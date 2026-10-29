Por obras, el Heca cerrará sus quirófanos transitoriamente por 48 horas

Los trabajos se realizarán del viernes 30 al lunes 2 , por lo que se recomienda no concurrir al efector en caso de traslados espontáneos. Finalizadas las tareas, reabrirán tres de los seis quirófanos .

La intervención en el Heca apunta a mejorar la calidad y la seguridad de la atención en un efector donde se realizan unas 170 cirugías de urgencia por mes.

En el marco del plan de obras edilicias en el sistema de salud que lleva adelante la Municipalidad, los quirófanos del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) permanecerán cerrados desde el viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre a las 8 .

Durante ese período, y a partir de un trabajo conjunto entre la provincia y el municipio, las cirugías de urgencia serán derivadas a otros hospitales de tercer nivel : el Centenario (Urquiza 3101), el Provincial (Zeballos al 400) y el Eva Perón (avenida San Martín 1645, en Granadero Baigorria).

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Por ese motivo, las autoridades sanitarias recomendaron que quienes necesiten trasladarse por sus propios medios acudan a esos efectores y no al Heca . La medida busca ordenar la atención durante las 48 horas en las que el hospital no contará con sus quirófanos operativos.

Según fuentes del Palacio de los Leones, el cierre temporal responde a trabajos incluidos en el plan integral de reestructuración del Heca. Se trata de una intervención que apunta a mejorar la calidad y la seguridad de la atención en un efector donde se realizan, en promedio, unas 170 cirugías de urgencia por mes.

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La obra

Con un presupuesto oficial de $1.409.059.780, la obra en los quirófanos del Heca tiene previsto finalizar en diciembre. Una vez concluidas las tareas programadas para este fin de semana, el lunes 2 de noviembre volverán a funcionar tres de los seis quirófanos.

Los trabajos comprenden la reforma interior de los seis espacios, con recambio de pisos y revestimientos, instalación de puertas automáticas y emplomado de muros para protección radiológica. También incluyen nuevos cielorrasos y luminarias, seis equipos de climatización y un sistema de transferencia de camillas.

Además, el municipio prevé la compra de equipamiento médico para el área, que incluye seis monitores y dos mesas de anestesia.