Torneo Regional del Litoral: el rugby vuelve a la cancha con una fecha recargada y horario tempranero

El test match de Los Pumas ante Sudáfrica hace que la 12ª fecha empiece a 14.15. Duendes-Old Resian lo mejor en Rosario y Estudiantes-Santa Fe RC el destacado

El líder Duendes recibe a Old Resian por el Regional del Litoral de rugby. Mientras que Jockey hará lo propio con Rowing de Paraná.

El Torneo Regional del Litoral de rugby sale a la cancha luego de dos fechas en que tuvo prioridad el Torneo del Interior, tal la modalidad que se viene implementando de intercalar los dos certámenes. Y lo hará con la 12ª fecha, con un horario bien temprano por el test match de Los Pumas ante Sudáfrica. A las 14.15 se iniciarán todos los encuentros.

Si algo ha caracterizado este torneo del Top 10 es la paridad, por lo que hubo resultados imprevistos y está haciendo el torneo muy emocionante. Nadie puede relajarse si pretende definir el título o no perder la categoría, más allá de la que tabla la cierra Jockey de Venado Tuerto, con cierto margen con el penúltimo Old Resian.

Las posiciones en la primera división tiene a dos líderes, Duendes RC y Santa Fe RC con 39 puntos, con todo el mundo muy apretado. En efecto, Estudiantes es tercero con 36, Gimnasia cuarto con 35, Jockey Club de Rosario quinto con 33, CRAI con 30, Rowing 24, Universitario (R) 23, Old Resian 21 y Jockey (VT) 12.

El partido más atrapante de la jornada lo jugarán en Paraná Estudiantes ante Santa Fe RC, mientras que los representantes rosarinos que pelean por lo máximo enfrentarán a los que están en el otro extremo.

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Duendes recibirá a Old Resian en barrio Las Delicias, mientras que Gimnasia visitará a Universitario. Y el campeón Jockey Club será local en las Cuatro Hectáreas ante Rowing. En Venado cierran Jockey ante Crai.

La segunda división del TRL

La segunda división del Torneo Regional del Litoral disputará este sábado su 10ª jornada, con el partido sobresaliente en Santa Fe entre el tercero Universitario ante el líder Logaritmo, que ya se clasificó a la Copa de Oro junto a su escolta, Alma Juniors de Esperanza.

Los otros encuentros son: Los Caranchos vs. Gimnasia de Pergamino, Tilcara vs. La Salle, Provincial vs. Círculo Rafaelino, Alma Juniors vs. Los Pampas y Regatas-Belgrano de San Nicolás vs. Cha Roga Club.

Las posiciones son: Logaritmo 38 puntos, Alma Juniors 35, Universitario de Santa Fe 34, Crar 33, Provincial 31, Los Caranchos 27, Tilcara 24, San Nicolás Rugby 17, Los Pampas 12, La Salle 11, Cha Roga 9 y Gimnasia de Pergamino 7.