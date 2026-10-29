La AFA cambia otra vez el torneo: adiós a las zonas, todos contra todos y rechazo de River

Si bien continuarán los torneos Apertura y Clausura, la próxima temporada enfrentará a los 30 equipos de primera división entre sí, bajo un nuevo sistema

El Comité Ejecutivo de la AFA se reunió este jueves en las oficinas de la Liga Profesional en Puerto Madero y acordó la modificación del formato del fútbol argentino para la temporada 2027 , el cual será anunciado en las próximas horas. A pesar de que se logró el consenso, River alzó la voz y votó en contra del proyecto .

Luego de dos temporadas de competencia bajo el formato de Apertura y Clausura con dos mismas zonas , se presentó la iniciativa que propone un campeonato de 30 fechas que enfrenta a todos los clubes entre sí y que además tendrá una jornada exclusivamente de clásicos, con un estilo que ya se implementó previamente.

A su vez, este nuevo formato mantiene la disputa de los playoffs para definir a un campeón del Apertura y otro del Clausura , pero también busca darle más valor al equipo que se corone campeón a través de la tabla anual .

Según detalló Clarín, River rechazó la modificación debido a que consideran que la propuesta no resuelve el problema estructural del fútbol argentino porque mantiene la primera división con 30 equipos . Al respecto, agregaron que la dirigencia millonaria apuntó a que este sistema intenta mejorar una competencia que no puede ordenarse mientras continúe la actual cantidad de participantes.

Claudio Tapia, presidente de la AFA.

Además, señalaron que la postura de River fue acompañada por los representantes de Estudiantes, pero la dirigencia del Pincha no pudo emitir su voto debido a que sus principales autoridades se encuentran suspendidas: su presidente Juan Sebastián Verón y el vice Pascual Caiella.

Cómo será el nuevo formato de la Liga Profesional

El nuevo sistema de competencia que confirmó la AFA para 2027 mantendrá la cantidad de títulos que se entregarán a lo largo del año y conservará a los 30 clubes en la primera división, con un importante cambio estructural en el cronograma.

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El principal punto es que se eliminarán las dos zonas y todos los equipos se enfrentarían al menos una vez durante la temporada. Además de los 29 partidos ante cada uno de los rivales, se agregará una fecha extra de clásicos para llevar a 30 encuentros que se acumularán en la tabla general, que entregará el título al campeón de la Liga 2027.

La temporada se dividirá entre el primer y segundo semestre. Al llegar la fecha 15, se realizará un corte en el torneo para determinar los 16 clasificados a los playoffs del Apertura, los cuales se disputarán de inmediato antes del receso de mitad de año. Al comenzar el segundo semestre, se reiniciará la tabla para definir entre la fecha 16 y la 30 a los clasificados a los playoffs del Clausura, pero continuará la tabla general para definir al campeón de la liga.

De esta manera, se mantendrán los campeones del Apertura y del Clausura mediante los cruces eliminatorios, pero el campeón de la Liga 2027 (el 1º de la tabla anual) a diferencia de como es hasta ahora enfrentará a los otros 29 equipos antes de levantar el título. Por otro lado, los descensos y la clasificación a las copas internacionales se mantendrán con la misma reglamentación que en 2026.