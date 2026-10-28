Axel Kicillof busca hacer pie en Santa Fe y se reunió con intendentes y dirigentes del peronismo

Este miércoles las oficinas porteñas del Banco Provincia de Buenos Aires (Bapro) fueron escenario de una cumbre entre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y referentes del peronismo santafesino.
El encuentro se realizó en la oficinas del Bapro en la ciudad de Buenos Aires. Hubo referentes de Rosario y de localidades de la zona
Este miércoles las oficinas porteñas del Banco Provincia de Buenos Aires (Bapro) fueron escenario de una cumbre entre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y referentes del peronismo santafesino.
Con la meta de desembarcar con fuerza en la provincia de cara a las elecciones presidenciales de 2027, Kicillof recibió a intendentes del peronismo santafesino, como Pablo Corsalini (Pérez), Roly Santacrocce (Funes), Miguel Vázquez (Carcarañá), Daniel Cinalli (Capitán Bermúdez), Adrián Maglia (Granadero Baigorria) y Carlos de Grandis (Puerto General San Martín), entre otros.
También dieron el presente y el apoyo una veintena de jefes comunales, además de los concejales Juan Monteverde, Norma López y Fernanda Gigliani. Y estuvieron presentes Lucila De Ponti y Eduardo Toniolli (Movimiento Evita), representantes de la CGT y la CTA.
Acompañaron al gobernador los ministros Carlos Bianco, Andrés Larroque, Javier Rodríguez, Javier Alonso, Cristina Álvarez Rodríguez y Walter Correa.
Uno de los presentes en el encuentro contó a La Capital que la intención de Kicillof, eventual candidato presidencial para 2027, es desembarcar en Santa Fe con un acto antes de fin de año.