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Premios Ídolo 2026: los rosarinos compiten en la gala que reconoce a creadores de contenido

Esta noche se celebran los Premios Ídolo en la Usina del Arte, en Buenos Aires. Entre los nominados, hay dos creadores de contenido rosarinos

28 de octubre 2026 · 12:55hs
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Los Premios Ídolo se celebran esta noche en La Usina del Arte 

Los Premios Ídolo se celebran esta noche en La Usina del Arte 

Esta noche se celebran los Premios Ídolo en Argentina, una ceremonia que reconoce a los referentes del universo digital. El evento se llevará a cabo en la Usina del Arte, en Buenos Aires y, entre los nominados de esta edición, hay tres creadores de contenido rosarinos.

Se trata de la tercera edición que se realiza en Argentina del evento que busca distinguir a los creadores digitales y streamers que se destacaron durante el año y lograron construir una comunidad con sus seguidores. Cabe recordar que los Premios Ídolo se crearon originalmente en España, en 2022, por iniciativa de Aída Domènech, conocida como Dulceida. En 2024, de la mano de Luzu TV, se celebraron por primera vez en Argentina.

>> Leer más: Quién es Angie Velasco, la rosarina que peleará en La Velada del Año de Ibai Llanos

Los detalles de los Premios Ídolo

El evento se transmitirá en vivo a través de Streams Telefe, con una emisión posterior por la pantalla de Telefe. La conducción de la ceremonia estará a cargo de Sofía Gonet, conocida en las redes sociales como "La Reini", y Grego Rosello. Como es habitual en este tipo de eventos, antes de la gala se realizará la alfombra roja, que en esta ocasión será rosa y tendrá como temática Romantic Garden. La conducción estará a cargo de Marta Fort, Julieta Poggio, Fede Popgold y Diego Poggi. La gala también contará con shows en vivo de Q’Lokura y La T y La M, agrupaciones que competirán en la categoría Ídolo Musical.

Un aspecto distintivo de estos premios es que las postulaciones para formar parte de los nominados, son abiertas y la primera selección se realiza a partir de las propuestas del público. En esta edición, hubo más de 290.000 postulaciones en la instancia inicial, en la que los usuarios pudieron proponer a sus creadores favoritos. Por su parte, la segunda etapa, destinada a definir a los nominados, estuvo a cargo de un jurado.

En total, hay 29 categorías en competencia. Los ganadores finales de cuatro de ellas se definen mediante el voto del público: Mejor Comunidad, Momento Viral, Ídolo Emergente e Ídolo Notero/a. Las categorías restantes son definidas por un jurado especializado. Asimismo, el máximo reconocimiento es el de Creador Digital del Año, que no cuenta con nominados, por lo que el ganador se conocerá durante la transmisión en vivo.

Los nominados ya están definidos y, entre ellos, hay tres creadores de contenido rosarinos que competirán por un Premio Ídolo.

>> Leer más: Netflix reveló el trailer de la nueva serie de Pablo Trapero con Rodrigo de la Serna

Los rosarinos que compiten en los Premios Ídolo

En la categoría Mejor YouTuber se encuentra la rosarina Angie Velasco. La creadora de contenido competirá en la terna contra Agustín Creevy, Pau Bolzan, Ian Lucas, Marti Benza y Kuki Agnone.

Cabe recordar que Angie comenzó a publicar videos en YouTube en 2017 y en los Premios Ídolo 2025 también formó parte de los nominados, aunque no se quedó con el galardón. De todas formas, la youtuber rosarina no para de crecer: recientemente se consagró ganadora en La Velada del Año VI tras vencer por decisión unánime a Alondrissa.

Por otro lado, en la categoría Ídolo Cultura, Tecnología y Especialista en Redes también hay un rosarino. Se trata de Bruno Riboldi, ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Rosario, quien se especializó en Estados Unidos. Es productor agropecuario y empresario, y se define como "agroinfluencer". Es conocido en las redes sociales como La Joya Agro y comparte videos y contenido didáctico en los que explica curiosidades, situaciones y experiencias del campo para acercar el mundo agropecuario al público de la ciudad.

En esta categoría competirá contra otros siete nominados, Caro Dubiansky, Francisco Castro, Celeste Giardinelli, Mai Pistiner, Diego Poggi, Santiago Bilinkis y Almendra Veiga.

Asimismo, en la categoría de Ídolo Emergente (categoría que se define por el voto del público) , se encuentra el tiktoker rosarino Rami Bilbao.

>> Leer más: Quién es Bruno Riboldi, el agroinfluencer rosarino que revoluciona las redes sociales

Nominados a los Premios ídolo

Listado de nominados – Premios Ídolo 2026

Viajes

  • Agostina Di Stefano — @bonaerense

  • Pía Bottero — @espiaporelmundo

  • Modo Turista — @modoturista

  • Agus López — @pasajeenmano

  • Martina Saravia — @tupisaravia

Moda

  • Lola Latorre — @lolitalatorre

  • Coty Crotto & Maru Gándara — @muymona

  • Rocío Vázquez — @sereinne_

  • Sofía Gonet — @sofiagonet

  • Zaira Nara — @zaira.nara

  • Zuzu Coudeu — @zuzucoudeu

  • Milagros Ad — @miluuad

Gastronomía

  • Ailín Tokman — @ailutokman

  • Gastón Soffritti — @gsoffritti

  • Tefi Russo — @inutilisimas

  • Agus Liporace — @kulinaria.recetas

  • Lucía Scarpa — @luluscarpa

  • Paulina Cocina — @paulinacocina

  • Andrés Simón — @lasrecetasdesimon

Deportes

  • Gero Arias — @geroooo_arias

  • Cristian Grosz — @groszcris

  • Juli Puente — @julieta_puente

  • Lucas Ortega — @lucasgortega

  • Nico Ferrero — @nicoferreroa

  • Sofía Martínez — @nutri.sm

Podcast

  • Ferné con Grego

  • Hispa La Sesión

  • Historia en Podcast

  • La Fórmula Podcast

  • La Sillita

  • Psicología al Desnudo

Lifestyle

  • Camila Mayan — @camimayan

  • Delfina Ferro — @delfinaferro

  • Julieta Poggio — @poggiojulieta

  • Santi Talledo — @santitalledo

  • Sofía Gonet — @sofiagonet

  • Sofi Ganuza y Belu Deluca — @tricocoblog

  • Lizardo Ponce — @lizardoponce

  • Sele Mosca — @selemosca

  • Lo de Pampita — Juli Poggio y Dani Celis

Beauty

  • Belén Garrido — @belugarrido

  • Joaquín Vázquez — @joacovzq

  • Juanita Ramos — @juanitarramos

  • Daniela López — @soydadatina

  • Lu Ballatore — @soylacoloradatrucha

Ídolo Cultura, Tecnología y Especialista en Redes

  • Caro Dubiansky — @carodubi

  • Francisco Castro — @fraancastro_

  • Celeste Giardinelli — @giardinelliceleste

  • Bruno Riboldi — @lajoya.agro

  • Mai Pistiner — @maipistiner

  • Diego Poggi — @poggi

  • Santiago Bilinkis — @s.bilinkis

  • Almendra Veiga — @almendraveiga

TikToker

  • Albere — @albereee_

  • Emma Klass — @emmaaklass

  • Evitta Luna — @evitta_luna

  • Mar Cosca — @maarcosca

  • Carito Muller — @soycaritomuller

  • Valen Rizzuti — @valenrizzuti

YouTuber

  • Agustín Creevy — @agustincreevy

  • Angie Velasco — @angievelasco08

  • Pau Bolzan — @bolzanpaula

  • Ian Lucas — @ianlucas

  • Marti Benza — @martibenza

  • Kuki Agnone — @kuki_youtube

Ídolo Revelación

  • La Agusneta — @agusneta

  • Agustín Creevy — @agustincreevy

  • Evitta Luna — @evitta_luna

  • Marta Fort — @martacfort

  • Teo D’elia — @teodeliaa

  • Valen Rizzuti — @valenrizzuti

Actualidad

  • Camila Ibarbalz — @ahorrandoconcami

  • Cami Valero — @camivalero

  • Fede Bongiorno — @fedeebongiorn0

  • Lara López Calvo — @laralopezcalvo

  • Mica Comunica — @micacomunica_

  • Mujer Financiera — @mujer_financiera

Streamer

  • Mathias “C0ker” Vasile — @c0ker_

  • Davo Xeneize — @davoobj

  • Goncho Banzas — @gonchobanzas

  • Lautaro “La Cobra” Del Campo — @lautarodelcampo

  • Martín “Coscu” Di Salvo — @martinpdisalvo

  • Mernuel — @mernuel_

Ídolo Futbolero/a

  • Ezzequiel — @ezzequiel

  • Gastón Edul — @gastonedul

  • Jero Freixas — @jerofreixas

  • Lautaro “La Cobra” Del Campo — @lautarodelcampo

  • Joaquín Álvarez — @polloalvarez

  • Sofía Martínez — @sofimmartinez

  • Davo Xeneize — @davoobj

Ídolo Musical

  • Milo J

  • La T y la M

  • Ángela Torres

  • Q’Lokura

  • Tuli Acosta

  • Olivia Wald

Humor y Entretenimiento

  • Cami Jara — @camijarax

  • El Gordo y El Flako — @elgordoyelflako_

  • Facturita — @facturita.ok

  • Lucho Mellera — @luchomellera

  • Alex Pelao — @pelao.khe

  • Valen Rizzuti — @valenrizzuti

  • Lucas Spadafora — @lucasspadafora

  • Gastón Massa — @gastonmassa

Reseñas Experiencias Gastronómicas

  • Buenos Paladares — @buenospaladaires_

  • El Club del Bajón — @clubdelbajon

  • Cool Buenos Aires — @coolbuenosaires

  • Morfando Ando — @cordobagourmet

  • La chica del brunch — @lachicadelbrunch

  • Vivamos BA — @vivamosba

Canción más viral

  • Yakuza — La Joaqui

  • Puñaladas — Lauta y Amigo de Artistas

  • Soy Favela — La T y la M

  • A quién le importa — Luck Ra y Thalía

Emprendimiento

  • Diabla — @betterdiabla

  • Ganga Home — @ganga.home

  • Giga x Spreen — @gigaxspreen

  • Gordis Burger — @gordisburgerok_

  • Mosquiani — @mosquiano.ar

  • Yerba Cósmico — @yerbacosmico

Contenido Creativo

  • Agustín Franzoni — @agufranzoni

  • Belu Lucius — @belulucius

  • Ferbo — @ferminbo

  • Jacinta de Oromí — @jacintadeoromi

  • Matías Jafif — @matiasjafif

  • Michelle Masson — @michemasson

  • Lily Chen — @ohayolily

  • Agus Cabaleiro — @onlinemami

Health

  • Agus Privi — @agusprivii

  • Daniel Troncoso — @dr.danitroncoso

  • Fiorella Vitelli — @fiovitelli

  • Laura Romano — @integralnutricion

  • Simón Scarano — @simon.scarano

  • Jimena Le Bellot — @soymamaypediatra

Ídolo Automotor

  • Aixa Franke — @aixafranke

  • Agustín Marcatili — @barcatini

  • Florencia Andersen — @florenciandersen

  • Iñaki Zugasti — @inaki.zugasti

  • Ale Hartman — @ladyfierros

  • Lucas Abriata — @lucasabriata

Ídolo Notero/a

  • Gaspar Kahan — @gapo_kahan

  • Lizard — @lizard__ok

  • Nicolás Barral — @nico.barral

  • Todo Versus — @todoversus

  • Valen Rizzuti — @valenrizzuti

  • Previate Esta — @previateesta

Streamer más viral

  • Mathias “C0ker” Vasile — @c0ker_

  • Davo Xeneize — @davoobj

  • Lautaro “La Cobra” Del Campo — @lautarodelcampo

  • Marti Benza — @martibenza

  • Martín Cirio — @martincirio

  • Mernuel — @mernuel_

Ídolo Celebrity

  • Damián Betular — @dbetular

  • Jimena Barón — @jmena

  • Momi Giardina — @momigiardina

  • Nico Occhiato — @nicoocchiato

  • Stephanie Demner — @stephaniedemner

  • Yanina Latorre — @yaninalatorre

  • Zaira Nara — @zaira.nara

>>Leer más: Netflix ya estrenó "Lo dejamos acá", la película con Darín y Peretti

Ídolo Emergente (votación del público)

  • Lucía Baeza — @dulcepink

  • Agos Reich — @agosreich

  • Benito SDR — @benitosdr

  • Agustina Buera — @buera.a

  • Constanza Chismechian — @conifach

  • Delfi Peña — @delfinapenia_

  • Emma Klass — @emmaaklass

  • Ezequiel Katz — @ezekatz

  • Facu Tronce — @facutronce

  • Fran Rizzaro — @franrizzaro

  • Gaspar Díaz — @gaspardiazzz

  • Ima Parise — @imaparise

  • Iñaki Zugasti — @inaki.zugasti

  • Juani Car — @juanicar

  • Juli Bianco — @julibianco

  • Valeria “La Gurisa” Rivas — @la.gurisa_

  • Diego “La Toba” Navajas — @latobaok

  • Franco Poggio — @poggiofranco_

  • Rami Bilbao — @ramibilbao

  • Santos Canessa — @santoscanessa

  • Teo Podolsky — @teopodolsky

  • Santino “Turro” Marziotta — @turro.marzio

Momento Viral (votación del público)

  • Casamiento Margelita — Nadie dice Nada

  • Gero Arias noqueando a Viruzz — La Velada

  • ¿Ir preso 2 años o ir preso hasta que tu mamá le meta un penal al Dibu Martínez? — Paren la Mano

  • ¿Así toma agua la Agusneta?

  • LUZU VS 412

  • ¿Si ponemos una casa solo de milanesas? — Top Globales

  • Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo — Sofía Martínez

  • Alonso cantando con Yatra en Movistar Arena

  • Marta Fort descubriendo robo de aceite como cajera — Esto es Blender

  • Messi prime — Lo del Pollo

  • Sofi Gonet tributo a Martitegui — MasterChef

  • Nati Jota le reclama una cita a Gastón Edul — Sería Increíble

  • Los dos metimos cambios — MasterChef

  • Miranda presenta la nueva canción de “Perfecta” — Nadie dice Nada

Mejor Comunidad (votación del público)

  • Azz Stream

  • Bondi Live

  • Blender

  • La Casa Streaming

  • La Juntada de los Artistas

  • Luzu TV

  • Olga

  • Somos Gelatina

  • Streams Telefe

  • Un Poco de Ruido

  • Vorterix

>> Leer más: Quién es Ramiro Bilbao, el rosarino viral en TikTok y X

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