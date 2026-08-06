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Miles de fieles se congregarán este viernes para celebrar el Día de San Cayetano

La parroquia ubicada en Buenos Aires al 2100 comenzará las actividades desde la medianoche de este jueves y permanecerá hasta las 23 del viernes. La homilía estará a cargo de monseñor Eduardo Martín

6 de agosto 2026 · 17:25hs
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Miles de fieles se congregarán este viernes para celebrar el Día de San Cayetano

Foto: Virginia Benedetto / La Capital
Miles de fieles se congregarán este viernes para celebrar el Día de San Cayetano

Rosario se prepara para celebrar el Día de San Cayetano, la tradicional movilización de fe y esperanza que evoca al patrono del pan y del trabajo. Se espera que miles de fieles desborden las inmediaciones de la parroquia ubicada en Buenos Aires 2150 y luego hagan lo propio en la plaza Libertad, donde el arzobispo, monseñor Eduardo Martín, encabezará la misa central. Habrá tres cortes de calle hasta las 23 del viernes.

De la jornada también está previsto que participen distintos gremios de la ciudad que, como cada año, marcharán el 7 de agosto. Mientras tanto, la imagen del santo patrono recorrió las principales calles de Rosario, entre ellas plaza Sarmiento y las peatonales Córdoba y San Martín.

Celebración de San Cayetano

Desde la parroquia adelantaron que el viernes 7 de agosto las actividades comenzarán a las cero para honrar a San Cayetano y permanecerán abiertas hasta las 23.

Entre las 5 de la mañana y las 12 del mediodía se celebrará una misa por hora y, a las 15, comenzará la tradicional procesión hacia la plaza Libertad, donde a las 15.30 se realizará la misa central, encabezada por el arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martín.

En la previa de la conmemoración tradicional, el arzobispo Eduardo Martín llamó a pedir por la generación de empleo digno y sostuvo que las autoridades deben crear las condiciones para impulsar el trabajo, en un contexto marcado por la crisis económica.

>> Leer más: San Cayetano: una multitud de fieles pidió trabajo en Rosario desde temprano

En vísperas de la celebración del Día de San Cayetano, la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) emitió un duro comunicado donde se le pide al gobierno nacional "cuidar el empleo como una prioridad indeclinable".

Desde la Iglesia católica también se advirtió que la pérdida de puestos de trabajo "hiere profundamente la dignidad de las personas".

Movilización de gremios y organizaciones sociales

En paralelo, gremios de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) y organizaciones sociales realizarán una movilización desde las 9, bajo las consignas de paz, pan, tierra, techo y trabajo, para visibilizar la situación de trabajadores y desocupados.

La concentración será en el cruce de Buenos Aires y 27 de Febrero desde las 9. Desde allí marcharán hacia la parroquia San Cayetano, donde recibirán la bendición del párroco, y luego continuarán hasta el Monumento Nacional a la Bandera, donde se realizará un acto y habrá ollas populares.

En conferencia de prensa, el secretario general de la CATT Rosario, Edgardo Arrieta, reseñó: "Vamos a movilizar para expresar el malestar que hay, no solamente de los trabajadores sino, fundamentalmente, de los desocupados".

>> Leer más: San Cayetano: por qué se celebra el 7 de agosto, quién fue este santo y qué rituales se realizan

Por su parte, Fernando Ramírez, titular del Siconara Rosario, gremio que se encuentra en pleno conflicto fluvial, sostuvo: "Vamos a repetir lo que venimos haciendo todos los años con una convocatoria muy amplia, donde visibilizaremos el gran malestar social y nosotros, puntualmente desde la marina mercante, donde una vez más nos vemos amenazados con un nuevo intento de desregulación que tiene que ver con la ley de cabotaje".

Finalmente, Eduardo Delmonte, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), anticipó que será una marcha "muy importante y multitudinaria, con mucha unidad de las organizaciones que ya venimos en plan de lucha junto con los gremios, porque entendemos que hay que poner de manifiesto ante la sociedad el hambre y la falta de trabajo".

Cortes de tránsito por San Cayetano

Los dispositivos en torno a la iglesia de Buenos Aires al 2100 y el recorrido previsto para la procesión hasta la plaza Libertad se desarrollarán desde las 6 de la mañana de este viernes

Este viernes 7 de agosto se celebra el Día de San Cayetano, Patrono del Trabajo, y como es habitual se espera la concurrencia de miles de fieles tanto a la parroquia ubicada en Buenos Aires al 2100 como a la procesión.

Por tal motivo, la Secretaría de Control de la Municipalidad de Rosario programó cortes y desvíos para ordenar la circulación.

A partir de las 6 habrá tres cortes que se mantendrán hasta las 23:00. Los mismos serán:

  • Buenos Aires y La Paz

  • Riobamba y Juan Manuel de Rosas

  • Cerrito y Laprida

A las 15 comenzará la tradicional procesión que tendrá el siguiente recorrido: desde la Iglesia de San Cayetano hacia la plaza Libertad (ubicada entre Mitre, Pasco, Sarmiento e Ituzaingo). Se caminará por calle Buenos Aires hasta Ituzaingó y, desde allí, hacia la plaza Libertad.

Agentes de la Secretaría de Control acompañarán la procesión, e irán realizando cortes alternativos y momentáneos al paso de la peregrinación.

Se estima que a las 16.30 será el regreso desde la plaza hacia la Iglesia, haciendo el recorrido por Sarmiento para tomar luego calle Cerrito.

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