Horacio Pagani destrozó a River por presionar a los árbitros antes del Superclásico: el antecedente de una maniobra contra Central

El periodista acusó al Millonario de montar una campaña para condicionar el arbitraje del clásico de este domingo ante Boca. River ya había recurrido a esta estrategia en mayo pasado: antes de enfrentar a Central, sus dirigentes habían advertido que estaban con la "guardia alta".

Horacio Pagani lanzó una durísima crítica contra River por los cuestionamientos arbitrales que comenzaron a multiplicarse en la previa del Superclásico de este domingo frente a Boca. El experimentado periodista acusó al club de Núñez de poner en marcha una campaña mediática para presionar a los jueces y aseguró que detrás de los reclamos existe una decisión que parte de la propia dirigencia millonaria. "Es una vergüenza incalificable que empiecen a protegerse, a abrir el paraguas por un posible mal resultado" , disparó. El episodio tiene un antecedente cercano que involucra a Central : en mayo, antes de la semifinal del Torneo Apertura, los principales dirigentes de River habían instalado un discurso similar bajo la consigna de mantener la "guardia alta".

La polémica estalló a pocos días del partido que Boca y River disputarán este domingo en la Bombonera. Tras la victoria del Millonario ante Racing en el Monumental, futbolistas y dirigentes de River volvieron a cuestionar distintas decisiones arbitrales, especialmente las intervenciones del VAR.

Los reclamos no pasaron inadvertidos para Pagani, quien cuestionó tanto el contenido de las declaraciones como el momento elegido para hacerlas públicas. A su entender, no se trata de simples quejas por errores arbitrales, sino de una maniobra destinada a instalar sospechas antes de que se dispute el encuentro más importante del fútbol argentino.

El periodista expresó su indignación durante el regreso del programa Estudio Fútbol a la pantalla de TyC Sports.

"La campaña de River para condicionar al árbitro del superclásico empezó el mismo domingo —o tal vez un poco antes— con periodistas partidarios diciendo que todos los referentes del plantel tenían que ir a todos los canales y a todas las radios a decir que quieren un árbitro que haga justicia", sostuvo.

Pagani fue todavía más lejos y aseguró que los cuestionamientos no surgieron espontáneamente de los protagonistas, sino que respondían a una estrategia organizada.

"Y esto, que también fue fogoneado por Leonardo Ponzio (DT de River) en la conferencia de prensa post partido, viene de arriba. Es un operativo que ya arrancó y que busca actuar sobre los jueces que sean designados para el partido del domingo", afirmó.

La acusación tuvo un destinatario claro: la conducción de River, a la que el periodista responsabilizó de intentar condicionar el arbitraje incluso antes de conocerse quién será el encargado de dirigir el Superclásico.

"¿Por qué River hace campaña para condicionar a los árbitros?", se preguntó Pagani, antes de cuestionar el reiterado pedido de justicia que comenzó a escucharse desde el entorno millonario.

"¡Queremos justicia, queremos justicia!, gritan, piden, reclaman, como si no hubiera siempre justicia", ironizó.

Y remató con una frase que sintetizó su enojo: "Muchachos, déjense de joder y jueguen a la pelota. Ni River ni Boca pueden decir que fueron perjudicados a lo largo de la historia. Es realmente una mala broma".

Los reclamos de River que desataron la polémica antes del Superclásico

Las declaraciones de Pagani llegaron después de que varios protagonistas de River manifestaran públicamente su malestar con los arbitrajes.

Uno de ellos fue Ángel Correa, quien cuestionó las intervenciones del VAR y consideró que el equipo viene sufriendo una sucesión de fallos perjudiciales.

"Ya parece mucha casualidad… contra nosotros hay que ir siempre al VAR, hay que hacer siempre un gol más", expresó.

En la misma línea, Gonzalo Montiel advirtió que el plantel estará especialmente atento a lo que suceda durante el encuentro frente a Boca.

"Vamos a estar atentos a cada detalle, pero son decisiones de los árbitros y hay que preguntarles a ellos", sostuvo.

El DT, Leonardo Ponzio, también se sumó a los cuestionamientos, después de que a River le anularan un segundo gol frente a Racing.

"No quiero que me regalen nada pero que tampoco me quiten lo que logré. Nos están pasando cosas que por ahí hay que hacer dos o tres goles para ratificar un resultado. Hoy el segundo gol fue una decisión desde otro lado, no desde el mismo árbitro", señaló.

El antecedente de Central: cuando River también levantó la "guardia alta"

La controversia actual tiene un antecedente directo en mayo de este año, cuando River utilizó un discurso muy parecido antes de enfrentar a Central por las semifinales del Torneo Apertura.

En aquella oportunidad, el presidente millonario, Stéfano Di Carlo, salió públicamente a advertir sobre la necesidad de mantenerse en estado de alerta frente a las decisiones arbitrales.

En una entrevista con el programa Y ya lo ve, del canal de streaming Love/ST, Di Carlo recuperó una expresión que Marcelo Gallardo había popularizado durante su primera etapa como entrenador de River. "Hay que estar como estamos: con la guardia alta. Hay que estar atentos. Esto, para ser honestos, es un bloque. Todos nosotros, toda la familia de River somos un bloque, y más en momentos decisivos", afirmó el dirigente.

Pero su advertencia no terminó allí. Di Carlo involucró a toda la estructura del club y a sus hinchas en ese mensaje de vigilancia permanente.

"Acá va a haber 15 millones de personas atentas, mirando, con la guardia alta. 85 mil en la cancha con la guardia alta. Y 15 millones en toda la Argentina que te miran todos los días lo que pasa con mucha atención", sostuvo.

El presidente millonario insistió en que dentro del club existía una postura compartida ante las controversias arbitrales.

"Acá las cosas se hablan, se habla todo, se habla para adentro y después el fútbol son momentos. Cada uno entiende el momento. Toda la gente del fútbol, que somos parte, entendemos los momentos y hay muchas cosas que son tácitas también", agregó.

La ofensiva mediática también había contado con la participación del expresidente de River Rodolfo D'Onofrio, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar lo ocurrido en el partido por cuartos de final entre Central y Racing.

"Después de lo que vi en el partido en Rosario, más que nunca la guardia alta para el sábado contra Rosario Central. ¡Es increíble!", escribió.