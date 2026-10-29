Demoraron a un taxista alcoholizado porque intentó coimear a la policía en el control

Ovación
Horacio Pagani destrozó a River por presionar a los árbitros: el antecedente de una maniobra contra Central
Policiales
Atacó a un taxista con una cuchilla en la peatonal y la pelea quedó registrada en video
El Mundo
Tragedia en España: al menos 68 muertos tras el choque de dos trenes
La Ciudad
El Niño: vecinos reclamarán por obras en Empalme Graneros
Política
El gobierno nacional envió pliegos de cinco jueces federales para Santa Fe: ¿quiénes son?
Política
Expo Rigi: los detalles de dos apuestas políticas distintas y complementarias
Ovación
Murió la mamá de Lionel Scaloni
Política
Reformas en seguridad: Pullaro mandó a los opositores a estudiar la Constitución
La Ciudad
Rosario se prepara para Colectividades: ya arman las carpas en el parque a la Bandera
La ciudad
El gobierno nacional disolvió la obra social de las Fuerzas Armadas: qué sucederá en Rosario
La ciudad
Los taxistas fueron al Concejo para protestar por la habilitación de las aplicaciones
La ciudad
Un auto subió a la vereda y destruyó un gabinete de gas: un edificio quedó sin servicio
Policiales
Una discusión, golpes y piedrazos: la antesala del crimen a balazos en la zona noroeste
Economía
Hidrovía: la concesionaria VNA activó un plan de contingencia ante los riesgos de El Niño
La Ciudad
Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año
Policiales
Detuvieron a otros dos policías de la PDI por robo durante un allanamiento
Política
Flávio Bolsonaro pasó por Argentina para tomar un vuelo privado hacia Estados Unidos
Policiales
Atraparon a un adolescente que llevaba droga escondida en su ropa interior
La Ciudad
El Niño: el Concejo de Rosario busca agilizar la respuesta frente al fenómeno
Zoom
Noche de Museos Abiertos: el Museo Diario La Capital se llena de arte, música e historias