Qué ver este fin de semana en streaming

Con el fin de semana llega el tan esperado momento de tirarse en el sillón a ver alguna película. Pero, sin dudas, esta no es una elección sencilla. Entre tantas plataformas y tantos estrenos, es difícil seguirle el hilo al streaming .

Encontrar una película que realmente atrape y convenza a veces se vuelve una misión. Por eso, vale la pena conocer algunas de las historias que mantienen a cientos de usuarios fascinados. A continuación, algunas recomendaciones que los usuarios están aprovechando en streaming.

Después de su exitoso paso por los cines, la secuela de “El diablo viste a la moda” llegó al streaming de la mano de Disney+. La película reúne al elenco original integrado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci , y retoma la historia de los personajes veinte años después. En esta oportunidad, la trama se sitúa en un panorama de medios cambiante.

Andy (Hathaway) vuelve a trabajar en Runway, pero esta vez con un nuevo rol como editora de reportajes especiales. Miranda (Streep), en medio de la crisis de los medios gráficos, se ve enfrentada a su ex asistente Emily (Blunt), ahora una ejecutiva altamente influyente. En medio de los reencuentros, por supuesto hay diseños de alta costura y visitas a las capitales de la moda.

“La última casa” - Netflix

“Una familia común. Una mañana típica. El fin de la vida como la conocen. La supervivencia es solo el comienzo cuando una fuerza invisible los atrapa en su propia casa”. Esta es la premisa de “La última casa”, el nuevo film dirigido por Louis Leterrier y protagonizado por Greta Lee y Wagner Moura.

La cinta presenta a la familia conformada por Ann y Jason con sus dos hijos, Ruth y Graham. La historia comienza en un día común y corriente, cuando se desata una tormenta y de pronto quedan encerrados en su propia casa, al igual que cada uno de sus vecinos. Sin entender cuál es la fuerza exterior que los mantiene dentro, la familia intentará sobrevivir. Pero cuando los recursos ya no alcancen, tendrán que buscar una vía de escape y enfrentarse al aterrador exterior en un desenlace impactante.

>>Leer más: Agosto en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Mubi, Apple TV, y Disney+

“El drama” - Prime Video

Después de su exitoso paso por salas, desembarcó en Prime Video “El drama”, la película escrita y dirigida por el cineasta noruego Kristoffer Borgli y protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson.

La historia gira sobre una pareja en los días previos a su boda, cuando se enfrentan a una crisis importante a raíz de revelaciones inesperadas que sacuden lo que creían saber el uno del otro. Drama, tensión y romance se combinan en esta historia incómoda que atrapó totalmente a la audiencia.