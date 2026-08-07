La Capital | Política | Milei

Antes de la asunción en Colombia, Milei se reunió con Felipe VI y Abelardo de la Espriella

El presidente mantuvo encuentros diplomáticos con el monarca de España y el mandatario electo colombiano, además de recibir una distinción académica

7 de agosto 2026 · 18:01hs
Google Seguir a La Capital en Google
Milei afianza vínculos en Colombia: reunión con Felipe VI y con Abelardo de la Espriella.

Milei afianza vínculos en Colombia: reunión con Felipe VI y con Abelardo de la Espriella.

El presidente Javier Milei desarrolló este viernes una intensa agenda en Colombia, donde participará de la ceremonia de asunción del mandatario electo Abelardo de la Espriella. En el marco de la visita oficial, mantuvo un encuentro con el rey de España, Felipe VI, recibió un doctorado honoris causa y siguió de cerca desde el exterior el tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado argentino.

La actividad más destacada de la jornada fue la reunión con Felipe VI, realizada en la Casa de la Cultura de Cali. Al recibir al monarca español, Milei lo saludó con un cordial: "Su majestad, qué placer verlo".

Del encuentro también participaron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Se trató del primer contacto oficial entre ambas representaciones desde la final del Mundial de Fútbol, en la que España se consagró campeón y la Argentina obtuvo el segundo puesto.

Reuniones bilaterales antes de la asunción

La agenda presidencial comenzó por la mañana con una reunión bilateral junto al canciller israelí, Gideon Sa'ar, en la que también participaron Karina Milei y Quirno, los únicos integrantes de la comitiva oficial que acompañan al mandatario en esta gira internacional, iniciada el jueves con una escala en Ecuador.

Posteriormente, Milei mantuvo un encuentro con De la Espriella, quien asumirá este viernes como presidente de Colombia y es considerado uno de los principales referentes de la nueva derecha latinoamericana.

>> Leer más: Felicitado por Milei y Trump: quién es Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia

En un video difundido por Presidencia, se observa el efusivo saludo entre ambos dirigentes. "¡Vamos, tigre! ¡Viva la libertad, carajo!", exclamó Milei antes de abrazar al mandatario electo. Los dos líderes comparten afinidad ideológica y buscan fortalecer un bloque regional de gobiernos de derecha.

Doctorado honoris causa

Tras las reuniones políticas, el jefe del Estado se trasladó a la sede de la Cámara de Comercio de Cali para recibir el doctorado honoris causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali.

La distinción forma parte de las actividades oficiales previstas antes de la ceremonia de juramentación de De la Espriella, programada para la tarde de este viernes. Una vez concluido el acto de asunción, el presidente argentino emprenderá el regreso al país durante la madrugada.

Atento al debate en el Senado

Mientras cumplía con su agenda internacional, Milei siguió atentamente las alternativas de la sesión en el Senado argentino, donde obtuvo media sanción el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

Desde Colombia, el mandatario celebró el avance de la iniciativa impulsada por el oficialismo, pese a que durante la negociación parlamentaria La Libertad Avanza (LLA) aceptó retirar dos capítulos del texto original para conseguir los votos necesarios y garantizar su aprobación en la Cámara alta.

La gira de Milei finalizará con el vuelo presidencial de regreso desde Santiago de Cali hacia la Argentina, una vez concluidas las actividades oficiales previstas para este viernes.

Noticias relacionadas
Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza.

Bullrich defendió a Milei por sus críticas a Lula Da Silva, pero marcó diferencias

El fiscal Franco Carbone, el nombre propuesto por el gobierno de javier Milei para ser juez federal en Rosario. 

La Casa Gris le hace un guiño al nombre que propone Milei para juez federal de Rosario

La CGT y las dos CTA (Trabajadores y Autónoma) realizaron este miércoles una conferencia de prensa para expresar su rechazo al proyecto de ley de tierras.

Ley de tierras: jueves de movilizaciones frente al Congreso y en Rosario

Quirno dijo que Brasil busca “escalar temas que, para el gobierno argentino, tienen que permanecer en el ámbito ideológico y político.

El gobierno argentino calificó de "unilateral" la decisión de Brasil de retirar a su embajador

Ver comentarios

Las más leídas

Detienen al hijo del narco Fran Riquelme en un barrio privado de Rosario

Detienen al hijo del narco Fran Riquelme en un barrio privado de Rosario

Cómo se gestó en el equipo de los Messi la salida del director técnico

Cómo se gestó en el equipo de los Messi la salida del director técnico

Central: qué decisión tomó el técnico Almirón con Campaz para el partido contra Aldosivi

Central: qué decisión tomó el técnico Almirón con Campaz para el partido contra Aldosivi

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Lo último

La industria repuntó en junio pero cayó 2,2% en el primer semestre

La industria repuntó en junio pero cayó 2,2% en el primer semestre

En vivo: Central quiere hacer la previa de la Copa con un buen aperitivo ante Aldosivi

En vivo: Central quiere hacer la previa de la Copa con un buen aperitivo ante Aldosivi

Hay una matriz de destrucción: la durísima respuesta de la industria santafesina a Caputo

"Hay una matriz de destrucción": la durísima respuesta de la industria santafesina a Caputo

"Hay una matriz de destrucción": la durísima respuesta de la industria santafesina a Caputo

El secretario de Fisfe cuestionó los agravios del ministro de Economía y advirtió que la apertura de importaciones está golpeando a la producción santafesina

Hay una matriz de destrucción: la durísima respuesta de la industria santafesina a Caputo
Central tiene equipo confirmado: Jorge Almirón metió tres modificaciones

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central tiene equipo confirmado: Jorge Almirón metió tres modificaciones

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Por Claudio Berón
Policiales

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas
Policiales

Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas

Proyecto de desalojo exprés y cambios en alquileres: cómo afectaría a Rosario la nueva ley
La Ciudad

Proyecto de desalojo exprés y cambios en alquileres: cómo afectaría a Rosario la nueva ley

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme
Policiales

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Detienen al hijo del narco Fran Riquelme en un barrio privado de Rosario

Detienen al hijo del narco Fran Riquelme en un barrio privado de Rosario

Cómo se gestó en el equipo de los Messi la salida del director técnico

Cómo se gestó en el equipo de los Messi la salida del director técnico

Central: qué decisión tomó el técnico Almirón con Campaz para el partido contra Aldosivi

Central: qué decisión tomó el técnico Almirón con Campaz para el partido contra Aldosivi

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

La UNR inaugura este viernes una planta pública de alimentos

La UNR inaugura este viernes una planta pública de alimentos

Ovación
Un ex-Central sigue su viaje por Europa: Facundo Buonanotte se mudó a otra liga
Ovación

Un ex-Central sigue su "viaje" por Europa: Facundo Buonanotte se mudó a otra liga

Un ex-Central sigue su viaje por Europa: Facundo Buonanotte se mudó a otra liga

Un ex-Central sigue su "viaje" por Europa: Facundo Buonanotte se mudó a otra liga

Central tiene equipo confirmado: Jorge Almirón metió tres modificaciones

Central tiene equipo confirmado: Jorge Almirón metió tres modificaciones

Torneo Regional del Litoral: el rugby vuelve a la cancha con una fecha recargada y horario tempranero

Torneo Regional del Litoral: el rugby vuelve a la cancha con una fecha recargada y horario tempranero

Policiales
Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme
Policiales

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme

Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas

Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Asesinaron a un hombre por la espalda en un barrio del noroeste de Santa Fe capital

Asesinaron a un hombre por la espalda en un barrio del noroeste de Santa Fe capital

La Ciudad
La UNR producirá 320 mil raciones de alimentos por año para asistir a sectores vulnerables
La Ciudad

La UNR producirá 320 mil raciones de alimentos por año para asistir a sectores vulnerables

Los errores más comunes al recolectar una muestra de orina en mujeres

Los errores más comunes al recolectar una muestra de orina en mujeres

Cruzada solidaria para evitar el cierre de una escuela para chicos con discapacidad

Cruzada solidaria para evitar el cierre de una escuela para chicos con discapacidad

Abren las inscripciones de Escribamos Rosa, un concurso de historias sobre el cáncer de mama

Abren las inscripciones de "Escribamos Rosa", un concurso de historias sobre el cáncer de mama

Fuerte choque en la autopista Rosario-Santa Fe: un automovilista quedó atrapado
La Ciudad

Fuerte choque en la autopista Rosario-Santa Fe: un automovilista quedó atrapado

Cómo se gestó en el equipo de los Messi la salida del director técnico

Por Jorge Salum

Cómo se gestó en el equipo de los Messi la salida del director técnico

La UNR inaugura este viernes una planta pública de alimentos
La Ciudad

La UNR inaugura este viernes una planta pública de alimentos

La Casa Gris le hace un guiño al nombre que propone Milei para juez federal de Rosario

Por Mariano D'Arrigo
Politica

La Casa Gris le hace un guiño al nombre que propone Milei para juez federal de Rosario

Media sanción del Senado provincial a la emergencia hídrica por El Niño
La Ciudad

Media sanción del Senado provincial a la emergencia hídrica por El Niño

La campaña agrícola, con altas expectativas pero márgenes bajos

Por Patricia Martino
Agro

La campaña agrícola, con altas expectativas pero márgenes bajos

Miles de fieles se congregarán este viernes para celebrar el Día de San Cayetano
La Ciudad

Miles de fieles se congregarán este viernes para celebrar el Día de San Cayetano

Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

Por Martín Stoianovich
Policiales

Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

La influencer rosarina declaró tras el escándalo con Facundo Moyano: No hubo violencia
Información General

La influencer rosarina declaró tras el escándalo con Facundo Moyano: "No hubo violencia"

Milei tildó de terroristas a estudiantes e investigadores: la comunidad científica no lo perdonó
Política

Milei tildó de "terroristas" a estudiantes e investigadores: la comunidad científica no lo perdonó

El tiempo en Rosario: un viernes con marcado descenso de temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con marcado descenso de temperatura

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal
Política

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Franco Colapinto sufrió un robo durante sus vacaciones en Italia: Ni el mate me dejaron
Información General

Franco Colapinto sufrió un robo durante sus vacaciones en Italia: "Ni el mate me dejaron"

Suspendieron la licencia al senador de Santa Fe que tomaba mate y usaba el celular al volante
Política

Suspendieron la licencia al senador de Santa Fe que tomaba mate y usaba el celular al volante

Imputaron a un hombre por prender fuego a su pareja: quedó preso por intento de femicidio
Policiales

Imputaron a un hombre por prender fuego a su pareja: quedó preso por intento de femicidio

Robaban materiales de construcción en Alvear: cayeron cuatro sospechosos tras una persecución
Policiales

Robaban materiales de construcción en Alvear: cayeron cuatro sospechosos tras una persecución

Principio de incendio en un colegio del centro de Rosario: solo un susto
La Ciudad

Principio de incendio en un colegio del centro de Rosario: solo un susto

Industriales santafesinos repudiaron los dichos de Caputo y reclamaron políticas para el sector
Economía

Industriales santafesinos repudiaron los dichos de Caputo y reclamaron políticas para el sector

Teatro por la Identidad: llega un nuevo ciclo pensado para las escuelas
La Ciudad

Teatro por la Identidad: llega un nuevo ciclo pensado para las escuelas

Tras la llegada de la lluvia a Rosario, cesó el alerta por tormenta pero sigue otro por viento
La Ciudad

Tras la llegada de la lluvia a Rosario, cesó el alerta por tormenta pero sigue otro por viento