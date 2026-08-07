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"Volver a Sonar +65": la propuesta que invita a personas mayores a volver a la música

La convocatoria estará abierta hasta el 11 de agosto para músicos, cantantes e intérpretes mayores de 65 años que quieran retomar proyectos artísticos

7 de agosto 2026 · 17:44hs
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Volver a Sonar +65 es una propuesta cultural destinada a personas mayores 

"Volver a Sonar +65" es una propuesta cultural destinada a personas mayores 

La música no tiene edad y siempre existe la posibilidad de volver a subir a un escenario. Con esa premisa, la Municipalidad de Rosario recuerda que quedan los últimos días para inscribirse en “Volver a Sonar +65”, una propuesta destinada a personas mayores de 65 años que quieran retomar su vínculo con la música, reencontrarse con antiguos compañeros y dar forma a nuevos proyectos artísticos.

La convocatoria está dirigida a quienes hayan formado parte de alguna banda, grupo vocal o proyecto musical y que actualmente no desarrollen una actividad artística de manera sostenida. La iniciativa busca recuperar esas trayectorias compartidas, impulsar nuevos encuentros y brindar un espacio para volver a crear, ensayar y compartir la música.

“Volver a Sonar es una propuesta cultural dirigida a personas mayores de 65 años. Es una convocatoria abierta que tendrá una selección de tres proyectos musicales, que durante dos meses trabajarán junto a un equipo de producción para llegar a un recital que se realizará a fines de octubre o principios de noviembre, como cierre del trayecto”, explicó el Subsecretario de Fortalecimiento Institucional y Sociocultural Lucas de la Torre.

El funcionario señaló que la propuesta está pensada tanto para solistas como para quienes alguna vez integraron una banda o tocaron un instrumento y quieran volver a hacerlo. “No es necesario que el grupo ya esté conformado ni que estén todos sus integrantes originales. Puede anotarse un guitarrista, un baterista o un cantante de manera individual, y el equipo de producción será el encargado de conformar los tres proyectos musicales que trabajarán durante dos meses”, detalló.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 11 de agosto inclusive a través de rosario.gob.ar. Una vez finalizado el período de inscripción, el equipo de producción del Galpón 11 realizará una preselección de las propuestas recibidas y luego llevará adelante entrevistas personales para conocer cada proyecto. Finalmente, serán seleccionadas tres propuestas musicales que integrarán esta edición del programa.

Según explicó de la Torre, durante dos meses, las y los participantes trabajarán junto a un equipo de producción en la conformación de sus proyectos. "Habrá ensayos, armado de la propuesta musical, definición de los estilos y de los distintos roles dentro de cada grupo. Todo ese acompañamiento culminará en un recital abierto al público, previsto para fines de octubre o principios de noviembre, donde los tres proyectos mostrarán el trabajo realizado durante estos meses”, agregó De la Torre.

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Una propuesta cultural para personas mayores

“Volver a Sonar +65” forma parte del Plan Mil 65 de la Municipalidad de Rosario, una política pública que acompaña distintas etapas de la vida con acciones destinadas tanto a la primera infancia como a las personas mayores de 65 años.

Para Lucas de la Torre, la propuesta responde a una realidad cada vez más visible en Rosario: las personas mayores tienen una participación activa en la vida cotidiana y en la agenda cultural de la ciudad. “Hay un proceso global de mayor longevidad de las poblaciones. Hoy personas de 65, 75, 85 e incluso más de 90 años se movilizan mucho por la ciudad, participan de distintas actividades y son muy receptivas a las propuestas culturales”, señaló.

La propuesta busca mucho más que el regreso a la música ya que propone el encuentro, la creación y la participación activa de las personas mayores en la vida cultural de la ciudad. “Estos espacios sirven para trabajar muchos otros aspectos, como la creación de comunidad. Puede haber agrupaciones que ya se conocían y vuelven a encontrarse, pero también personas que nunca tocaron juntas y que, a partir de esta convocatoria, conocen a otros músicos y forman un nuevo proyecto musical”, explicó el funcionario. Esa construcción de vínculos, agregó, atraviesa todas las propuestas del Plan Mil 65, donde el encuentro termina convirtiéndose en una herramienta para fortalecer la participación y la vida comunitaria.

De la Torre también remarcó que, con el paso de los años, muchas personas ven reducidos sus espacios de socialización, ya sea por cambios en sus rutinas o porque desaparecen ámbitos cotidianos de encuentro. Frente a esa realidad, sostuvo que el Estado debe generar propuestas que favorezcan la participación activa y el bienestar. “Entendemos que es necesario pensar estrategias que incluyan tanto a quienes ya participan de actividades como a quienes todavía no encontraron un espacio donde sumarse. El encuentro con otras personas y con actividades que disfrutan ayuda a prevenir la soledad no deseada, el aislamiento y otras situaciones que impactan en la salud y en la calidad de vida”, afirmó.

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Cómo inscribirse en "Volver a sonar +65"

La inscripción permanecerá abierta hasta el 11 de agosto inclusive a través de rosario.gob.ar. Quienes deseen sumarse a la convoctoria tienen que ser residentes en la ciudad de Rosario, haber formado parte de un proyecto musical y no estar actualmente realizando una actividad artística.

En el caso de las bandas, se admitirá que hasta el 25% de sus integrantes no cumpla con el requisito de residencia en la ciudad.

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