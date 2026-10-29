Sarmiento vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

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El tiempo en Rosario: se anticipa un jueves con probabilidad de tormentas
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Condenan a un barra de Newell's por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central
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Al menos un argentino murió en el accidente ferroviario en España y otro permanece desaparecido
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Un auto subió a la vereda y destruyó un gabinete de gas: un edificio quedó sin servicio
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Una discusión, golpes y piedrazos: la antesala del crimen a balazos en la zona noroeste
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Hidrovía: la concesionaria VNA activó un plan de contingencia ante los riesgos de El Niño
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Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año