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Axel Kicillof busca hacer pie en Santa Fe y se reunió con intendentes y dirigentes del peronismo

El encuentro se realizó en la oficinas del Bapro en la ciudad de Buenos Aires. Hubo referentes de Rosario y de localidades de la zona

28 de octubre 2026 · 23:31hs
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Axel Kicillof prepara el desembarco en Santa Fe junto a referentes del peronismo local.

Axel Kicillof prepara el desembarco en Santa Fe junto a referentes del peronismo local.

Este miércoles las oficinas porteñas del Banco Provincia de Buenos Aires (Bapro) fueron escenario de una cumbre entre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y referentes del peronismo santafesino.

Con la meta de desembarcar con fuerza en la provincia de cara a las elecciones presidenciales de 2027, Kicillof recibió a intendentes del peronismo santafesino, como Pablo Corsalini (Pérez), Roly Santacrocce (Funes), Miguel Vázquez (Carcarañá), Daniel Cinalli (Capitán Bermúdez), Adrián Maglia (Granadero Baigorria) y Carlos de Grandis (Puerto General San Martín), entre otros.

También dieron el presente y el apoyo una veintena de jefes comunales, además de los concejales Juan Monteverde, Norma López y Fernanda Gigliani. Y estuvieron presentes Lucila De Ponti y Eduardo Toniolli (Movimiento Evita), representantes de la CGT y la CTA.

Acompañaron al gobernador los ministros Carlos Bianco, Andrés Larroque, Javier Rodríguez, Javier Alonso, Cristina Álvarez Rodríguez y Walter Correa.

Uno de los presentes en el encuentro contó a La Capital que la intención de Kicillof, eventual candidato presidencial para 2027, es desembarcar en Santa Fe con un acto antes de fin de año.

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