Malas noticias en Central, que informó sobre una lesión de Giovanni Cantizano

El delantero canalla tiene afectado el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, por lo que se le realizará un tratamiento kinésico

Giovanni Cantizano se queda fuera de competencia en un momento especial, en el final de la temporada.

En el tramo final del torneo Clausura y también de la temporada, una mala noticia en Central , que tiene que ver con una lesión. Se trata del juvenil Giovanni Cantizano , quien se queda afuera del partido ante Sarmiento de Junín por una lesión ligamentaria en la rodilla derecha.

A esta altura del año es lógico que aparezcan los contratiempos en el rubro lesiones, ya con muchos partidos encima, pero en este caso en Central se sufre bastante, ya que se trata de un jugar que el técnico Jorge Almirón suele utilizar con frecuencia, a veces como titular y otras como alternativa desde el banco de relevos.

"Giovanni Cantizano presenta lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha, por el cual se le realizará tratamiento médico/kinésico", apunta el parte médico que emitió el club paso el mediodía de este jueves. Como suele ocurrir, el parte no habla de tiempos de recuperación, aunque se estima que le demandará varias semanas. Por lo pronto, no se menciona la posibilidad de una intervención quirúrgica,

De esta forma, Cantizano se queda afuera no sólo de este partido, sino que habrá que ver cuál será su evolución para ver en qué momento el técnico puede volver a tenerlo en condiciones.

PARTE MÉDICO: Giovanni Cantizano



Presenta lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha, por el cual se realizará tratamiento médico/ kinésico.



Depto. Médico Plantel Profesional pic.twitter.com/CnH0LQl2c8 — Rosario Central (@RosarioCentral) October 29, 2026

Es que Central ya está clasificado a las instancias finales del torneo Clausura. Jugará, de mínima, un partido más, el de los octavos de final, pero siempre con la idea fija de seguir avanzando.

>>Leer más: Central: el quedar entre la espada y la pared no lo amedrentó y se está bancando jugar bajo presión

Lo cierto es que Cantizano no estará ahora en Junín. En un primero momento se lo pensó como uno de principales candidatos a suplir la ausencia del suspendido Franco Ibarra, con un cambio de esquema en el medio, pero la lesión que sufrió durante la semana lo sacó del partido.

Cantizano jugó muchos partidos en el Clausura y la mayoría de ellos como titular. Central pierde una pieza en el ataque. Leonardo Vincenti / La Capital

La participación de Cantizano en el Clausura

El juvenil tuvo una gran participación en el equipo en este torneo Clausura, en el que estuvo en cancha en 12 de los 14 disputados, y en siete de ellos lo hizo como titular.

Ahora le toca quedarse afuera de manera forzada, apuntando a recuperarse lo antes posible de cara a las instancias finales del campeonato.