @julibianco

Valeria “La Gurisa” Rivas — @la.gurisa_

Diego “La Toba” Navajas — @latobaok

Franco Poggio — @poggiofranco_

Rami Bilbao — @ramibilbao

Santos Canessa — @santoscanessa

Teo Podolsky — @teopodolsky

Santino “Turro” Marziotta — @turro.marzio

Momento Viral (votación del público)

Casamiento Margelita — Nadie dice Nada

Gero Arias noqueando a Viruzz — La Velada

¿Ir preso 2 años o ir preso hasta que tu mamá le meta un penal al Dibu Martínez? — Paren la Mano

¿Así toma agua la Agusneta?

LUZU VS 412

¿Si ponemos una casa solo de milanesas? — Top Globales

Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo — Sofía Martínez

Alonso cantando con Yatra en Movistar Arena

Marta Fort descubriendo robo de aceite como cajera — Esto es Blender

Messi prime — Lo del Pollo

Sofi Gonet tributo a Martitegui — MasterChef

Nati Jota le reclama una cita a Gastón Edul — Sería Increíble

Los dos metimos cambios — MasterChef

Miranda presenta la nueva canción de “Perfecta” — Nadie dice Nada

Mejor Comunidad (votación del público)

Azz Stream

Bondi Live

Blender

La Casa Streaming

La Juntada de los Artistas

Luzu TV

Olga

Somos Gelatina

Streams Telefe

Un Poco de Ruido

Vorterix

>> Leer más: Quién es Ramiro Bilbao, el rosarino viral en TikTok y X