Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio en Rosario

Oscar Vega fue visto por última vez el jueves. Su familia sospecha que le robaron las tarjetas y el auto, mientras la Policía y la Fiscalía mantienen un operativo de búsqueda

Nada se sabe de Oscar vega desde el 5 de agosto pasado

El ingeniero Oscar Vega, de 68 años , es intensamente buscado desde el jueves 6 de agosto, cuando fue visto por última vez en Rosario. Hasta el momento no hay indicios firmes sobre su paradero y su familia pidió la colaboración de la comunidad para obtener cualquier dato que pueda ayudar a encontrarlo.

Según reconstruyeron sus allegados, el último registro confirmado corresponde a una compra realizada en el local de electrodomésticos Gentile Hogar , ubicado en Presidente Roca al 1400 . Después de esa operación, Vega subió a su automóvil, un Chevrolet Prisma , y desde entonces no volvieron a tener contacto con él.

Una de sus hijas contó a La Capital que la desaparición no tiene antecedentes dentro del entorno familiar. "Nunca tuvo este tipo de actitudes. Vive en La Florida con mi mamá y trabaja de su profesión. No tuvo ningún problema familiar ni atravesaba ninguna situación extraña. Tampoco tiene ninguna enfermedad que pudiera explicar una conducta de este tipo", afirmó.

Además, señaló que los movimientos registrados en sus cuentas bancarias hacen presumir que fue víctima de un robo. "Sabemos fehacientemente que le robaron las tarjetas y la documentación. Ahora la policía está buscando el auto mediante el sistema Lince", explicó.

A partir del historial de su cuenta de Gmail, la familia logró establecer que la última conexión registrada ocurrió alrededor de las 19.30 en la zona de bulevar Seguí y Espinillo. En ese sector también quedaron registrados consumos realizados con sus tarjetas de débito y crédito, mientras que minutos antes se habían detectado operaciones en un comercio del centro de Rosario. Desde entonces no hubo nuevos movimientos que permitan reconstruir su recorrido.

Al momento de desaparecer, sus familiares creen que vestía una campera negra, jeans y borcegos, prendas que utilizaba habitualmente.

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La denuncia por averiguación de paradero ya fue radicada y la Policía desarrolla un operativo de búsqueda. Paralelamente, los familiares recorrieron hospitales, comisarías, consultaron al Sies e incluso a la morgue, aunque hasta el momento no obtuvieron ninguna información sobre el ingeniero.

"No lo encuentran en ningún lado", expresaron con preocupación, mientras continúan difundiendo su fotografía en redes sociales con la esperanza de que alguien pueda aportar un dato clave.

Quienes tengan información sobre el paradero de Oscar Vega pueden comunicarse con el 911 o con la Fiscalía Regional 2 de Rosario, ubicada en Sarmiento 2850, al teléfono (0341) 486-1200.