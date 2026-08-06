Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

En menos de 72 horas hubo tres balaceras en Villa Banana. Después del primer hecho, ocurrido la madrugada del martes, en el barrio se anticipó que iba a haber represalias y finalmente las hubo. El trasfondo se debe a una disputa enmarcada en la reestructuración de los administradores del narcomenudeo en la zona, precipitada tras el asesinato del policía federal Rodolfo Manfredi en junio pasado.

El saldo de estos días violentos fue de cuatro heridos. Pero también impactó en la comunidad de Villa Banana, donde la alerta llegó a una escuela ubicada en medio del territorio en conflicto. Después de un martes de tensión, el miércoles hubo más tiros a plena tarde y luego un enfrentamiento por la noche.

Lo que explican en Villa Banana, y es información que también analizan las autoridades, es que la disputa se genera tras la caída en prisión de integrantes del clan Muñoz, acusados por el asesinato del policía Manfredi. Tras la detención de la mayoría de miembros de esa familia, que responde al recluso Dalmacio "Sapo" Saravia , hubo desplazamientos de soldados a otra banda que opera en la zona.

Un conflicto anunciado

El primer hecho fue un ataque contra dos personas durante la madrugada del martes. Horas después, desde la mañana, comenzó a correr el rumor de que iba a haber más balaceras. Una característica del conflicto es que lo sostienen bandas precarias con base a pocas cuadras de distancia y en territorios signados por la falta de urbanización. Lo que complica la previsibilidad de un nuevo ataque por más inminente que pueda ser.

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En ese marco la comunidad de Villa Banana alertó a autoridades municipales y provinciales, además de directivos de la Escuela Marcelino Champagnat, a metros de donde ocurrió el primer hecho. Por ese motivo el martes se instaló una custodia en la escuela y también hubo patrullajes en distintos sectores del barrio. Sin embargo el miércoles esa bronca latente, tal como lo habían anticipado los vecinos, estalló.

En Villa Banana aseguran que al menos dos soldados de la banda del Sapo Saravia cambiaron de bando y se acercaron a la gavilla de un hombre que se hace llamar Julio y opera en el sector conocido como La Boca. Ante la desarticulación parcial del grupo que respondía al Sapo, acentuada sobre todo tras la detención de los Muñoz, la otra banda ganó territorio en el narcomenudeo. Algo que en el barrio se sabía que podía pasar y no por especulación, sino porque la historia se repite.

Tres balaceras en dos días

En el primer ataque, ocurrido la madrugada del martes en Rueda y Pascual Rosas, hubo dos heridos. Emmanuel C., de 35 años, fue trasladado al Hospital Clemente Álvarez con un balazo en la espalda y otro en una pierna. Cinthia J., de 39 años, fue asistida en el Hospital Centenario por un disparo en el muslo de la pierna izquierda. Ambos ya habían sido aprehendidos por venta de drogas al menudeo.

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Después de un martes de tensión y patrullajes, el miércoles al mediodía dos gatilleros se enfrentaron a balazos en los alrededores de la Escuela Champagnat. "Fue una locura, gente corriendo para todos lados y golpeando las puertas de la escuela para que nos abran", contó una vecina a La Capital. "Andan marcándose territorio los que venden", agregó. En ese hecho no hubo heridos.

Horas después, ya cerca de las 21 del miércoles, otro ataque dejó dos heridos. Fue en Lima y Rueda, a cincuenta metros de los hechos anteriores. Darío G., de 40 años, fue agredido con un culatazo y luego con un disparo en la pierna. En tanto a Maximiliano J., de 35 años, lo rozó una bala que no le provocó daños mayores. "Ojala se termine de una vez, hasta que maten a uno no van a parar", aseguró una vecina. "La gente está re asustada, se cierra todo temprano", contó.

El crimen del policía federal

Luego del asesinato del policía Rodolfo Manfredi, ocurrido el 11 de junio a pocas cuadras del territorio en conflicto, hubo movimientos entre las bandas dedicadas al narcomenudeo en la zona. La gavilla que responde al Sapo Saravia, referente histórico a pesar de estar preso, perdió fuerza ante la caída de cuatro integrantes de la familia Muñoz.

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Todos quedaron presos como autores del asesinato, del cual todavía está bajo investigación el trasfondo. El agente Manfredi y otros dos agentes entraron de civil de madrugada a los pasillos de Villa Banana, por motivos que no fueron confirmados, y a los pocos minutos los echaron a balazos. Además de Manfredí, que murió en el lugar, otro agente quedó herido de gravedad.

Como lo contó La Capital luego del crimen, en los vecinos de Villa Banana quedó tanta preocupación por el hecho como por lo que podía llegar a suceder los días siguientes. Concretamente hablaron de posibles disputas ante la intención de una nueva banda de copar el negocio del narcomenudeo. A menos de dos meses del crimen, dos días de violencia y tensión confirmaron aquel diagnóstico.