Crumbl cookies: cómo preparar las galletitas virales en casa

Estas galletitas se caracterizan por su textura húmeda y tamaño gigante. Hacerlas en casa es más económico y sencillo de lo que parece

Las crumbl cookies se convirtieron en una de las galletitas más solicitadas por los amantes de lo dulce

Hace tiempo que se viralizaron las crumbl cookies en las redes sociales, y, desde ese entonces, despertaron una necesidad en los amantes de lo dulce. Se trata de unas galletitas gigantes con una textura crujiente por fuera y húmeda por dentro , que ya son todo un fenómeno. La buena noticia es que no hace falta ir a un café para conseguirlas, porque su receta es sencilla para llevarla adelante en casa.

Las crumbl cookies se convirtieron en uno de los antojos dulces del momento. Es que por su textura y apariencia parecen unas galletitas simplemente perfectas. Pero lo cierto es que no se necesitan elementos de repostería ni demasiados conocimientos culinarios para prepararlas.

La clave para cocinar estas galletitas está en la calidad de sus ingredientes y la técnica de horneado . Las crumbl cookies se caracterizan por una textura suave , similar a la de un bizcochuelo. Por eso, dominar el calor y los tiempos de horneados son los trucos para otorgarle esa consistencia inconfundible.

Los secretos para unas crumbl cookies perfectas

La cocinera Paulina Cocina comparte algunos de los trucos imprescindibles para darle textura a las crumbl cookies.

Manteca fría: Cortada en cubos, no ablandar.

No sobrebatir: Batir lo suficiente sin exagerar.

Heladera mínimo 30 min: ¡Obligatorio!

Bolas grandes y parejas: Usar cuchara de helado para darles forma.

No aplastarlas: Van al horno en forma de bola, con el calor toman su forma tradicional

Sacarlas medio cruditas: Que el centro esté pálido pero los bordes dorados.

Enfriar en la bandeja: Esperar 5-10 minutos antes de moverlas.Luego se pueden pasar a una rejilla de horno.

Decorar cuando estén frías: Si la idea es hacerles un glaseado o topping a las crumbl cookies, es importante que estén bien frías.

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Ingredientes para la receta de crumbl cookies

Las crumbl cookies tienen sus propias variantes. Aunque la receta clásica es la de vainilla con chips de chocolate, también existen cookies de red velvet, de chocolate, de canela, de lemon pie, etc. A continuación, se enumeran los ingredientes para la versión clásica.

250g de harina común

1/2 cdita de bicarbonato de sodio

1/2 cdita de polvo de hornear

Una pizca de sal

150g de manteca sin sal, fría y en cubos

120g de azúcar blanca

80g de azúcar rubia

1 huevo

1 cdita de extracto de vainilla

Opcional: 200g de chips de chocolate, nueces o frutos secos troceados, frosting (o lo que quieran).

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Cómo preparar crumbl cookies: paso a paso

La cocinera despliega cada uno de los pasos a seguir para obtener unas crumbl cookies espectaculares y caseras.