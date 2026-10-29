Una miniserie brasileña de drama y suspenso desembarcó en Netflix

Netflix le dio la bienvenida a una nueva miniserie proveniente de Brasil. Se trata de “El don de engañar”, una producción de 10 capítulos al estilo telenovela que combina el misterio con el suspenso y el drama familiar.
A lo largo de 10 capítulos, la historia sigue a una familia de la élite que queda envuelta en una red de secretos y engaños
Netflix le dio la bienvenida a una nueva miniserie proveniente de Brasil. Se trata de “El don de engañar”, una producción de 10 capítulos al estilo telenovela que combina el misterio con el suspenso y el drama familiar.
La serie se desarrolla en Río de Janeiro y sigue a Lúcia Rossetti, una poderosa coleccionista de arte dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de curar a su hija Maíra. Al recurrir a una curandera, Lúcia descubre un engaño que desata una red de mentiras que involucra a una estafadora experimentada llamada Irina y secretos del pasado.
“El don de engañar” está protagonizada por Marieta Severo, Alice Wegmann y Nanda Costta. Se trata de una historia que va revelando información de a poco, de manera que los espectadores quedan atrapados e intrigados por esa trama de mentiras y secretos cada vez más profunda.
“El don de engañar” presenta una historia que se desarrolla en las élites más poderosas de Río de Janeiro. Todo comienza con la desesperación y vulnerabilidad de una madre (Lúcia) que busca con desesperación una cura para la enfermedad de su hija.
Con ese objetivo llega a una curandera. Buscando una respuesta, Lúcia queda expuesta a una estafa millonaria que, además de cambiar su vida, desentierra secretos del pasado. Así, empiezan a salir a la luz algunas decisiones y traiciones pasadas que cobran una fuerte importancia.
El personaje de Irina, vinculado a la estafa, también se presenta como un componente desestabilizador.
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