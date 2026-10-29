Robo relámpago en una panadería ubicada a metros del Paseo del Siglo

En menos de 15 segundo, un delincuente rompió la puerta de vidrio y se llevó dinero y un celular de un local ubicado en Balcarce al 800

La panadería ubicada en Balcarce al 800 con su frente de vidrio destrozado durante el robo ocurrido este jueves a la madrugada

Una panadería ubicada en el Paseo del Siglo fue blanco este jueves a la mañana de un robo relámpago . Un delincuente rompió la puerta de blindex y en solo 15 segundos, según se pudo ver en la cámara de videovigilancia, se apoderó de unos 300 mil pesos y un teléfono celular que estaban.

El delito ocurrió en el local ubicado en Balcarce entre Córdoba y Rioja. Griselda, la dueña del comercio, contó a LT8 que a las 4.10 de la mañana recibió una llamada de la empresa de alarma en la que les advertían que algo malo había ocurrido en el negocio.

"Venimos rápido. Cuando llegamos ya estaba la Policía Motorizada que también había llegado rapidísimo, pero el robo sucedió en contados segundos", señaló mientras su negocio habría la atención al público, pero con su frente totalmente desguarnecido.

Griselda contó que el asalto quedó registrado por las cámaras de videovigilancia con que cuenta el local.

"Vino una persona en bicicleta, que dejó apoyada en la vidriera. Con su cuerpo comenzó a topar la puerta de vidrio hasta que hizo estallar un paño de vidrio. Después se dirigió hasta la caja, sacó un teléfono celular, dinero, y se fue muy rápido. Duró menos de 15 segundos y quedó todo filmado por las cámaras", agregó la comerciante.

De acuerdo con lo que pudieron tomar las cámaras, el ladrón usaba gorra y una remera tipo polera. "No se llegó a ver el rostro. El robo fue muy rápido. La gente de la alarma enseguida llamaron a la policía, que llegó al toque porque a esa hora casi no hay tráfico", agregó Griselda.

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"Por suerte, (el ladrón) no causó más daños. A veces, por buscar más cosas de valor, los delincuentes terminan dañando el mobiliario. Ahora, tenemos el trastorno de estar con el frente libre por la rotura del vidrio Es la primera vez que nos roban y hace seis meses que abrimos este local", subrayó.

Griselda admitió que de ahora en más tendrá que pensar en otras medidas de seguridad para preservar su negocio. "Pensábamos que con el tipo de vidrio que pusimos, el sistema de alarma y está ubicados a pocos metros de calle Córdoba no necesitaríamos poner rejas. Ahora tendremos que volver a evaluar si es necesario colocar rejas", destacó.