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Demoraron a un taxista alcoholizado porque intentó coimear a la policía en el control

El chofer de 57 años se había negado a entregar la documentación cuando lo interceptaron en la zona sur de Rosario

29 de octubre 2026 · 08:42hs
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El taxista estaba detenida en la esquina de Presidente Roca y Blanque.

Foto: Policía de Santa Fe.

El taxista estaba detenida en la esquina de Presidente Roca y Blanque.

La Policía de Santa Fe arrestó este jueves a un taxista como resultado de un operativo de control en la zona sur rosarina. De acuerdo a la versión preliminar, el conductor estaba alcholizado y trató de sobornar a los agentes que fueron a inspeccionar el coche.

El procedimiento se llevó a cabo a la noche, cuando las fuerzas de seguridad provinciales recibieron aviso sobre la activación de un botón de pánico a pocas cuadras del barrio La Lata. En ese momento notaron que el chofer de 57 años parecía estar ebrio y después se encontraron con otras irregularidades.

A partir del examen que hizo la Dirección General de Tránsito (DGT), el vehículo fue secuestrado y lo remitieron al corralón por el incumplimiento de la normativa. Además, el taxista quedó demorado en la comisaría 15ª por el intento de cohecho.

¿Por qué arrestaron al taxista en la zona sur?

El operativo comenzó alrededor de las 22 con el hallazgo de un Chevrolet Corsa detenido en la ochava noroeste de pasaje Blanque y Presidente Roca. El reporte oficial indica que el chofer no estaba acompañado cuando llegaron los agentes.

Según indicaron fuentes de las fuerza de seguridad, Gustavo L. se encontraba adentro del coche. En primera instancia se negó a entregar los documentos personales y los del auto para hacer los controles correspondientes.

>> Leer más: Uber: "Hay que regularizar la app, pero el transporte público no funciona mal"

Durante la charla, el conductor les ofreció dinero a los policías para que lo dejaran ir sin identificarlo. Frente a esta propuesta, los agentes decidieron arrestarlo y le secuestraron 23.220 pesos en efectivo.

Antes de la remisión del taxi, los inspectores de tránsito evaluaron al chofer. El test determinó que tenía 1,80 gramos de alcohol por litro de sangre, de modo que el detenido también deberá pagar una multa por la infracción.

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