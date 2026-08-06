La Capital | Policiales | Balaceras

Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

Hubo cuatro heridos como consecuencia de una bronca por el narcomenudeo que escaló tras el asesinato del policía federal Rodolfo Manfredi

Martín Stoianovich

Por Martín Stoianovich

6 de agosto 2026 · 17:52hs
Google Seguir a La Capital en Google
Tres balaceras en dos días en Villa Banana: el trasfondo de un conflicto anunciado.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

Tres balaceras en dos días en Villa Banana: el trasfondo de un conflicto anunciado.

En menos de 72 horas hubo tres balaceras en Villa Banana. Después del primer hecho, ocurrido la madrugada del martes, en el barrio se anticipó que iba a haber represalias y finalmente las hubo. El trasfondo se debe a una disputa enmarcada en la reestructuración de los administradores del narcomenudeo en la zona, precipitada tras el asesinato del policía federal Rodolfo Manfredi en junio pasado.

El saldo de estos días violentos fue de cuatro heridos. Pero también impactó en la comunidad de Villa Banana, donde la alerta llegó a una escuela ubicada en medio del territorio en conflicto. Después de un martes de tensión, el miércoles hubo más tiros a plena tarde y luego un enfrentamiento por la noche.

>> Leer más: Una balacera en la zona oeste de Rosario terminó con dos personas heridas

Lo que explican en Villa Banana, y es información que también analizan las autoridades, es que la disputa se genera tras la caída en prisión de integrantes del clan Muñoz, acusados por el asesinato del policía Manfredi. Tras la detención de la mayoría de miembros de esa familia, que responde al recluso Dalmacio "Sapo" Saravia , hubo desplazamientos de soldados a otra banda que opera en la zona.

Un conflicto anunciado

El primer hecho fue un ataque contra dos personas durante la madrugada del martes. Horas después, desde la mañana, comenzó a correr el rumor de que iba a haber más balaceras. Una característica del conflicto es que lo sostienen bandas precarias con base a pocas cuadras de distancia y en territorios signados por la falta de urbanización. Lo que complica la previsibilidad de un nuevo ataque por más inminente que pueda ser.

>> Leer más: Crimen del policía federal: las voces del barrio que abren interrogantes sobre la versión oficial

En ese marco la comunidad de Villa Banana alertó a autoridades municipales y provinciales, además de directivos de la Escuela Marcelino Champagnat, a metros de donde ocurrió el primer hecho. Por ese motivo el martes se instaló una custodia en la escuela y también hubo patrullajes en distintos sectores del barrio. Sin embargo el miércoles esa bronca latente, tal como lo habían anticipado los vecinos, estalló.

En Villa Banana aseguran que al menos dos soldados de la banda del Sapo Saravia cambiaron de bando y se acercaron a la gavilla de un hombre que se hace llamar Julio y opera en el sector conocido como La Boca. Ante la desarticulación parcial del grupo que respondía al Sapo, acentuada sobre todo tras la detención de los Muñoz, la otra banda ganó territorio en el narcomenudeo. Algo que en el barrio se sabía que podía pasar y no por especulación, sino porque la historia se repite.

Tres balaceras en dos días

En el primer ataque, ocurrido la madrugada del martes en Rueda y Pascual Rosas, hubo dos heridos. Emmanuel C., de 35 años, fue trasladado al Hospital Clemente Álvarez con un balazo en la espalda y otro en una pierna. Cinthia J., de 39 años, fue asistida en el Hospital Centenario por un disparo en el muslo de la pierna izquierda. Ambos ya habían sido aprehendidos por venta de drogas al menudeo.

>> Leer más: Silbidos y emboscada a agentes de civil: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

Después de un martes de tensión y patrullajes, el miércoles al mediodía dos gatilleros se enfrentaron a balazos en los alrededores de la Escuela Champagnat. "Fue una locura, gente corriendo para todos lados y golpeando las puertas de la escuela para que nos abran", contó una vecina a La Capital. "Andan marcándose territorio los que venden", agregó. En ese hecho no hubo heridos.

Horas después, ya cerca de las 21 del miércoles, otro ataque dejó dos heridos. Fue en Lima y Rueda, a cincuenta metros de los hechos anteriores. Darío G., de 40 años, fue agredido con un culatazo y luego con un disparo en la pierna. En tanto a Maximiliano J., de 35 años, lo rozó una bala que no le provocó daños mayores. "Ojala se termine de una vez, hasta que maten a uno no van a parar", aseguró una vecina. "La gente está re asustada, se cierra todo temprano", contó.

El crimen del policía federal

Luego del asesinato del policía Rodolfo Manfredi, ocurrido el 11 de junio a pocas cuadras del territorio en conflicto, hubo movimientos entre las bandas dedicadas al narcomenudeo en la zona. La gavilla que responde al Sapo Saravia, referente histórico a pesar de estar preso, perdió fuerza ante la caída de cuatro integrantes de la familia Muñoz.

>> Leer más: Derriban tres búnkeres en Villa Banana: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

Todos quedaron presos como autores del asesinato, del cual todavía está bajo investigación el trasfondo. El agente Manfredi y otros dos agentes entraron de civil de madrugada a los pasillos de Villa Banana, por motivos que no fueron confirmados, y a los pocos minutos los echaron a balazos. Además de Manfredí, que murió en el lugar, otro agente quedó herido de gravedad.

Como lo contó La Capital luego del crimen, en los vecinos de Villa Banana quedó tanta preocupación por el hecho como por lo que podía llegar a suceder los días siguientes. Concretamente hablaron de posibles disputas ante la intención de una nueva banda de copar el negocio del narcomenudeo. A menos de dos meses del crimen, dos días de violencia y tensión confirmaron aquel diagnóstico.

Noticias relacionadas
El principal protagonista de la historia de la fuga fallida de Esteban Alvarado

Procesan a un colaborador de Alvarado que participó del plan de fuga de Ezeiza en helicóptero

El joven que tenía prisión domiciliaria llegó al Hospital Carrasco y dos horas después desapareció

Cumplía prisión domiciliaria, fue a ver al médico al hospital Carrasco, se escapó, pero regresó

Darío G. fue atendido en el Heca después de la balacera.

Una balacera en la zona oeste de Rosario terminó con dos personas heridas

Marcelo Alejandro “Pericle” Flores fue asesinado en abril de 2023. El gendarme Cortez fue condenado como autor del homicidio

Trece años de cárcel para un gendarme que mató a un cartonero que robaba cables

Ver comentarios

Las más leídas

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

El venezolano que debutó en Newells, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

El venezolano que debutó en Newell's, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Rosario Central vs. Aldosivi por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Aldosivi por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Lo último

Ley de tierras: Sturzenegger lamentó el retiro del capítulo de extranjerización

Ley de tierras: Sturzenegger lamentó el retiro del capítulo de extranjerización

Bullrich defendió a Milei por sus críticas a Lula Da Silva, pero marcó diferencias

Bullrich defendió a Milei por sus críticas a Lula Da Silva, pero marcó diferencias

Central: qué decisión tomó el técnico Almirón con Campaz para el partido contra Aldosivi

Central: qué decisión tomó el técnico Almirón con Campaz para el partido contra Aldosivi

La Casa Gris le hace un guiño al nombre que propone Milei para juez federal de Rosario

En el gobierno de Pullaro reconocen al fiscal Franco Carbone como un funcionario de acción y que conoce la calle. Su rol en la pelea contra el narcomenudeo

La Casa Gris le hace un guiño al nombre que propone Milei para juez federal de Rosario

Por Mariano D'Arrigo
Media sanción del Senado provincial a la emergencia hídrica por El Niño
La Ciudad

Media sanción del Senado provincial a la emergencia hídrica por El Niño

Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

Por Martín Stoianovich
Policiales

Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

La influencer rosarina declaró tras el escándalo con Facundo Moyano: No hubo violencia
Información General

La influencer rosarina declaró tras el escándalo con Facundo Moyano: "No hubo violencia"

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal
Política

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

El tiempo en Rosario: un viernes con marcado descenso de temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con marcado descenso de temperatura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

El venezolano que debutó en Newells, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

El venezolano que debutó en Newell's, jugó con Mastantuono y Echeverri y emigró a Nacional

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Rosario Central vs. Aldosivi por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Aldosivi por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Principio de incendio en un colegio del centro de Rosario: solo un susto

Principio de incendio en un colegio del centro de Rosario: solo un susto

Ovación
Las claves para pensar que hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1 y en Alpine

Por Gustavo Conti
Ovación

Las claves para pensar que hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1 y en Alpine

Las claves para pensar que hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1 y en Alpine

Las claves para pensar que hay Franco Colapinto para rato en la Fórmula 1 y en Alpine

La reserva de Central tuvo la victoria en las manos, pero no pudo sostener la ventaja

La reserva de Central tuvo la victoria en las manos, pero no pudo sostener la ventaja

El equipo de los Messi, con nuevo entrenador: tiene la misión de levantar a Leones FC

El equipo de los Messi, con nuevo entrenador: tiene la misión de levantar a Leones FC

Policiales
Robaban materiales de construcción en Alvear: cayeron cuatro sospechosos tras una persecución
Policiales

Robaban materiales de construcción en Alvear: cayeron cuatro sospechosos tras una persecución

Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

Imputaron a un hombre por prender fuego a su pareja: quedó preso por intento de femicidio

Imputaron a un hombre por prender fuego a su pareja: quedó preso por intento de femicidio

Procesan a un colaborador de Alvarado que participó del plan de fuga de Ezeiza en helicóptero

Procesan a un colaborador de Alvarado que participó del plan de fuga de Ezeiza en helicóptero

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un viernes con marcado descenso de temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con marcado descenso de temperatura

Media sanción del Senado provincial a la emergencia hídrica por El Niño

Media sanción del Senado provincial a la emergencia hídrica por El Niño

Teatro por la Identidad: llega un nuevo ciclo pensado para las escuelas

Teatro por la Identidad: llega un nuevo ciclo pensado para las escuelas

Miles de fieles se congregarán este viernes para celebrar el Día de San Cayetano

Miles de fieles se congregarán este viernes para celebrar el Día de San Cayetano

Tragedia de Salta 2141: el dolor de Adrián Gianángelo y una lucha que no termina
La Capital+

Tragedia de Salta 2141: el dolor de Adrián Gianángelo y una lucha que no termina

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

Por Diego Veiga
La Ciudad

Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

Falleció el actor y director rosarino Diego Ullúa
Zoom

Falleció el actor y director rosarino Diego Ullúa

Quini 6 aniversario: pozo récord de $20 mil millones con extraordinario premio en el Siempre Sale
Información General

Quini 6 aniversario: pozo récord de $20 mil millones con extraordinario premio en el Siempre Sale

Una balacera en la zona oeste de Rosario terminó con dos personas heridas
Policiales

Una balacera en la zona oeste de Rosario terminó con dos personas heridas

Procesan a un colaborador de Alvarado que participó del plan de fuga de Ezeiza en helicóptero
Policiales

Procesan a un colaborador de Alvarado que participó del plan de fuga de Ezeiza en helicóptero

Doble alerta por fuertes tormentas y vientos para este jueves en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Doble alerta por fuertes tormentas y vientos para este jueves en Rosario

Gastronomía: vuelve la discusión por el alto costo de la recolección diferencial de residuos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Gastronomía: vuelve la discusión por el alto costo de la recolección diferencial de residuos

Candela Arizaga habló tras el episodio con Facundo Moyano: Tengo errores, como cualquiera
Información General

Candela Arizaga habló tras el episodio con Facundo Moyano: "Tengo errores, como cualquiera"

Quién es la niñera argentina detenida por ICE en Estados Unidos hace casi un mes
Información General

Quién es la niñera argentina detenida por ICE en Estados Unidos hace casi un mes

Violento choque en zona oeste: un motociclista herido y un automovilista prófugo
La Ciudad

Violento choque en zona oeste: un motociclista herido y un automovilista prófugo

Paro docente: El 95,6 % de los maestros no adhirió a la medida, dice el Gobierno
La ciudad

Paro docente: "El 95,6 % de los maestros no adhirió a la medida", dice el Gobierno

Luego del paro en los puertos, se oficializó la suspensión de la desregulación de servicios
Economía

Luego del paro en los puertos, se oficializó la suspensión de la desregulación de servicios

Trece años de cárcel para un gendarme que mató a un cartonero que robaba cables
Policiales

Trece años de cárcel para un gendarme que mató a un cartonero que robaba cables

Los clubes de la costa rosarina se preparan para la llegada de El Niño

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Los clubes de la costa rosarina se preparan para la llegada de El Niño

Aeropuerto: abren los sobres para concesionar 11 locales comerciales

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Aeropuerto: abren los sobres para concesionar 11 locales comerciales