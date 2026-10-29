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Le robaron la bicicleta a la noche y terminó internado por una puñalada en el abdomen

La madre de Fabián N. denunció que tres ladrones atacaron a su hijo en Villa Banana y escaparon sin ser identificados

29 de octubre 2026 · 09:55hs
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La víctima fue trasladada desde Rueda al 4200 hasta el Hospital Carrasco.

Foto: La Capital / Archivo

La víctima fue trasladada desde Rueda al 4200 hasta el Hospital Carrasco.

Un hombre de 40 años fue internado este miércoles a última hora luego de un violento robo de bicicleta en la zona oeste de la ciudad. Los médicos confirmaron que recibió una puñalada mientras estaba en la calle y el operativo concluyó sin arrestos.

Según fuentes policiales, un grupo de delincuentes agredió a Fabián N. en Villa Banana y le quitaron el rodado después de las 23. La víctima no pudo identificarlos cuando los agentes fueron a investigar lo sucedido.

El operativo comenzó a raíz de la denuncia de la madre del ciclista en el Hospital Carrasco. Los vecinos lo llevaron hasta el nosocomio municipal y más tarde fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

¿Cómo fue el robo en Villa Banana?

De acuerdo al reporte de las fuerzas de seguridad provinciales, tres ladrones asaltaron al dueño de la bicicleta en Rueda al 4200. Mientras este último era atendido en el barrio Echesortu, la Policía Federal Argentina (PFA) se hizo cargo de inspeccionar la zona para esclarecer el episodio.

La primera testigo entrevistada en el Hospital Carrasco dijo que su hijo fue apuñalado mientras ella estaba en la casa de una amiga. Desde allí lo acompañó hasta el centro de salud para pedir asistencia médica.

>> Leer más: Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

El diagnóstico inicial del personal de guardia indica que Fabián N. sufrió una herida de arma blanca en el abdomen. Tres horas después lo trasladaron al Heca en ambulancia para realizar estudios como parte del tratamiento.

Hasta primera hora de este viernes, la policía no tenía pistas sobre la identidad de los delincuentes que cometieron el robo en Villa Banana. Tampoco pudieron recuperar la bicicleta sustraída.

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