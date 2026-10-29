Una miniserie brasileña de drama y suspenso desembarcó en Netflix

A lo largo de 10 capítulos, la historia sigue a una familia de la élite que queda envuelta en una red de secretos y engaños

"El don de engañar", la nueva miniserie brasileña, ya está disponible en Netflix

Netflix le dio la bienvenida a una nueva miniserie proveniente de Brasil . Se trata de “El don de engañar”, una producción de 10 capítulos al estilo telenovela que combina el misterio con el suspenso y el drama familiar.

La serie se desarrolla en Río de Janeiro y sigue a Lúcia Rossetti, una poderosa coleccionista de arte dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de curar a su hija Maíra. Al recurrir a una curandera, Lúcia descubre un engaño que desata una red de mentiras que involucra a una estafadora experimentada llamada Irina y secretos del pasado.

“El don de engañar” está protagonizada por Marieta Severo, Alice Wegmann y Nanda Costta. Se trata de una historia que va revelando información de a poco, de manera que los espectadores quedan atrapados e intrigados por esa trama de mentiras y secretos cada vez más profunda.

La trama de “El don de engañar”

“El don de engañar” presenta una historia que se desarrolla en las élites más poderosas de Río de Janeiro. Todo comienza con la desesperación y vulnerabilidad de una madre (Lúcia) que busca con desesperación una cura para la enfermedad de su hija.

Con ese objetivo llega a una curandera. Buscando una respuesta, Lúcia queda expuesta a una estafa millonaria que, además de cambiar su vida, desentierra secretos del pasado. Así, empiezan a salir a la luz algunas decisiones y traiciones pasadas que cobran una fuerte importancia.

El personaje de Irina, vinculado a la estafa, también se presenta como un componente desestabilizador.

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Trailer de “El don de engañar”