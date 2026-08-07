Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme

Con 14 allanamientos en Rosario y Roldán, la policía secuestró cocaína, dinero, un arma y celulares. Entre los detenidos está el hijo del narco

Antes de que la Justicia avance con las imputaciones a los nueve detenidos, el gobierno provincial difundió este viernes detalles del operativo que permitió desarticular parte de la estructura que responde al narcotraficante Francisco Fran Riquelme . El procedimiento incluyó 14 allanamientos simultáneos en Rosario y Roldán , el secuestro de cocaína fraccionada para la venta, dinero en efectivo, un arma de fuego y teléfonos celulares , además de la captura de integrantes considerados clave dentro de la organización.

Los procedimientos fueron ejecutados por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) y las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) , bajo las órdenes de los fiscales Marina Vigo , de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva, y Diego Giro , de la Unidad de Microtráfico. La mayor parte de los allanamientos se concentró en la zona noroeste de Rosario.

Entre los detenidos figura Ezequiel Ricardo Riquelme , hijo de "Fran" Riquelme y uno de los principales investigados en la causa. También fueron arrestados Irina Rocío B., Chiara Milagros R., Pablo Emanuel "El Alemán" M., Luciano Javier G., Damián Emanuel F., Víctor Gabriel S., Maximiliano G. y Xavier Said G. Además, otras dos personas quedaron demoradas.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron 359 envoltorios de cocaína , con un peso total de 360 gramos , además de 32 gramos de anfetaminas , balanzas electrónicas, elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes, anotaciones vinculadas a la actividad investigada y 2.056.000 pesos en efectivo .

También incautaron un revólver calibre 32, que será sometido a peritajes, y una importante cantidad de teléfonos celulares, cuyo contenido será analizado por los investigadores para profundizar la causa.

>> Leer más: Detienen al hijo del narco Fran Riquelme en un barrio privado de Rosario

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad remarcaron que el material secuestrado podría derivar en nuevas líneas investigativas sobre la estructura y el funcionamiento de la organización.

La investigación continúa

Durante una conferencia de prensa, el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, sostuvo que el objetivo de este tipo de procedimientos es impedir que las bandas criminales recuperen capacidad operativa.

"Durante años este tipo de organizaciones le hicieron muchísimo daño a Rosario y tuvimos que lamentar muchas pérdidas humanas. Estamos golpeando permanentemente a quienes quedaron a cargo de estas organizaciones para que no tengan capacidad de reorganizarse y volver a hacernos daño", afirmó.

El funcionario también destacó el trabajo conjunto entre las fuerzas especiales, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público de la Acusación para reunir pruebas y avanzar sobre las organizaciones criminales.

Nuevas líneas de investigación

Angelini aseguró que el operativo no termina con las detenciones y que el análisis de los elementos secuestrados permitirá seguir avanzando sobre la red delictiva.

>> Leer más: Violencia narco: el juicio a la banda de Fran Riquelme culminó con 12 condenas a prisión perpetua

"Cada allanamiento y todo el material electrónico que incautamos nos da la posibilidad de abrir distintas líneas de investigación. La organización de Fran Riquelme está vinculada a otros procedimientos en los que se secuestraron ametralladoras M4 y fue detenido Plin Acosta hace menos de dos meses. Todo esto nos permite seguir golpeando a estas organizaciones criminales", señaló.

Por su parte, la subsecretaria de Inteligencia Criminal, María Virginia Villar, indicó que las personas detenidas "revisten una gran peligrosidad para la sociedad", motivo por el cual sus capturas eran consideradas prioritarias dentro del plan de seguridad provincial.

Con este nuevo operativo, la investigación sobre la estructura de "Fran" Riquelme suma un nuevo capítulo. Para los investigadores, el secuestro de droga, dinero, documentación y dispositivos electrónicos podría aportar información clave para reconstruir vínculos, identificar otros integrantes de la organización y avanzar sobre su patrimonio criminal.