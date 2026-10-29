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Se acerca Halloween: las mejores películas de terror en HBO Max

La plataforma organizó su filmografía en la colección “El terror está en casa” y reunió algunos de los títulos más destacados en el cine de terror. Qué se puede ver

29 de octubre 2026 · 15:48hs
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Pearl

"Pearl", de la saga "X" de Ti West, es un film ideal para disfrutar en Halloween
Psicosis de Hitchcock es uno de los clásicos imperdibles para Halloween

"Psicosis" de Hitchcock es uno de los clásicos imperdibles para Halloween

Es el mes de Halloween y muchas plataformas aprovechan para destacar el terror en su propuesta. En este marco, HBO no se quedó atrás y organizó su catálogo para dar lugar a una colección especial llena de clásicos y novedades del género realmente imperdibles.

“El terror está en casa” es la sección de HBO ideal para los amantes del cine de terror. En ese apartado, la plataforma reunió estrenos y clásicos del género. Esta época del año es la excusa perfecta para explorar estas propuestas, también para quienes no son aficionados de este tipo de filmes.

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POV: elegiste sufrir

Esta es uno de los primeros apartados que los usuarios van a encontrar en el catálogo de terror. Aquí se presentan películas como “Pearl”, la segunda entrega de la trilogía "X" de Ti West protagonizada por Mia Goth; “IT: Bienvenidos a Derry”, la serie precuela de la famosa “IT”, basada en la obra de Stephen King y la producción argentina basada en los cuentos de Mariana Enriquzez, ‘La virgen de la Tosquera”, elegida por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina como representante del país para competir como Mejor Película Internacional en los Premios Oscar 2027.

Gritar también cuenta como cardio

Los usuarios tienen que saber que al seleccionar alguna producción de esta sección van a encontrarse con tensión, sustos y gritos. Entre esas películas que te hacen taparte los ojos o soltar un grito se destaca el clásico de Kubrick "El resplandor" (1980) con su secuela “Doctor sueño” (2019, dirigida por Mike Flanagan); "Los pájaros" (1963) del maestro del suspenso, Alfred Hitchcock, la destacada "La hora de la desaparición" (2025) y la saga de "Destino final" con sus 6 películas.

El mal en la sangre

En esta sección que explora el terror como cualidad inherente de la condición humana, los espectadores se van a encontrar con joyas como “Psicosis” (1960), el clásico de Alfred Hitchcock, “Pearl” (2022) , la segunda entrega de una de las trilogías más llamativas de los últimos años (compuesta también por "X" y "Pearl", todas dirigidas por Ti West), "Pecadores" (2025) el film que rompió el récord de nominaciones en los Oscar, dirigido por Ryan Coogler y protagonizado por Michael B. Jordan.

No pueden faltar éxitos como “Mama” (2013, de Andy Muschietti), “La purga” (2013), y “Cuando las luces se apagan” (2016, producida por James Wan).

Cuidado: psicópata suelto

La premisa del psicópata le ha regalado al cine algunas de sus mejores historias y géneros enteros como el slasher. Algunas de las cintas infaltables en este apartado son las de la saga “Sé lo que hicieron el verano pasado” (que tuvo un reboot en 2025), las de la franquicia “Pesadilla en Elm Street” y “Viernes 13”.

Otros títulos destacados también tienen su lugar en esta sección: “Zodiaco” (2007) y “Seven” (1995) de David Fincher, el regreso de la saga de “Halloween” (2018, protagonizada también por Jamie Lee Curtis), y “Asesino oculto” (2001), con Jack Nicholson en el rol de un detective que persigue a un asesino.

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Fuerzas sobrenaturales

Otro de los grandes principios que lideran las historias más vistas es el de las fuerzas sobrenaturales. En este mundo destacan el universo “El Conjuro” (con su filmografía completa de diez películas, incluyendo la reciente "El conjuro: últimos ritos" de 2025), la saga de "La noche del demonio", creada por James Wan y Leigh Whannell, y la saga de cinco películas de “La noche del demonio” ("Insidious"), entre otros títulos.

Los monstruos favoritos y los muñecos con los que no conviene jugar

El cine de terror está lleno de criaturas especiales, muchas veces llenas de maldad. Este Halloween se pueden revivir historias clásicas de Universal como como las de “La novia de Frankenstein” (1935) y su nueva versión "La novia" (2026) o “La momia” (1932). Un poco más acá en el tiempo, se puede ver "La huérfana" (2009), la película argentina "1978" (2024) y algunas novedades en la plataforma como "Terror en Silent Hill" (2006).

Si de jugar se trata, resuenan fuerte las cintas de la trilogía de “Annabelle” (parte del universo "El conjuro"), y o la saga de "Chucky, el muñeco maldito".

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