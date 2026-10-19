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Crumbl cookies: cómo preparar las galletitas virales en casa

Estas galletitas se caracterizan por su textura húmeda y tamaño gigante. Hacerlas en casa es más económico y sencillo de lo que parece

19 de octubre 2026 · 15:49hs
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Las crumbl cookies se convirtieron en una de las galletitas más solicitadas por los amantes de lo dulce

Las crumbl cookies se convirtieron en una de las galletitas más solicitadas por los amantes de lo dulce

Hace tiempo que se viralizaron las crumbl cookies en las redes sociales, y, desde ese entonces, despertaron una necesidad en los amantes de lo dulce. Se trata de unas galletitas gigantes con una textura crujiente por fuera y húmeda por dentro, que ya son todo un fenómeno. La buena noticia es que no hace falta ir a un café para conseguirlas, porque su receta es sencilla para llevarla adelante en casa.

Las crumbl cookies se convirtieron en uno de los antojos dulces del momento. Es que por su textura y apariencia parecen unas galletitas simplemente perfectas. Pero lo cierto es que no se necesitan elementos de repostería ni demasiados conocimientos culinarios para prepararlas.

La clave para cocinar estas galletitas está en la calidad de sus ingredientes y la técnica de horneado. Las crumbl cookies se caracterizan por una textura suave, similar a la de un bizcochuelo. Por eso, dominar el calor y los tiempos de horneados son los trucos para otorgarle esa consistencia inconfundible.

>>Leer más: Cómo preparar chocolate caliente

Los secretos para unas crumbl cookies perfectas

La cocinera Paulina Cocina comparte algunos de los trucos imprescindibles para darle textura a las crumbl cookies.

  • Manteca fría: Cortada en cubos, no ablandar.
  • No sobrebatir: Batir lo suficiente sin exagerar.
  • Heladera mínimo 30 min: ¡Obligatorio!
  • Bolas grandes y parejas: Usar cuchara de helado para darles forma.
  • No aplastarlas: Van al horno en forma de bola, con el calor toman su forma tradicional
  • Sacarlas medio cruditas: Que el centro esté pálido pero los bordes dorados.
  • Enfriar en la bandeja: Esperar 5-10 minutos antes de moverlas.Luego se pueden pasar a una rejilla de horno.
  • Decorar cuando estén frías: Si la idea es hacerles un glaseado o topping a las crumbl cookies, es importante que estén bien frías.

>>Leer más: Cómo hacer pepas caseras: receta básica de las galletitas más elegidas

Ingredientes para la receta de crumbl cookies

Las crumbl cookies tienen sus propias variantes. Aunque la receta clásica es la de vainilla con chips de chocolate, también existen cookies de red velvet, de chocolate, de canela, de lemon pie, etc. A continuación, se enumeran los ingredientes para la versión clásica.

  • 250g de harina común
  • 1/2 cdita de bicarbonato de sodio
  • 1/2 cdita de polvo de hornear
  • Una pizca de sal
  • 150g de manteca sin sal, fría y en cubos
  • 120g de azúcar blanca
  • 80g de azúcar rubia
  • 1 huevo
  • 1 cdita de extracto de vainilla
  • Opcional: 200g de chips de chocolate, nueces o frutos secos troceados, frosting (o lo que quieran).

>>Leer más: Cómo hacer un budín de banana perfecto: receta fácil y trucos para mejorarlo

Cómo preparar crumbl cookies: paso a paso

La cocinera despliega cada uno de los pasos a seguir para obtener unas crumbl cookies espectaculares y caseras.

  1. Preparar los ingredientes secos: En un bol mediano, tamizar la harina, el bicarbonato de sodio, la levadura en polvo y la sal. Mezclar bien y reservar.
  2. Hacer la base de la masa: En un bol grande, colocar la mantequilla fría en cubos junto con el azúcar blanco y el azúcar moreno. Con una batidora de varillas (o a mano con una espátula), batir a velocidad media hasta que la mezcla tenga una textura arenosa y homogénea. No es necesario que quede una crema perfecta.
  3. Incorporar los ingredientes húmedos: Añadir el huevo y el extracto de vainilla a la mezcla de mantequilla y azúcar. Batir a velocidad baja sólo hasta que el huevo se haya integrado. No sobrebatir.
  4. Unir la masa: Agregar la mezcla de ingredientes secos al bol de los húmedos. Integrar con una espátula hasta que no queden restos de harina. Si se añaden chips de chocolate o nueces, este es el momento de incorporarlos con movimientos envolventes.
  5. Refrigerar la masa: Cubrir el bol con film transparente y llevar a la nevera durante al menos 30 minutos. Este paso es fundamental para la textura.
  6. Formar las galletas: Precalentar el horno a 180°C y preparar una bandeja con papel de hornear. Con una cuchara para helados o con las manos, formar bolas grandes de masa (de unos 80-100g cada una), sin manipularlas demasiado. Colocarlas en la bandeja dejando bastante espacio entre ellas.
  7. Hornear las Crumbl Cookies: Hornear durante 12-15 minutos. Los bordes deben estar ligeramente dorados, pero el centro debe parecer un poco pálido.
  8. Enfriar y disfrutar: Sacar la bandeja del horno y dejar que las galletas reposen en ella durante 10 minutos. Después, transferirlas con cuidado a una rejilla para que se enfríen por completo. Ahora sí, a disfrutar la receta de crumbl cookies caseras.

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