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Sarmiento vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

El Canalla se jugará la chance de subir a lo más alto de la tabla anual este viernes ante el Verde en Junín. Detalles y estadísticas del partido

29 de octubre 2026 · 11:19hs
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Sarmiento recibirá a Rosario Central por la 15ª fecha del torneo Clausura 2026.

Sarmiento recibirá a Rosario Central por la 15ª fecha del torneo Clausura 2026.

Rosario Central visitará a Sarmiento en el estadio Eva Perón de Junín por la 15ª fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Verde y el Canalla de este viernes por la noche.

A qué hora juegan Sarmiento vs. Central

El partido correspondiente a la zona B entre Sarmiento y Central será este viernes 30 de octubre desde las 21.15 en el estadio Eva Perón con el arbitraje principal de Andrés Merlos, mientras que José Carreras estará en el VAR.

Dónde ver Sarmiento vs. Central

La transmisión del encuentro entre el Verde y el Canalla será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El &uacute;ltimo enfrentamiento entre Sarmiento y Central fue victoria 2 a 1 del Canalla.

El último enfrentamiento entre Sarmiento y Central fue victoria 2 a 1 del Canalla.

>> Leer más: En Central hay una fórmula que no debe romper para encarar las dos finales que le quedan

Posibles formaciones de Sarmiento y Central

Sarmiento: Thyago Ayala; Lucas Suárez, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Santiago Salley Julián Mavilla; Jhon Rentería y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Vicente Pizarro; Julián Fernández o Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

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