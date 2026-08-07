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Río, silencio y fotos del Paraná del rosarino López Brach

Últimos días de la muestra sobre los ríos del fotógrafo rosarino en el Centro Cultural Contraviento

7 de agosto 2026 · 16:58hs
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López Brach y sus ríos en Contraviento

López Brach y sus ríos en Contraviento

El fotógrafo rosarino Sebastián López Brach tomó repercusión en durante el Mundial de fútbol luego de que el reconocido diario estadounidense The New York Times ilustrara los festejos del triunfo de Argentina ante Inglaterra con imágenes suyas de Rosario.

Pero además de su fotoperiodismo en medios internacionales se destaca por su pulso artístico para el retrato, por ejemplo, el río Paraná. De hecho, López Brach expone por primera vez en Rosario, en el el Centro Cultural Contraviento (CCC), una serie de obras que capturan instantes del agua, los humedales y el río.

Son los últimos días de exposición, hasta el domingo 9 con entrada libre y gratuita, de Silencio, hasta caber en la voz del río en el espacio cultural de Rodríguez 721.

La muestra presenta una secuencia de imágenes reencuadradas del río que se distingue por un punto de vista común donde el horizonte funciona como un eje divisor, creando un efecto de espejo entre el agua y el cielo que resalta la constante variación de la luz y los colores.

¿Por qué retratar el río, su agua inacabada y suave, su andar parco o violento cuando sube, sus noches temibles?

Para el artista, el río no es solo un paisaje. "Por la línea de este río fluye lo esencial de esta obra, una corriente que arrastra las memorias de un territorio en eterna transformación. Este río es testigo de historias, mitos y silencios".

Su trabajo busca profundizar en la relación entre el paisaje y las comunidades, centrándose en la conservación y los conflictos socio-ambientales que afectan a los humedales.

“Hace más o menos 10 años que estoy documentando todas las transformaciones antrópicas y naturales de los humedales más importantes de Latinoamérica”.

Fue bajando desde Pantanal hasta el estuario del Río de la Plata, en barcos de carga, documentando toda la transformación humana y urbanística que aconteció en esa zona.

“En paralelo a eso, un poco invocando mis raíces más artísticas y no tan periodísticas y documentales, fui registrando el detrás de escena, mi relación más íntima con el río, quitando el río como un ente geográfico y dándole como el lugar a un ser vivo y lo que significa en mi propia identidad”.

Cuenta que por el 2019 recibió una beca importante de National Geographic (Early Career) para documentar justamente sobre los humedales. Su trabajo fue publicado en The New York Times, TIME, The Washington Post, El País, entre otros.

Eso dio comienzo a un quiebre hacia esa búsqueda más íntima y poética en su relación con el río que deriva en la muestra Silencio, hasta caber en la voz del río.

En todos estos años en esas imágenes se encuentra con esta misma línea continua del río que es el factor común en la serie de fotos de la obra expuesta en Contraviento.

“Hay retratos del río en Corrientes, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Rosario, el Delta. Y bueno, inconscientemente, esa línea casi de manera simbólica fue mi recorrido por el río y por la vida trabajando en el Paraná”.

Visitas a la muestra con entrada libre y gratuita: Martes a viernes de 16 a 21. Sábados de 10 a 13 y de 16 a 21. Domingos de 10 a 13.

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