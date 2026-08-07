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La UNR producirá 320 mil raciones de alimentos por año para asistir a sectores vulnerables

La universidad inauguró una planta en Rosario que abastecerá programas alimentarios y también servirá para la formación de estudiantes

7 de agosto 2026 · 17:55hs
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La UNR puso en marcha una planta de alimentos 

La UNR puso en marcha una planta de alimentos 

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) puso en marcha este viernes su Planta Pública de Alimentos, un proyecto que llevaba seis años de planificación y que tendrá capacidad para elaborar 320.000 raciones anuales destinadas a reforzar la asistencia alimentaria en Rosario y la región. La producción será distribuida en articulación con la Municipalidad y el gobierno de Santa Fe, con prioridad para los sectores más vulnerables, especialmente la infancia.

La nueva planta, ubicada en Francia 754, combina un objetivo social con otro académico: además de producir alimentos, funcionará como un espacio de formación para estudiantes y graduados, que podrán realizar prácticas profesionales e investigaciones vinculadas a la elaboración de alimentos bajo estándares de calidad e inocuidad.

El proyecto fue impulsado por el Programa Solidaridad de la UNR y se concretó a partir de un esquema de articulación público-privada, con el aporte de equipamiento y financiamiento de 14 empresas e instituciones, entre ellas Cargill.

Una respuesta a la inseguridad alimentaria

El dato más relevante de la iniciativa es su capacidad productiva. Una vez que alcance su ritmo previsto, la planta podrá elaborar 320 mil raciones por año, que serán destinadas a fortalecer los dispositivos de asistencia alimentaria que ya funcionan en Rosario y otras localidades de la región.

Durante la inauguración, el rector de la UNR, Franco Bartolacci, definió el proyecto como una de las políticas más importantes impulsadas por la universidad en los últimos años.

"Es un día realmente importante porque después de seis años de trabajo y condiciones difíciles pudimos concretar el objetivo de poner en marcha la Planta de Alimentos de la UNR, que es, a mi juicio, una de las iniciativas más relevantes que impulsamos en los últimos años", afirmó.

>> Leer más: La UNR avanza con su planta pública de alimentos y proyecta producir 320 mil raciones al año

El rector sostuvo que el objetivo es que el conocimiento generado por la universidad pública también sirva para enfrentar uno de los problemas sociales más urgentes.

"Es inmoral que en un país con la capacidad productiva de Argentina haya gente que no tiene un plato de comida en su mesa. Creemos que la Universidad, desde su saber y su compromiso, debe aportar a revertir esa situación", expresó.

Bartolacci adelantó además que en las próximas semanas comenzará la producción para que los alimentos lleguen a quienes más los necesitan.

El foco puesto en la primera infancia

La distribución de las raciones se realizará de manera coordinada con la Municipalidad de Rosario y el gobierno provincial.

En ese sentido, el intendente Pablo Javkin destacó que la iniciativa permitirá reforzar las políticas alimentarias destinadas a niños y niñas durante los primeros años de vida. "En la ciudad hay alrededor de 4.000 niños que no cuentan con los niveles de nutrición necesarios en los primeros mil días de desarrollo. Nos alegra esta apertura y vamos a acompañar para que la planta siga creciendo en cantidad de raciones y también en nuevos productos", señaló.

Los primeros mil días, desde la gestación hasta los dos años de vida, son considerados una etapa determinante para el desarrollo físico, neurológico y cognitivo de las personas.

Una planta escuela para formar profesionales

Además de producir alimentos, la planta tendrá un perfil académico. Funcionará como Planta Escuela, permitiendo que estudiantes y graduados de distintas carreras realicen prácticas profesionales en un entorno de producción real, mientras que equipos de investigación podrán desarrollar nuevos alimentos y procesos tecnológicos.

>> Leer más: La UNR pone en marcha la construcción de su Planta Pública de Alimentos

Según explicó Bartolacci, el espacio también funcionará como un laboratorio para proyectos científicos vinculados con la nutrición y la tecnología alimentaria.

La producción se realizará bajo protocolos estandarizados de seguridad e inocuidad, similares a los utilizados por la industria alimentaria.

Cómo es la nueva planta

La Planta Pública de Alimentos fue instalada en un edificio de 330 metros cuadrados, donde antiguamente funcionaba un comedor universitario.

El inmueble fue completamente remodelado para incorporar maquinaria industrial, laboratorios, oficinas y sectores diferenciados para carga, descarga, almacenamiento de materias primas y conservación de los productos terminados.

Las instalaciones también cuentan con sanitarios y espacios de apoyo para garantizar el funcionamiento integral del establecimiento.

Durante el acto inaugural se realizó un recorrido por la planta y se descubrió una placa en reconocimiento a las instituciones y empresas que colaboraron con el proyecto. También fueron distinguidas la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas y la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por su participación en el desarrollo de la iniciativa.

Con esta incorporación, la UNR se suma a otras universidades públicas del país que ya cuentan con plantas de producción de alimentos con fines sociales, como las universidades nacionales del Litoral y de La Plata, en una apuesta por combinar investigación, formación y asistencia alimentaria en un mismo proyecto.

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