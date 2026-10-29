Nelson Graells: el zar de la indumentaria deportiva mira a Fisherton y Funes para expandirse

El fundador de Sport 78 no se achica frente al arribo de Decathlon a Rosario y con una coyuntura compleja para el consumo. Analiza la apertura de nuevos locales

"No tengo miedo a competir", aseguró Nelson Graells frente a la consulta sobre el desembarco de la cadena francesa Decathlon en Rosario. El fundador de Sport 78 estuvo en los estudios de La Capital + donde definió que: " Decathlon está en el mundo y la ciudad se merece tenerla " y celebró que sea un colega rosarino, el empresario Manuel Antelo, quien esté a cargo de su llegada. Aunque aclaró que no tiene relación directa con él, señaló que tienen amigos en común y se mostró dispuesto a colaborar con lo que pueda necesitar para su desembarco.

De esto, y de muchos temas más, habló Graells con Negocios de La Capital en esta entrevista. "Siempre quisimos traer lo que salía en el mundo a Rosario y el público siempre contestó bien", sostuvo y consideró que la llegada de nuevas marcas internacionales fortalece al comercio local . En ese sentido, destacó la importancia de mantener una competencia sana entre los distintos jugadores del sector, basada en el respeto mutuo. "Todo lo que está en el mundo es bueno que la ciudad lo tenga, eso nos hace más fuertes a los rosarinos", resumió Graells.

Si bien no es ajeno a la coyuntura que atraviesa el consumo, Graells aseguró que no descarta avanzar con nuevos proyectos comerciales, aunque con cautela y sin apurarse a tomar decisiones. “No vamos a hacer ningún proyecto en estos dos meses, para concentrarnos en vender ahora que se viene Navidad”, explicó. Sin embargo, adelantó que la firma analiza ampliar en enero uno de sus locales en el shopping de Fisherton, una iniciativa que todavía está en etapa de negociación y para la que aún no comenzaron a trabajar los arquitectos.

La zona del aeropuerto y Funes aparecen como dos mercados de interés para continuar la expansión de Sport 78. “Hay demanda”, afirmó el empresario, que destacó el crecimiento de la localidad vecina y el traslado de familias rosarinas hacia barrios cerrados. Aunque la firma todavía no tiene locales en Funes, ya comenzó a explorar alternativas. El principal condicionante, explicó, es encontrar espacios comerciales de dimensiones grandes que son las adecuadas para el formato de sus tiendas. Sabe que no es una tarea fácil de cumplir y aseguro que, por el momento, no encontraron el espacio ideal.

Estrategias frente a la recesión

Sus inicios en este negocio se remontan a su pasión por el fútbol y la relación con profesores de educación física. Comenzaron con la venta de camisetas de fútbol para clubes, una tarea que en sus orígenes era muy manual, de hecho confesó que su propia mujer cocía a mano los números plásticos en las prendas. Su primer local, muy pequeño, estaba en Sarmiento 1074, en la tradicional galería Dominici. A lo largo de los años, el enfoque en marcas originales como Adidas, Nike y Topper fue clave para su crecimiento y para su primer desembarco en la peatonal, en calle Córdoba al 1100, en el año 1985.

En la actualidad, Nelson gestiona 42 locales junto a sus hijos de 44 y 45 años, Ramiro y Lucas. Bajo el paraguas del Grupo Sport 78, la familia administra marcas con características específicas como la propia Sport 78, Blast y Fluid y el canal online Digital Sports. "El rubro del deporte se fue agrandado con el tiempo. Nos llevaron las mismas marcas a decidir abrir numerosas tiendas con diferentes tipos de productos. Así, la gente reconoce cada firma y sus líneas y sabe para qué va a cada local", sostuvo el empresario.

Nelson junto a sus hijos Ramiro y Lucas, quienes trabajan con él en la gestión de la marca.

Estar al frente de esta gran cadena deportiva, que ya logró presencia en otras provincias como la ciudad de San Nicolás en Buenos Aires y que planea proyectos de expansión en Fisherton y Funes, requiere, según Graells, un equipo de trabajo "con mucha experiencia". En esta línea, destacó la importancia de que el personal tenga un profundo conocimiento del producto, ya que los consumidores actuales "googlean todo" y llegan al local con información precisa.

Para enfrentar la baja de ventas y el desequilibrio provocado por la inflación, la empresa tuvo que adaptarse rápidamente. Graells explicó que, en muchos casos, la cuestión esencial a resolver es cómo transformar el sobrestock de productos en ventas. Este dilema los llevó a implementar una estrategia que incluso puede sonar contraproducente al negocio como: "perder dinero rápidamente", a través de promociones, descuentos y cuotas para incentivar el consumo.

"Nos mantenemos mucho con las cuotas. Muchísima gente necesita las cuotas para seguir andando y bueno, hay que tenerlas", afirmó, detallando que ofrecen 3 y 6 para tickets promedio de $100.000 y a veces hasta 9 cuotas en montos más elevados. A largo plazo, sin embargo, se genera un cuello de botella difícil de sortear porque vender la misma cantidad de unidades no necesariamente se traduce en una facturación que acompañe el ritmo de la inflación. “Llegamos a vender unidades, pero en pesos no logramos vender lo que la inflación te lleva”, señaló.

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Buscar soluciones y actuar

De cara a los próximos meses, el empresario consideró que hay medidas que podrían contribuir a una recuperación del consumo. Una de ellas es buscar una solución para las personas que acumularon deudas con tarjetas de crédito y otros instrumentos de financiación, una situación que, según advirtió, limita su capacidad de compra. Planteó que parte de los ingresos de los hogares: “es un capital que pasa a lo financiero y no va a consumo”.

Como ejemplo, mencionó el caso de una persona cuyos ingresos mensuales rondan los $2 millones, pero que arrastra deudas que llegaron a los $7 u $8 millones por el uso de tarjetas y otros créditos. Con los intereses acumulados, advirtió, la posibilidad de ponerse al día se vuelve cada vez más difícil. " Se estaban tomando algunas medidas y escuché que la Provincia también lo estaba analizando, porque estamos hablando de una masa de consumidores importante. Se genera una rueda: hoy una persona vende en pesos lo mismo que hace un año, pero le aumentaron el alquiler, el combustible y la obra social, entonces, termina teniendo el mismo problema”, expresó el empresario.

Frente del local de Sport 78 en el shopping Alto Rosario. Foto: gentileza Nelson Graells.

Si bien se piensa que sectores que apuntan al mercado premium no tienen que lidiar con este problema, para Graells la clase media sigue siendo un actor de peso en la sociedad porque es el que consume mayormente en el país y al que no hay que descuidar: "Tenemos que hacer todo lo posible para darle la oportunidad, la chance, en cuotas, en promociones y demás", sostuvo el fundador de Sport 78.

Asimismo, defendió la vigencia de la peatonal rosarina e instó a los municipios y al gobierno provincial a “ser creativos” para potenciar este paseo, que convive con shoppings y centros comerciales. Para Graells, el centro conserva un valor diferencial por su cercanía con sitios emblemáticos como la Catedral, el Palacio Municipal, el Monumento a la Bandera y el río Paraná, que lo convierten en un espacio de encuentro y recorrido urbano.

“Bienvenidos los centros comerciales, que crecieron mucho. La gente compra ahí porque le resulta cómodo, y por eso también muchas marcas se instalaron en esos espacios. Está bien que así sea, pero no hay que olvidar que el centro también es un gran espacio comercial, con más de 2.000 locales. Tenemos que hacer todo lo posible para impulsarlo y lograr que funcione bien”, aseguró Graells.

También se refirió al cierre del emblemático edificio de La Favorita y a la necesidad de que vuelva a abrir sus puertas, ya que su recuperación es clave para revitalizar la peatonal y el centro rosarino. “Lo que me interesa es que se abra, la necesitamos en Rosario y necesitamos la peatonal. Qué feo que es ver ese edificio cerrado y qué lindo es cuando está todo iluminado”, señaló.

La calidad en la indumentaria deportiva

Uno de los mitos que Graells buscó despejar es el de las falsificaciones en el mercado de indumentaria y calzado deportivo. El empresario aseguró que trabajar con marcas internacionales implica cumplir con sus estándares y controles, desde la presentación de los productos hasta el armado de los locales. “Es imposible que nosotros tengamos algo trucho, porque ninguna de estas marcas lo va a permitir”, afirmó de manera contundente.

Nelson dentro de su local de Sport 78 sobre peatonal Córdoba y Sarmiento. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

Para orientar a los consumidores al momento de comprar y reconocer si es original o es una imitación, recomendó prestar atención al lugar de compra y verificar si el comercio es un distribuidor autorizado. También aclaró que una falla en un producto no significa necesariamente que sea falso, ya que los artículos originales pueden presentar defectos de fabricación cubiertos por la garantía. En esos casos, explicó que se debe dar aviso a la empresa para que esta remita el producto a la marca para su evaluación.

Más allá de las falsificaciones, Graells destacó la evolución tecnológica de la industria deportiva, tanto en los materiales de la indumentaria como en el diseño del calzado. “Cada atleta ha superado récord tras récord porque cada sector de marketing ha preparado el calzado especial para cada deporte”, sostuvo. Como ejemplo, mencionó el trabajo personalizado que Adidas realiza con Lionel Messi, con equipos que analizan sus movimientos y sus pisadas para adaptar los botines a sus necesidades.

Para el empresario, estos avances reflejan la transformación de un sector en el que la innovación se volvió clave para mejorar el rendimiento. “La tecnología avanzó en todo sentido, pero en el deporte creció muchísimo”, sostuvo el referente comercial, a quien se lo supo reconocer como el "zar de la peatonal" por la cantidad de locales que controla, nombre que todavía sostiene dentro del rubro de la indumentaria deportiva que lo tiene como líder indiscutido de la ciudad.