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Lula le agradeció a Macri el saludo por el triunfo electoral con una indirecta a Milei

El mandatario de Brasil le contestó el mensaje al líder del PRO y buscó marcar diferencias con el vínculo bilateral que existió durante sus presidencias. La Casa Rosada ratificó que no lo felicitará por su victoria ante Flávio Bolsonaro

29 de octubre 2026 · 15:15hs
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Lula le agradeció a Macri el saludo por el triunfo electoral con una indirecta a Milei

En medio de la tensión con el presidente Javier Milei, el primer mandatario de Brasil, Lula da Silva, le agradeció a Mauricio Macri el saludo por el triunfo electoral: “Recuerdo cuando las diferencias se resolvían de manera civilizada”. Esta semana el vocero presidencial argentino, Adrián Ravier, explicó por qué no felicitarán al líder del Partido de los Trabajadores por su victoria electoral del domingo pasado: “Cuando Javier Milei fue electo en 2023, no hubo ningún gesto del presidente de Brasil”. Sin embargo, esta excusa que dio el gobierno quedó desmentida por un viejo posteo.

El presidente de Brasil expresó su deseo de una “región que trabaje unida”, tras la decisión del gobierno argentino no emitir un comunicado oficial por su victoria en el balotaje ante Flávio Bolsonaro, que se fugó a Estados Unidos.

Lula publicó en su cuenta de X: “Agradezco al expresidente Mauricio Macri por sus saludos y sus buenos deseos. Comparto plenamente el deseo de una región que trabaje unida por el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos. Y recuerdo con nostalgia los tiempos en que las diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se resolvían de manera civilizada y republicana”.

Los mensajes de Macri y el PRO felicitando a Lula

Macri había escrito en su cuenta de X: “Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región”. Fue este lunes, un día después de que el líder del Partido de los Trabajadores se impusiera en el balotaje ante Bolsonaro, del Partido Liberal, con el 51,78% de los votos frente al 48,22%.

Mientras que el PRO, partido que lidera Macri, principal aliado del oficialismo en el Congreso, destacó en un comunicado institucional que el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil “abre una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente”.

Desde el partido destacaron: “Nuestra relación estratégica es un pilar fundamental que se fortalece con cada nueva etapa democrática. Felicitamos a Lula da Silva y expresamos nuestra vocación de trabajar para que el diálogo y la cooperación sean lo que caracterice al vínculo bilateral”.

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