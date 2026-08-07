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Asesinaron a un hombre por la espalda en un barrio del noroeste de Santa Fe capital

Fue víctima de una emboscada y aún no se sabe su identidad. Es el homicidio número 16 en la ciudad capital en lo que va del 2026

7 de agosto 2026 · 16:37hs
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El hombre fue emboscado en plena calle

El hombre fue emboscado en plena calle

Un hombre fue asesinado este jueves, durante la siesta, en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe. Los asesinos persiguieron a la víctima, que buscó refugio dentro de una gomería ubicada cerca de la intersección que forman las calles Cafferata y Gorriti. Hasta allí fue perseguida esta persona por sujetos que le dispararon varios disparos, uno de los cuales impactó en su espalda.

El homicida habría escapado del lugar en un automóvil de color gris hacia el oeste. En tanto, el el gomero cargó al hombre malherido en su moto y lo trasladó hasta el Hospital Iturraspe. Los médicos intentaron salvar su vida, pero todo fue en vano. Minutos después murió.

>> Leer más: Homicidios en Santa Fe: el detalle del semestre con menor cantidad de casos desde 2014

El hecho ocurrió minutos antes de las 15:30, cuando la víctima recibió un disparo de arma de fuego en la espalda. Según fuentes policiales, el agresor atacó a la víctima en la vía pública y se retiró del lugar a bordo del automóvil color gris por calle Hugo Wast.

El pedido de ayuda

Un vecino que se encontraba en una gomería cercana auxilió al herido y lo trasladó junto al gomero en un vehículo particular al Hospital Iturraspe. La identidad de la víctima aún no fue confirmada.

En el lugar intervino personal de la subcomisaría 17° y autoridades de la Unidad Regional I, quienes tomaron entrevista al hombre que trasladó al herido para reconstruir la secuencia del hecho. La Fiscalía en turno dispuso la preservación de la escena, la intervención de los peritos forenses y el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para identificar el vehículo utilizado y localizar al autor del disparo.

Durante el primer semestre de 2026 se registraron 73 homicidios en todo el territorio provincial. La información oficial destaca que del total de homicidios registrados entre enero y junio de este año, 45 ocurrieron en el departamento Rosario y 16 en el departamento La Capital. En Rosario, la disminución fue del 70 %, al pasar de 150 homicidios en el primer semestre de 2023 a 45 en igual período de 2026

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